Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 potenziali rilavanti sorprese domani per pensioni

La giornata di domani potrebbe rivelarsi molto importante sia da un punto di vista politico sia per quanto riguarda eventuali ripercussioni sulle novità per le pensioni. Le ultime notizie confermano, infatti, l’appuntamento in Aula con la fiducia al ministro Lotti, coinvolto nella vicenda Consip.

Fiducia al ministro Lotti e conseguenze per novità per le pensioni

Nel caso la fiducia non fosse data le conseguenze per la tenuta dell’esecutivo sarebbero decisamente negative. L’esecutivo stesso potrebbe, infatti, cadere e altra conseguenza da non trascurare sarebbero le conseguenze per la corsa, di nuovo, alla segreteria dell’ex premier ed ex segretario del centrosinistra che, in caso di sfiducia al ministro dello Sport, subirebbe una forte battuta d’arresto, lasciando la strada libera agli sfidanti, l’attuale ministro della Giustizia e il governatore della regione Puglia. E, come facilmente immaginabile, tante cose potrebbero anche cambiare in vista di prossime elezioni politiche, per cui i diversi schieramenti politici si stanno già organizzando, nonostante con il passere dei giorni sembra tramontare sempre più la possibilità di andare ad elezioni anticipate.

E se la nuova corsa dell’ex premier alla segreteria del centrosinistra si bloccasse, permettendo a due sfidanti di andare avanti, stando alle ultime e ultimissime notizie, potremmo aspettarci un impatto positivo sulle novità per le pensioni, considerando che sia ministro della Giustizia sia presidente della regione Puglia, continuano a dirsi pronti a dedicare particolare attenzione a questione sociale, tra definizione di nuove misure a sostegno dei più indigenti e novità per le pensioni, rispetto ad altri temi che sembrano essere tornati prioritari per altri autorevoli esponenti politici, come un nuovo taglio delle imposte.

Nel caso, in cui, invece, fosse data fiducia al ministro dello Sport, cosa molto probabile considerando le ultime notizie sugli eventuali numeri, l’esecutivo attuale non correrebbe alcun rischio, l’ex premier andrebbe avanti per la sua strada senza alcun problema, sostenendo, come affermato qualche giorno fa, l’attuale esecutivo anche fino alla naturale scadenza dell’attuale legislatura.

Novità per le pensioni rilevanti da rilanciare

Rispetto a qualche settimana fa, infatti, le ultime e ultimissime notizie sottolineano una sorta di cambio di rotta sulla data delle prossime elezioni. Mentre prima era corsa ad elezioni anticipate, da qualche tempo sembra che la frenesia di andare subito ad elezioni si sia attenuata, con parte degli schieramenti politici pronti a sostenere l’attuale esecutivo fino alla fine della legislatura e accettando l’idea di andare ad elezioni nel 2018, e altri, come Lega e pentastellati soprattutto, che invece continuano a spingere perché si vada ad elezioni subito. Ciò che certamente si sa è che, a prescindere da quando si terranno davvero le elezioni, saranno le novità per le pensioni il tema principale sul quale ci si sfiderà. Del resto, si sa chiaramente che proprio le novità per le pensioni rappresentano il tema più caro ai cittadini, per cui per recuperare consensi e voti è chiaro che si punterà proprio su di esso. E, infatti, tutti gli schieramenti politici hanno inserito ei loro programmi novità per le pensioni che riguardano principalmente:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza penalità; introduzione del’assegno universale.

Richieste di novità per le pensioni cui si affiancano, in realtà, altre possibili ulteriori modifiche, come una revisione totale dell’attuale sistema previdenziale, modifiche del sistema di calcolo contributivo per la pensione finale nonché revisione del meccanismo delle speranze di vita.