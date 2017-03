Clash Royale: nuovo aggiornamento oggi 13 Marzo. Cosa cambia, le nuove carte, personaggi, arena 11

Non solo non si arresta la passione per Clash Royale, disponibile sia per iPhone e iPad e sia per smartphone e tablet Android, ma viene continuamente alimentata da nuovi update. Come quello rilasciato proprio oggi 13 marzo 2017. E come è capitato con alti aggiornamenti, anche adesso è caccia a trucchi, consigli e suggerimenti, oltre a quelli classici per ottenere soldi e gemme gratis, che rappresentano la valuta premium del gioco utile per acquistare forzieri magici. Ebbene, oltre all'Arena 11 sbloccata a 3.800 trofei e suddivisa in leghe di varie categorie - Sfidante, Maestro, Campione e Campione Definitivo - per chi supera 6400 punti, ecco alcuni graditi miglioramenti. Le carte, ad esempio, dispongono adesso del tasto "Mostra livello torneo" con cui vedere le statistiche ai livelli da torneo. Le corone ottenute nelle sfide sono adesso conteggiate per il baule del clan e il baule della corona.

Ma sono adesso le cose che cambiano: il baule costruibile nel nuovo aggiornamento di Clash Royale permette di scegliere tra diverse carte e può essere ottenuto solo come ricompensa stagionale delle leghe. Per quanto riguarda le nuove carte, ecco quella la fuorilegge (il 24 marzo) mentre una sfida speciale per introdurre la nuova carta leggendaria avrà inizio il 17 marzo. Arrivano poi, quanto prima, la strega notturna, i pipistrelli e l'incantesimo. Da mettere in conto le battaglie tra clan come nuova modalità di gioco, la possibilità di combattere fianco a fianco con un compagno di clan contro due sfidanti di un altro clan e il primo evento battaglia tra clan, ma solo il 24 marzo.

Più in generale con Clash Royale è possibile sfidare giocatori di tutto il mondo a duelli in tempo reale e prendere i loro trofei; ottenere bauli per sbloccare ricompense, colleziona nuove e potenti carte, e migliora quelle che già si hanno; distruggere le torri degli avversari e vinci corone per ottenere bauli della corona; creare e migliorare la propria collezione di carte con la famiglia di Clash Royale e decine di truppe, incantesimi e difese tra le più amate di Clash; realizzare il mazzo da battaglia definitivo per sconfiggere gli avversari; procedere attraverso numerose arene fino a raggiungere la vetta della classifica; creare un clan per condividere le carte e formare la propria personale community di combattenti; sfidare amici e membri del clan a duelli privati; imparare diverse tattiche di battaglia osservando i migliori duelli su TV Royale.

Come spiegato dagli stessi sviluppatori del titolo, i creatori di Clash of Clans presentano un gioco multigiocatore in tempo reale con i Royale, i personaggi più amati di Clash. Lo scopo è collezionare e migliorare decine di carte con le truppe, gli incantesimi e le difese imparati ad amare in Clash of Clans, nonché con i Royale: principi, cavalieri, cuccioli di drago e altro. Da qui la possibilità di buttare giù dalle torri re e principesse nemici per sconfiggere gli avversari e vincere trofei, corone e gloria nell'arena così come creare un clan per condividere le carte e formare la tua personale community di combattenti.