ISA al posto di studi di settore 2017 contro evasione fiscali imprese, liberi professionisti. Cosa controllano, come funzionano

In cantina i vecchi studi di settore, da quest'anno 2017 sono in vigore i cosiddetti Isa, Indici sintetici di affidabilità fiscali, per rinnovare il sistema di accertamento del fisco e verificare la congruità di tutti i lavoratori contribuenti e liberi professionisti, nuovo strumento di contrasto ad un'evasione fiscale che in Italia è sempre un fenomeno dilagante.

Nuovi Isa 2017: nuovi indici sintetici di affidabilità e come funzionano

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che i nuovi Isa prenderanno il posto degli studi di settore già da quest’anno 2017 per 8 settori che sono:

Commercio all’ingrosso di macchine utensili- M84U; Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori- M05U; Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e servizi Integrati di gestione agli edifici- K16U; Attività degli studi di ingegneria- K02U; Fabbricazioni di calzature, parti e accessori- D08U; Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria- D12U; Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori- G31U; Servizi di ristorazione commerciale- G36U.

Sono stati presentati poi i nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale, con i primi 70 Isa che dovrebbero essere approvati entro dicembre 2017 e i restanti 80 entro il 2018. Gli Indici sintetici di affidabilità sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e consentono di determinare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Essi valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici per il settore e/o per il modello organizzativo di riferimento, mentre gli indicatori elementari di anomalia valutano eventuali incongruenze.

Nuovi Isa: a chi sono rivolti

Coloro che saranno soggetti ai nuovi Isa sono gli stessi soggetti a cui si applicavano gli studi di settore: lavoratori autonomi, professionisti e imprenditori. Il software che elabora gli indici i affidabilità verifica le eventuali anomalie sui dati presentati dal contribuente e sulla sua contabilità e il risultato è il grado di affidabilità del contribuente. Se il contribuente risulta affidabile non subirà il rischio di accertamenti.

Cosa cambia con passaggio da studi di settore a nuovi Isa

Gli studi di settore erano uno strumento statistico usato dal fisco per calcolare il gettito fiscale di liberi professionisti e imprese che, poiché considerato obsoleto e ormai poco confacente alla situazione economica italiana per stabilire il grado di affidabilità del contribuente, sono stati sostituiti dagli Isa, che altro non sono che indici di affidabilità che esattamente come gli studi di settore ma adeguati alla situazione economica attuale sono stati pensati per la determinazione dell’affidabilità dei contribuenti. Se in linea sostanziale non cambia nulla per il fine degli Isa rispetto agli studi di settore, comunque volti a verificare congruità e comportamenti fiscali corretti da parte dei lavoratori, rispetto agli stessi studi di settore, l’analisi del reddito del contribuente sarà più completa e non riguarderà solo l’esame di ricavi e compensi ma si stimeranno anche:

il valore aggiunto; il controllo del numero delle giornate retribuite; il reddito per addetto; la durata delle scorte; la consistenza delle rimanenze finali.

Tra le altre novità dei nuovi Isa:

il periodo di controllo avrà un arco temporale lungo della singola annualità. saranno introdotte misure premiali per i contribuenti che vanteranno un elevato grado di affidabilità; saranno più rapidi i tempi dei rimborsi fiscali; si ridurrà il periodo di accertabilità; gli imprenditori potranno pagare al Fisco l’importo realmente dovuto in base all’andamento economico della propria attività.

Quest'ultima novità questa rappresenta un aggiornamento fondamentale, considerando che molti imprenditori erano costretti a dichiarare più del reale fatturato per evitare di incorrere in controlli e sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.