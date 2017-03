Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 conti falsati gravissima accusa da Comunità

Se la situazione politica interna italiana è ancora piuttosto incerta e confusa e le ultime notizie su volontà di riorganizzazione sia di centrosinistra che di centrodestra lo dimostrano, peggio sembrano andare le cose a livello comunitario. Le ultime e ultimissime notizie parlano, infatti, una nuova gravissima accusa da parte della Comunità all’Italia sul mancato utilizzo di miliardi di euro concessi al nostro Paese per specifici scopi. Ciò significa che un nuovo grosso blocco all’attuazione di tutte quelle novità per le pensioni importanti e profonde che si vorrebbero mettere in atto nel nostro Paese, innanzitutto attraverso il recupero di nuovi soldi necessari, potrebbe arrivare proprio dai risultati di un’analisi condotta dalla Commissione Tecnica comunitaria per il Bilancio che, come riportano le ultime e ultimissime, non solo ha denunciato il rischio di conti fuori controllo del nostro Paese ma anche il rischio di restituzione di diversi miliardi di euro, che sarebbero pari a 3,4, concessi all’Italia l’anno scorso per aumentare gli investimenti che, per, non sono stati aumentati.

Nuova accusa dalla Comunità all’Italia, impatto su conti pubblici e novità per le pensioni

Si tratta di una pesante accusa da parte della Comunità che potrebbe avere ulteriori ripercussioni negative su Italia e conti italiani. Anche per questa questione, esattamente come per la procedura di infrazione eventuale che la stessa Comunità è pronta ad aprire nei confronti del nostro Paese se non dovessero essere presentate le misure richiesta del valore di 3,4 miliardi di euro, si prepara a dare risposta più o meno il mese prossimo. Entro il 30 aprile, infatti, l'Italia dovrà presentare le sue correzioni ai conti e dopo la Comunità deciderà sul suo futuro, presumibilmente per i primi di maggio. E per quello stesso periodo è ora attesa anche la risposta sulla concessione dei soldi già dati.



Se le risposte della Comunità per l'Italia fossero negative i rischi per la stessa tenuta del nostro Paese sarebbero gravissimi e pesantissimi, compreso quello di non riuscire più a sostenere il peso di un debito pubblico troppo elevato per cui ogni misura da attuare, forse, non basterebbe. Ed ecco che con la procedura di infrazione scatterebbe il commissariamento dell'Italia. E il commissariamento, con del resto confermano le ultime notizie, non farebbe certo bene, perché bloccherebbe ogni tipo di intervento che l’Italia si appresterebbe a fare, con qualsiasi esecutivo.

Commissariamento dell’Italia e blocco all’attuazione di ogni novità per le pensioni

Il commissariamento, infatti, prevede un costante monitoraggio e controllo finanziario da parte degli organi della Comunità nei confronti del Paese commissariato con particolare attenzione, chiaramente, a ristabilimento e tenuta dei conti pubblici. E in questo quadro certamente non sarebbero agevolate e sostenute quelle novità per le pensioni, importanti ma costose come la quota 100 o la quota 41 per tutti e senza penalità cui, tra l’altro, la stessa Comunità si è sempre detta contraria. I costi richiesti sono, secondo le stime, infatti, di:

circa 7 miliardi di euro per la novità per le pensioni di quota 100; circa 5 miliardi di euro per la quota 41 per tutti senza oneri; circa 10 miliardi di euro per l’assegno universale.

In base ai costi previsti, infatti, si tratta di provvedimenti che la Comunità difficilmente sosterebbe, ad eccezione dell’assegno universale che la stessa Comunità invita l’Italia ad introdurre, considerando che si tratta di una misura sociale in vigore già in quasi tutti gli altri Paesi comunitari, mancante ancora solo in Italia e in Grecia.