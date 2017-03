Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Brunetta, Baretta, Juncker

Le situazioni politiche comunitarie e interne del nostro Paese sono piuttosto confuse e concitate e, in base a sviluppi ed evoluzioni, potrebbero avere importanti ripercussioni su diversi provvedimenti che si stanno portando avanti, comprese quelle novità per le pensioni che, in caso di decisioni negative, potrebbero essere bloccate ancora una volta. Molto dipenderà sia dalla decisione che la Comunità prenderà nei confronti del nostro Paese sulla procedura di infrazione da avviare se non dovessimo presentare misure correttive per 3,4 miliardi di euro e dalle posizioni e dalle intenzioni degli esponenti politici.

Le ultime affermazioni di Juncker e conseguenze per novità per le pensioni

Partendo dalla Comunità, l’attesa è di capire quale sarà la decisione sulla procedura di infrazione da avviare o meno nel nostro Paese. E gran peso avrà, ancora una volta, in questa situazione il presidente della Commissione comunitaria Juncker, che ha sempre appoggiato il nostro Paese e in alcune sue recenti affermazioni ha sostenuto anche l’importanza di introduzione di novità per le pensioni e assegno universale in Italia. Contrariamente a coloro che hanno sempre assunto posizioni critiche e rigide nei confronti dell’Italia, il presidente della Commissione comunitaria ne ha sempre apprezzato impegni e sforzi per cercare di ripartire. E una sua posizione ancora ‘morbida’ potrebbe certamente sostenere la possibilità di andare avanti con misure che favorirebbero una la possibilità di una ricrescita continua nel nostro Paese. Ma le ultime notizie sulle accuse da parte della stessa Comunità su conti falsati e mancato impiego dei soldi già datici non per gli investimenti previsti potrebbero rappresentare un ulteriore rischio per l’Italia.

Le ultime posizioni di Baretta e impatto su novità per le pensioni

Il sottosegretario al Tesoro Baretta, insieme al responsabile del Dicastero dell’Economia e gli altri viceministri, è tra coloro che devono dimostrare come queste ultime notizie sui soldi male utilizzati dati all’Italia non siano reali e si tratta di una faccenda molto delicata da affrontare. La certezza è che stiamo parlando di una situazione molto critica che certamente non ci rende affidabili agli occhi di una Comunità che già non guarda di buon occhio quanto la nostra stessa Italia sta facendo e che assolutamente non favorirebbe provvedimenti come quelle stesse novità per le pensioni che proprio la Comunità da sempre blocca, nonostante importanti novità per le pensioni come la quota 100, seppur più costosa di altre misure, possano rilanciare l’occupazione nel nostro Paese, proprio come la Comunità richiede, e assicurare risparmi, anche se nel lungo tempo.

E Pier Paolo Baretta da sempre appoggia la novità per le pensioni, battendosi soprattutto per l’introduzione della novità per le pensioni di quota 100, al fianco del presidente del comitato ristretto per le pensioni a Montecitorio, e sostenendo particolarmente la quota 41 per tutti, anche se, sulla scia delle posizioni dei suoi colleghi del Tesoro, ha ritenuto che le stesse novità per le pensioni non fossero prioritarie al momento.

Le ultime affermazioni di Brunetta e conseguenze per novità per le pensioni

Dal canto suo, il capogruppo di Forza Italia a Montecitorio, Renato Brunetta, nelle sue ultime affermazioni, è tornato ad attaccare fortemente la gestione dell'ex maggioranza, ritenendo che abbia portato avanti misure rivelatesi inutili e inefficaci, pronto a far parte in maniera attiva di quel centrodestra che ha intenzione di rilanciare interventi importanti per i cittadini, la ripresa del Paese e le stesse novità per le pensioni, sostenendo quel programma definito sociale lanciato dal leader stesso di Forza Italia, pronto a puntare l’attenzione su coloro che in questo particolare momento di crisi hanno maggior bisogno di aiuti e sostegni, sulla necessità di un rilancio dell’occupazione, soprattutto giovanile, ma anche su introduzione dell’assegno universale e novità per le pensioni di quota 100, queste ultime due, misure che sono prepotentemente tornate ad essere rilanciate nei programmi di tutti gli schieramenti politici.