Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 meglio che l'assegno universale per i figli

L’esecutivo esprime tutta la volontà di mettere in campo misure in grado di soddisfare le richieste e i bisogni reali dei cittadini: si parla da tempo di necessità di introduzione di novità per le pensioni strutturali e universali, tagli delle imposte e altri provvedimenti che sono da tempo bloccati a causa della mancanza di risorse economiche sufficienti. E tutto è in stallo: sono stati conclamati moltissimi errori compiuti che hanno comportato un elevato spreco di denaro, per citare alcuni esempi, la staffetta per le pensioni o la nuova norma per l’occupazione introdotta dal precedente esecutivo che, alla luce delle ultime notizie sull’andamento dell’occupazione, non ha certo portato i risultati sperati e per cui sono stati impiegati, complessivamente, ben 24 miliardi di euro, una cifra che se investita in maniera diversa avrebbe permesso di attuare:

novità per le pensioni di quota 100, al costo di 7 miliardi di euro circa; novità per le pensioni di quota 41 per tutti, al costo di 5 miliardi di euro circa; assegno universale, al costo di 10 miliardi di euro circa.

E si sarebbe trattato di novità per le pensioni che avrebbero avuto (e avrebbero) il duplice vantaggio di rilanciare l’occupazione giovanile e di permettere, seppur nel lungo tempo, di accumulare risparmi derivanti dalle penalità a carico di coloro che avrebbero deciso di lasciare anzitempo la propria occupazione. Nonostante errori già fatti e ben evidenti che hanno solo contribuito a spendere denaro inutile, si continua ad andare avanti sulla strada dell’errore.

Nuova proposta di assegno universale per figli: cosa prevede

Il nuovo sbaglio sarebbe la nuova proposta di assegno universale che verrebbe erogato alle famiglie in base valore Isee, avrebbe un valore di 200 euro al mese per figli che hanno fino a 26 anni di età. Inoltre, fino a 30mila euro di Isee, l’assegno sarebbe uguale per tutti per diminuire per coloro che hanno un valore Isee compreso tra 30 e 50mila euro. Stando alle ultime notizie, questo assegno avrebbe un valore più alto nei primi anni di vita del bambino per poi ridursi progressivamente fino ad arrivare ai 26 anni. E in particolare sarebbe di:

200 euro al mese per ogni figlio fino ai 3 anni di età; 150 euro fino ai 18 anni; 100 euro fino ai 26 anni.

Ma si tratta di una misura ancora una volta una tantum, che ancora una volta potrebbe comportare un inutile spreco di denaro e che va decisamente in direzione opposta rispetto alle intenzioni di tagli e revisioni dei agevolazioni e detrazioni fiscali da inserire in un più ampio progetto di revisione della spesa pubblica per recuperare quei soldi necessari per l’attuazione di provvedimenti ben più importanti, a partire dalle novità per le pensioni positive per tutti. E si tratta di un piano di revisione che, come confermano le ultime e ultimissime notizie, è necessario e non solo per studiosi e ricercatori ma anche per autorevoli esponenti dell’attuale maggioranza, come il responsabile del Dicastero dello Sviluppo economico e il responsabile del Dicastero del Tesoro.

Assegno universale e novità per le pensioni: i maggiori vantaggi

La proposta del nuovo assegno universale per i figli fino a 26 anni insieme alla proposta di un assegno universale per tutti hanno chiaramente aperto un dibattito sulla convenienza di questo provvedimento e delle novità per le pensioni. Da un’attenta analisi di assegno universale, costi, beneficiari e vantaggi e novità per le pensioni, per esempio, di quota 100, ciò che emerge è che quest’ultima porterebbe certamente più vantaggi, se si dovesse scegliere necessariamente tra quale dei due interventi approvare. E i motivi sono presto spiegati: la quota 100, che da molti è stata sempre indicata come la migliore soluzione pensionistica per tutti, è una novità per le pensioni:

meno costosa dell’assegno universale perché a fronte di circa 10 miliardi di euro ne richiede circa 7; permetterebbe di rilanciare l’occupazione giovanile, attraverso prepensionamenti dei lavoratori più anziani; prevede oneri minori rispetto ad altre novità per le pensioni: permettere di accumulare anche risparmi derivanti dagli oneri, anche se nel lungo periodo.