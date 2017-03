Rinnovo contratti statali, dipendenti pubblici: rischio aumento stipendi per blocco risorse nel DEF per nuove accuse Ue

Tempi duri per far quadrare i conti pubblici in Italia. E non si tratta di mere ragioni contabili perché a rischio ci sono alcuni snodi politici importanti come il rinnovo del contratto degli statali. Non è di certo un caso che, nonostante la sentenza dell'Alta Corte che ha imposto l'aumento dello stipendio e una intesa di base con le forze sociali, sia ancora tutto fermo. A peggiorare adesso il quadro è adesso la Comunità che sta facendo pressioni alla maggioranza affinché provveda alla correzione dei conti con una manovra bis da 3,4 miliardi di euro. Un'operazione da fare subito, già entro la fine di aprile, in vista del Def. Altrimenti verrebbe messo in discussione il fondo di flessibilità e si procederebbe con un vero e proprio commissariamento della politica economica.

Appare evidente come in questo scenario, ogni impegno di spesa, compreso quello a tempo indeterminato per il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici, non può che avere conseguenze non trascurabili. A Roma provano ad accelerare sulla manovra. Per la correzione si partirà dai tagli alla spesa, probabilmente tra gli 800 e i 900 milioni di euro, si proseguirà con un rafforzamento della lotta all'evasione, e si tenterà di evitare un aumento delle accise. Ma a che prezzo?

Si punta a chiudere altre partite sulla pubblica amministrazione

Se quella del rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici è un po' la madre delle battaglie in corso, la maggioranza vuole subito portare a casa l'intesa con Regioni e Comuni sui decreti bis per il taglio delle partecipate e i licenziamenti lampo dei furbetti del cartellino. Oggi è in programma un vertice per chiudere la partita, senza aspettare la Conferenza Stato Regioni di giovedì. Si tratta di una questione aperta da quasi quattro mesi, da quando l'Alta Corte ha deciso che il parere dei territori sulla riforma della Pubblica amministrazione non bastava. Il ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha riscritto i due provvedimenti aggiustando il tiro per trovare il placet degli enti locali.

Per il decreto anti-assenteisti nessun intoppo, mentre sulle società pubbliche le Regioni hanno fatto sentire il potere di condizionamento. Sulle partecipate quindi il compromesso è d'obbligo. Ma le scelte di base restano confermate. In sostanza viene dato più tempo per adeguarsi ai target con maggiore gradualità. I decreti correttivi su società pubbliche e furbetti hanno già ottenuto il primo via libera ma il vero nodo è il giudizio di Regioni e Comuni. Il primo punto sta nel dimezzare la soglia di fatturato sotto cui tagliare: da un milione a 500.000. Il governo pur è pronto a dire sì ma solo per una prima fase, dopo di che, dal 2019, si tornerà a un milione. D'altra parte l'incrocio con gli altri criteri, limita la portata dell'ammorbidimento.

Alla fine le realtà con micro-ricavi sono anche quelle con più amministratori che dipendenti, che svolgono attività inutili o doppione. E per tutte queste la scure cade da giugno. C'è però dell'altro: i comuni vogliono che le loro società possano concorrere a gare extra-confine, diventando così imprese pure. Anche questa è posta dagli enti come condizione per l'accordo.