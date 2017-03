Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Lotti, Renzi, Gentiloni

La situazione politica interna del centrosinistra continua ad essere piuttosto travagliata e confusa e le ultime notizie si concentrano soprattutto sull’atteso voto di domani per la fiducia al ministro dello Sport, Luca Lotti, coinvolto, secondo i fatti, nella vicenda Consip e contro cui Mdp ha presentato una mozione di sfiducia. L’esito del voto, nonostante lo stesso ministro si dica tranquillo, affermando di non essere assolutamente preoccupato di come possa concludersi il voto perché ben sicuro della sua posizione estranea ai fatti, potrebbe avere importanti ripercussioni sia per l’ex premier Renzi, nella sua nuova corsa alla segreteria del centrosinistra, sia per l’attuale premier Gentiloni, che nel caso di sfiducia cadrebbe insieme a tutto l’attuale esecutivo.

Le ultime posizioni del ministro Lotti e impatto su novità per le pensioni

Da sempre pronto ad affermare di non aver commesso alcun reato e violazione della legge in riferimento alla vicenda Consip, il ministro dello Sport Luca Lotti attende domani il voto di fiducia nei suoi confronti, un voto che, stando alle ultime notizie sui numeri, dovrebbe confermare la fiducia al ministro ma che, in caso contrario, avrebbe importanti ripercussioni sia sulla tenuta dell'attuale esecutivo sia sulla nuova corsa a candidato segretario del centrosinistra dell'ex premier. Se, infatti, non venisse confermata la fiducia al ministro, il rischio sarebbe quello di una caduta dell'attuale esecutivo e del blocco della corsa dell'ex premier alla segreteria del centrosinistra con la rinnovata prospettiva di andare ad elezioni subito.

In tal caso, la strada verso la segreteria del centrosinistra si libererebbe decisamente per il ministro della Giustizia e il presidente della Regione Puglia, sfidanti dell'ex premier, con conseguenze che potrebbero preannunciarsi decisamente positive per le novità per le pensioni, considerando che tra misure sociali, non dimentichiamo che lo stesso governatore della Puglia ha già introdotto nella sua regione l'assegno universale, e novità per le pensioni come quota 100 e quota 41 per tutti, entrambe sono pronti a dare risposte concrete alle richieste dei cittadini che spingono, appunto, verso importanti novità per le pensioni.

Le ultime affermazioni di Matteo Renzi e conseguenze su novità per le pensioni

Dal canto suo, l’ex premier Matteo Renzi, che ha ufficializzato la sua nuova candidatura a segretario del centrosinistra, confermando tra le linee guida del suo programma taglio delle imposte, misure sociali, come l’assegno universale collegato alla ricerca attiva di una nuova occupazione o alla partecipazione a corsi di formazione o specializzazione, e rilancio di novità per le pensioni come quota 100, potrebbe subire le conseguenze più amare di una eventuale sfiducia al ministro dello Sport. In questo caso, infatti, la sua corsa alla segreteria del centrosinistra potrebbe bloccarsi e lasciare strada libera agli sfidanti, ministro della Giustizia e presidente della Regione Puglia, e con loro a importanti novità per le pensioni che forse saprebbero meglio rispondere ai reali bisogni della gente rispetto alle misure annunciate dall’ex premier.

Le ultime affermazioni del premier Gentiloni e conseguenze su novità pensioni

A rischiare conseguenze negative nel caso di sfiducia al ministro Lotti anche il premier Paolo Gentoloni che, con tutta la sua squadra, potrebbe cadere e con la sua caduta verrebbero meno anche tutti i nuovi buoni propositi appena annunciati. Le ultime notizie, infatti, riportano le recenti affermazioni del premier che ha chiaramente spiegato di non voler andare ad elezioni anticipate per non minare ulteriormente la stabilità seppur precaria, dell’Italia in questo momento, pronto anche a mettere in atto misure impopolari, come cambiamenti negativi per alcune tipologie di pensioni, come baby pensioni o pensioni di guerra e di invalidità, tagli di bonus o agevolazioni fiscali, pur di recuperare quelle risorse economiche che servono per la definizione di provvedimenti importanti da inserire nel nuovo documento di programmazione economica, a partire dalle stesse novità per le pensioni, come la quota 100, da tempo bloccate proprio per scarsa disponibilità di soldi, per arrivare a sostegni sociali, questione del Sud. Per riuscire ad approvare interventi importanti, è, dunque, urgente recuperare nuovi soldi, considerando il budget ancora molto ristretto e i tanti miliardi già previsti per la prossima manovra, tra i 3,4 miliardi di misure correttive che sono state richieste al nostro Paese dalla Comunità e i 19,5 miliardi di euro di clausole di salvaguardi, che senza ulteriori risorse non permetterebbero di fare molto altro.