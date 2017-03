Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 i drammi e le storie silenziose per rigidità pensioni

Mentre ci si avvia all'entrata in vigore ufficiale delle ultime novità per le pensioni di mini pensione, mini pensione senza oneri e quota 41 ad essa collegata, per cui, però, come riportano le ultime notizie, sono ancora attesi i decreti attuativi con le regole ufficiali di funzionamento delle stesse novità per le pensioni, ne emergono già alcuni limiti. Non si tratta di una novità, considerando che sin dall'inizio ne è stato sottolineato il carattere di ristrettezza di validità di queste possibilità di uscita prima. Non sono, infatti, novità per le pensioni strutturali, non sono novità per le pensioni universali per tutti e presentano molti paletti. E soprattutto in riferimento a determinate categorie di persone, come coloro che svolgono occupazioni faticose.

Il caso dei lavoratori impiegati nel settore delle costruzioni e ultime novità per le pensioni

Molti limiti riguardano principalmente i lavoratori impiegati nel settore delle costruzioni, che, stando alle ultime notizie sulla mini pensione senza oneri, per poter accedere alla mini pensione senza oneri:

devono raggiungere 63 anni di età; devono maturare almeno 36 anni di contributi; devono svolgere tale occupazione da almeno sei anni consecutivi.

Ed è proprio su quest’ultimo punto che non ci si trova, innanzitutto perché si tratta di un settore che, soprattutto negli ultimi anni, a causa della crisi economica generale, non ha vissuto particolari momenti di crescita e sviluppo, avendo chiaramente ripercussioni negative sui lavoratori, e poi perché la necessità di raggiungere l’età di 63 anni soprattutto per alcuni lavori, come quello del muratore, porta a correre diversi rischi e le ultime notizie ne sono una dimostrazione.

Ultimi drammi e storie silenziose: nuove conferme su urgenza di novità per le pensioni

E’ recente il caso l'ultima notizie del grave incidente sul lavoro di un muratore 67enne di Novara, caduto da un ponteggio e ricoverato in prognosi riservata. Accanto a questo caso quello di un altro muratore che a causa della forte crisi economica che in questi ultimi anni ha colpito il nostro Paese è rimasto senza occupazione, da ormai tre anni e mezzo, ma ha una figlia molto malata, bisognosa di cure costose che però lui non può permettersi. Si tratta di un lavoratore senza impiego che non chiede, stando a quanto da lui stesso raccontato, soldi ma solo un lavoro che gli permetta di vivere dignitosamente e curare la propria figlia. Ma vive in una Italia che taglia fuori ormai i 50enni dal mondo occupazionale. Questi ultimi due casi appena riportati non sono altro che l'ennesima conferma dell'urgenza di attuare novità per le pensioni che possano dare spinta concreta al turn over a lavoro, sostenendo un ricambio generazionale che permetterebbe ai lavoratori più anziani di andare in pensione prima lasciando liberi posti di lavoro in cui impiegare i più giovani. Inoltre, l’altra necessità, stando alle ultime notizie, sarebbe quella di definire maggiori aiuti per le persone bisognose, non solo introducendo l’assegno universale ma anche evitando tagli importanti, come quello applicato agli aiuti per i disabili.

I drammi precedenti già noti e necessità di novità per le pensioni

Le storie appena riportate sono solo le ultime notizie note sui drammi e le tragedie che affliggono tantissimi italiani e che potrebbero essere risolte attraverso l’approvazione di importanti novità per le pensioni, a sostegno soprattutto di un rilancio occupazionale per i più giovani. Stiamo parlando di novità per le pensioni come:

quota 100; quota 41 per tutti; revisione del sistema delle aspettative di vita; modifiche del calcolo contributivo della pensione finale, proprio per andare incontro ai giovani di oggi per lo più precari.

Queste le soluzioni che, per esempio, avrebbero potuto evitare la tragedia di solo poco tempo fa denunciata dallo stesso ragazzo 30enne, suicida, perché senza occupazione, simbolo di un Paese che non offre più alcuna possibilità ai giovani di oggi. Tutto è in stallo e si tratta di una situazione Michele (nome di fantasia del giovane suicida) ha ben spiegato in una lettera scritta prima di compiere l’estremo gesto. E nella lettera si leggeva che ‘Questa generazione si vendica di un furto, il furto della felicità. Non è assolutamente questo il mondo che mi doveva essere consegnato, è un incubo di problemi, privo di identità, privo di garanzie, privo di punti di riferimento, e privo ormai anche di prospettive. Ho vissuto (male) per trent'anni… Ho cercato di essere una brava persona, ho commessi molti errori, ho fatto molti tentativi, ho cercato di darmi un senso e uno scopo usando le mie risorse, di fare del malessere un'arte’ ma … Sono stufo di fare sforzi senza ottenere risultati, stufo di critiche, stufo di colloqui di lavoro come grafico inutili, stufo di sprecare sentimenti e desideri’.

Ancora tragedie dopo casi recenti e urgenza sempre più chiara di novità per le pensioni

Diversi, dunque, continuano ad essere incidenti, suicidi e morti sul lavoro nonché forte il dramma della disoccupazione insieme a coloro non hanno la possibilità di sottoporsi a visite mediche che, stando alle ultime notizie, sarebbero circa 11 milioni di persone, mentre dall’inizio del 2016 a fine aprile si sono registrate 271 morti bianche sul lavoro, tra cui rientrano casi come quello di un muratore della provincia di Lecce caduto da un ponteggio del cantiere di 6 metri, a lavoro a 65 anni, età in cui si dovrebbe già essere in pensione considerando la pericolosità del lavoro citato; di un operaio edile di 66 anni di Carini, caduto da un ponteggio e morto sul colpo.

Alla luce di queste ultime notizie, è chiara, dunque, l’urgenza di intervenire con novità per le pensioni importanti e profonde, come le citate quota 100 o 41 per tutti, e di introdurre quell’assegno universale per tutti come sostegno per coloro che si ritrovano a vivere in condizioni davvero critiche, per restituire a tutti dignità di vita. Si tratta di misure che sono effettivamente costose rispetto ai budget attualmente disponibili ma per cui, evitando di compiere ulteriori investimenti sbagliati e attraverso una concreta e profonda revisione della spesa pubblica, si potrebbero recuperare i soldi necessari per la loro attuazione. Ancora una volta tutto dipende dalle priorità e le reali intenzioni politiche.