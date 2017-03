Forze dell'ordine, polizia, esercito: bonus 80 euro 2017 sì, per il 2018 a rischio come rinnovo contratti per blocco Ue

In attesa del bonus 80 euro per forze dell'ordine e militari dell'Esercito si sblocca il turnover della polizia locale.

I problemi con i conti pubblici che sono al centro dello scontro-confronto tra la Comunità e l'esecutivo hanno delle conseguenze tutte da decifrare. Sono sempre più pressanti le richieste di un intervento correttivo da 3,4 miliardi di euro in tempi stretti. Un passaggio che va a impattare con le scelte economiche e politiche della maggioranza ovvero con un ripensamento delle strategie. Il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici, ad esempio, viene sempre continuamente rinviato e i suoi contenuti rivisti. A oggi, tanto per dirne una, non è affatto chiaro a quanto ammonterà l'aumento effettivo in busta paga e in che modo sarà distribuito. E gli stessi ritardi stanno caratterizzando il bonus di 80 euro alle forze dell'ordine e ai militari dell'Esercito.

Di certo ci sono solo due aspetti. Il primo è lo stanziamento per questo 2017. Anche se siamo già arrivati a metà marzo, il bonus ci sarà e ammonterà a 960 euro complessivi per tutto l'anno. Il secondo è relativo ai destinatari del provvedimento. Al pari dei 12 mesi dello scorso anno, toccherà agli appartenenti a Polizia di Stato; Carabinieri; Guardia di Finanza; Corpo Forestale; Polizia penitenziaria; Vigili del Fuoco; Aeronautica Militare; Esercito Italiano; Marina Militare; Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana; Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana; Corpo Militare dell'Esercito Italiano del Sovrano Militare Ordine di Malta; Capitanerie di Porto.

Il problema è dinanzi alla richieste sempre più insistenti della Comunità di intervento sui conti pubblici, non è affatto chiaro cosa succederà nel 2018 e ipotizzare la resa strutturale del bonus di 80 euro sembra un azzardo.

In attesa del bonus 80 euro si sblocca il turnover della polizia locale

In questo clima di incertezza sul bonus di 80 euro alle forze dell'ordine e ai militari dell'Esercito, la Camera ha approvato un emendamento dell'esecutivo al decreto sicurezza che sblocca il turnover della polizia locale. Con questa modifica si consente ai comuni virtuosi in regola con i saldi di finanza pubblica di assumere personale a tempo indeterminato. E non si tratta dell'unica questione della pubblica amministrazione al centro dei lavori. Il tetto di fatturato minimo, sotto cui una partecipata pubblica non può più sopravvivere potrebbe essere abbassato a 500.000 euro, ma solo per una prima revisione straordinaria che parte a fine giugno. Da quel momento in poi, la soglia tornerà a un milione di euro, come messo nero su bianco nella versione originale del decreto. Si tratta dell'ipotesi che si sta facendo strada per raggiungere l'accordo tra Regioni, enti locali e maggioranza. Tra le questioni ancora aperte c'è quella dei

Comuni che chiedono di poter far concorrere le loro società anche in gare fuori confine. Si tratterebbe di società per azioni comunali libere di agire come aziende pure. Si tratta di dare la possibilità alle partecipate di prendere parte a bandi extraterritoriali. Una questione che solo all'apparenza è di natura tecnica.