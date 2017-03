Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 la svolta può passare dall'estero

La situazione dei conti italiani continua ad essere particolarmente difficile: le ultime notizie confermano ancora problemi di numeri e tanti ostacoli alla possibilità di attuazione di quegli importanti provvedimenti che servirebbero per rilanciare effettivamente una crescita concreta del nostro Paese. E il quadro politico comunitario in generale non aiuta di certo, tanto che proprio il premier italiano, in affermazioni rilasciate ieri, ha auspicato un allineamento di Francia, Italia e Germania, condizione ideale per avere margini di intervento nel nostro Paese.

Speranze di cambiamento all’estero e impatto su novità per le pensioni in Italia

L’allineamento auspicato, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, dovrebbe prevedere una vittoria di Martin Schulz in Germania e di Francois Fillon in Francia, personalità particolarmente aperte a un ammorbidimento delle austere politiche comunitarie e particolarmente dalla parte dei diritti sociali e dei bisogni dei cittadini. Si tratta, dunque, di personalità che sosterrebbero maggiori spazi per aiuti reali e permetterebbero una minore rigidità sul budget italiano. Di contro, però, il nostro stesso Paese dovrebbe agire in maniera concreta per dimostrare ulteriore impegno nell’aggiustamento di conti che al momento continuano a non andare. Alla luce di queste ultime notizie, dunque, con Schulz e Fillon si potrebbe arrivare davvero alla definizione di strategie comuni per favorire l’approvazione di novità per le pensioni e misure di assistenza e aiuto come da molti auspicato da tempo.

Tuttavia, insieme a queste ultime notizie che potrebbero rappresentare una svolta decisamente positiva per il rilancio delle novità per le pensioni, come quota 100, quota 41 per tutti, che, come tra l’altro richiesto dalla stessa Comunità, permetterebbero di rilanciare l’occupazione, soprattutto giovanile, dando al tempo stesso nuova spinta anche a produttività e consumi, e dell’assegno universale, anche in questo caso spinto dalla stessa Comunità, bisognerebbe considerare le ultime notizie sul nuovo richiamo della Comunità nei confronti del nostro Paese che non rappresenta certo una svolta negativa.

La svolta negativa dopo ultime notizie sui conti italiani dalla Comunità e impatto su novità per le pensioni

Se le personalità e le eventuali vittorie di Schulz e Fillon potrebbero avere impatto positivo sul rilancio di importanti novità per le pensioni, al contrario, impatto negativo, che potrebbe rappresentare un fermo blocco di ogni novità per le pensioni al momento auspicata, potrebbe arrivare dalle ultime notizie sulla nuova accusa mossa dalla Comunità nei confronti del nostro Paese. Le ultime e ultimissime notizie parlano, infatti, di un’analisi condotta dalla Commissione Tecnica comunitaria per il Bilancio da cui sarebbe emerso che i 3,4 miliardi di euro concessi l’anno scorso al nostro Paese per sostenere gli investimenti non siano stati effettivamente impiegati per aumentare gli investimenti stessi. Ora l’Italia si prepara a rispondere a questa nuova accusa che se si dovesse rivelare reale porterebbe alla restituzione di quanto ricevuto, il che significa che questa somma dovrà aggiungersi ai 3,4 miliardi di euro di misure correttive già richieste dalla Comunità all’Italia, per cui c’è tempo di definizione fino alla fine del mese di aprile e che se non dovessero arrivare, come riportano le ultime notizie, potrebbero portare effettivamente la comunità ad aprire una nuova procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese.



La procedura di infrazione significherebbe far scattare un commissariamento sull’Italia che porterebbe solo conseguenze negative per le novità per le pensioni che verrebbero completamente bloccate. Il commissariamento, infatti, prevede un costante monitoraggio da parte della Comunità su provvedimenti e misure che l’esecutivo vorrebbe mettere in atto e in base ai conti e considerando che le ultime notizie sui nostri conti non sono poi così rosee è chiaro che qualsiasi novità verrebbe bloccata, soprattutto novità per le pensioni che, tra l’altro, la stessa Comunità non ha mai sostenuto per il nostro Paese.