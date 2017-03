Cartelle Equitalia rottamazione: proroga, quando e come. Il nuovo calendario e domande-risposte Agenzia Entrata-Equitalia

La novità che sta prendendo quota intorno alla rottamazione delle cartelle Equitalia è la possibilità di tornare al piano precedente nel caso in cui non si riesca a rispettare la prima scadenza. L'intenzione di Equitalia è di offrire una maggiore flessibilità a chi vuole regolarizzare la posizione. Il decreto legge fiscale introduce infatti una nuova edizione della rottamazione delle cartelle. Il contribuente che abbia pendenze aperte con Equitalia può decidere di aderire alla sanatoria entro 90 giorni. In questo caso gli viene ricalcolato il debito. Ed è perciò possibile pagare con una dilazione fino a quattro rate di cui l'ultima è dovuta entra il 15 marzo 2018. La sanatoria riguarda anche l'Iva a eccezione di quella all'importazione.

La seconda novità che impatterà sull'intero calendario fiscale è la concessione di una proroga per i contribuenti che hanno aderito o aderiranno alla rottamazione delle cartelle. In pratica la data finale per aderire alla rottamazione slitterebbe al 21 aprile anziché al 31 marzo mentre verrebbe spostata al 15 giugno 2017 anziché al 31 maggio quella relativa alle risposte del concessionario della riscossione. Si resta ora di capire se il destino dell'emendamento al Dl terremoto. A ogni modo, con il testo finale del decreto legge viene messa la parola fine al tormentone sulle multe stradali. Il decreto prevede che possono essere rottamati gli interessi e le somme aggiuntive dovute per ritardati pagamenti ma deve essere, in ogni caso, pagata la sanzione base che è prevista per l'infrazione che è stata commessa da parte di chi ha violato il Codice della strada.

Rottamazione delle cartelle: si paga a rate

Arriva dunque la rottamazione delle cartelle esattoriali e riguarderà anche l'Iva sui consumi e le multe stradali. Per aderire ci saranno tre mesi di tempo e poi i versamenti potranno essere diluiti in quattro rate fino a marzo 2018. Ma attenzione, per chi non paga o lo fa in ritardo, stando almeno alla prima versione del decreto, salta la definizione agevolata e si torna alla vecchia cartella. Anche chi sta pagando a rate potrà aderire, ma senza recuperare le sanzioni e gli interessi già versati. Di fatto è possibile pagare le cartelle ricevute sulle imposte e sui contributi cancellando le sanzioni e gli interessi di mora.

La norma riguarda tutti i ruoli relativi agli anni 2000-2015. Sarà possibile usufruire dello sconto anche per l'Iva, ma solo se l'imposta non riguarda il pagamento all'importazione. Si potranno definire anche le cartelle relative alle multe non pagate. Ma non vengono tolte le sanzioni. Il contribuente può aderire entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto. Al momento della richiesta può scegliere di pagare l'importo dividendolo in quattro rate. Le prime tre rate dovranno essere comunque versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018. L'erario conta di incassare due miliardi di euro il prossimo anno e 900 milioni di euro in quello successivo. In questo contesto viene prevista la trasformazione di Equitalia in un ente pubblico economico.