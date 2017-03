Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 revisione pensioni. Per chi, quando, come funziona

Al via la revisione delle pensioni con sistema contributivo per tutti: cosa prevede e come funziona il nuovo piano dell’Istituto di Previdenza

L'Istituto di Previdenza annuncia l'avvio di una revisione dei trattamenti pensionistici mensili ma non si tratta di ultime notizie che dovrebbero allarmare. Si tratta, infatti, di una revisione che penalizzerà soprattutto coloro che hanno percepito elevate pensioni (circa dai 50 mila euro lordi annui in sù) fino al 2012, cioè con esclusivo sistema retributivo del proprio trattamento pensionistico finale, che rispetto all'attuale metodo contributivo risultava decisamente molto più vantaggioso ma quasi mai confacente l'effettiva realtà lavorativa e contributiva del lavoratore stesso. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di spiegare come sarà effettuato il riconteggio, chi interesserà e obiettivi.

Revisione pensionistica: differenze tra calcolo retributivo e calcolo contributivo

La revisione contributiva delle pensioni prevede un riconteggio dei trattamenti pensionistici finali da applicare sulla differenza tra pensioni percepite e contributi effettivamente versati, arrivando ad una sorta di riequilibrio tra sistema retributivo usato per il calcolo delle pensioni fino al 2012 e pensioni successive erogate con calcolo esclusivamente contributivo. L’attuale norma pensionistica, infatti, dal primo gennaio 2012 ha esteso a tutti il calcolo contributivo della pensione finale e ciò significa che tutti coloro che vanno in pensione, dal 2012, calcolano la loro stessa pensione finale esclusivamente sulla base dei contributi reali effettivamente versati nel corso della loro vita lavorativa. Il calcolo retributivo, invece, prevedeva per chi avesse maturato almeno 18 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1995 la pensione finale sulla media degli ultimi anni di lavoro, quelli di fine carriera, quelli in cui gli stipendi sono chiaramente più elevati, dando, dunque, come risultato un trattamento pensionistico decisamente più alto, soprattutto in alcuni casi, e soprattutto per i liberi professionisti, rispetto ai contributi effettivamente versati.

Revisione pensionistica: cosa prevede il piano dell’Istituto di Previdenza

Il piano di revisione dell’Istituto di Previdenza mira essenzialmente a rimettere in riga, equamente, i trattamenti contributivi di tutti, attraverso il riconteggio delle pensioni determinate con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e contributivo dal primo gennaio 2012 e prevede due tipi di calcolo: il primo prevede il conteggio dell’importo della pensione con sistema retributivo fino al 2012 e dal 2012 in poi con metodo contributivo, mentre il secondo prevede il calcolo dell’assegno finale che sarebbe stato erogato con metodo retributivo anche dopo il 2011. Dall’incrocio dei due calcoli, se l’importo del conteggio con le norme previdenziali attualmente in vigore risulterà superiore all’importo risultante dal calcolo con sistema retributivo, la pensione sarà rivista, al ribasso, mentre se sarà inferiore non subirà alcuna revisione. Quanto, dunque, cambierà la propria pensione finale dipende esclusivamente dal valore di quanto percepito di stipendio e quando in base all'entrata in vigore delle regole pensionistiche attuali di calcolo contributivo.

Revisione pensionistica: persone interessate e obiettivi

Il riconteggio del trattamento pensionistico finale interessa:

tutti i lavoratori dipendenti; tutti i lavoratori autonomi; a patto che tutti dal 2012 hanno calcolato la propria pensione finale sia con sistema contributivo che con sistema retributivo, che al 31 dicembre 1995 abbiano maturato 18 anni di contribuzione.

Per il fine di una garanzia di equità sociale, il riconteggio avrà effetti negativi di revisioni al ribasso per tutti coloro che con il sistema retributivo hanno raggiunto una pensione finale piuttosto elevata, dai 50 mila euro lordi circa in su, per lo più professionisti, come avvocati, medici, professori uni versatori, e che sono andati pensione ad un’età superiore ai 67 anni. E tra gli altri obiettivi previsti anche quello di mettere da parte i soldi che eventualmente si risparmierebbero che, stando alle ultime e ultimissime notizie, dovrebbero finire in un fondo specifico, che sarebbe gestito sempre dall’Istituto di Previdenza, che dovrebbe poi occuparsi di una redistribuzione delle risorse economiche partendo da particolari categorie di lavoratori innanzitutto, che al momento sarebbero quelli maggiormente penalizzati dalle attuali norme pensionistiche e per cui ancora non è stata messa a punto alcuna soluzione, per arrivare a possibili novità per le pensioni come quota 41 per tutti.