Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Schulz, Fillon, Dijsselbloem

Il quadro politico comunitario potrebbe rivelarsi molto importante per il futuro della nostra Italia: tra elezioni politiche estere, da Francia e Germania, a decisioni che la Comunità deve prendere nei confronti del nostro Paese, ogni vicenda lascia con il fiato sospeso, perché potrebbe rappresentare una svolta positiva o negativa per ciò che l’Italia intende fare, comprese quelle novità per le pensioni importanti e profonde, di cui si discute da tempo e che sarebbero fondamentali per dare nuova spinta ad occupazione ed economia in generale. Ma mancano i soldi necessari e la situazione conti della stessa Italia è decisamente negativa.

Le ultime posizioni di Schulz e impatto su novità per le pensioni

Uno spiraglio di nuove aperture per il nostro Paese potrebbe arrivare dalla candidatura di Martins Schulz alla cancelleria tedesca. Sfidante della cancelliera attuale Schulz che, secondo le ultime e ultimissime notizie, sta lavorando ad un programma di rilancio dell’occupazione, di rilancio dei servizi assistenziali e misure sociali per i più indigenti. Un programma che in tanti hanno definito di sinistra e che potrebbe influenzare le politiche economiche comunitarie, rendendole meno rigide, considerando il peso della Germania nella Comunità. E politiche comunitarie meno austere potrebbero permettere di lavorare anche sulle novità per le pensioni nel nostro Paese.

Certo, per l’introduzione di novità per le pensioni di quota 100 o novità per le pensioni di quota 41 per tutti servirebbero soldi di cui al momento l’Italia non dispone, ma con politiche meno austere si potrebbero avere ulteriori concessioni. Lo stesso Schulz ha anche affermato di voler lavorare sulle pensioni, bloccandone il progressivo calo del valore. Non dimentichiamo, inoltre, che la Germania ha già abbassato l’età pensionabile.

Le ultime affermazioni di Fillon e conseguenze su novità per le pensioni

Decisamente molto vicino alla posizione di Martin Schulz quella del candidato alle elezioni politiche francesi, Francois Fillon, uomo della destra moderata francese, particolarmente attento ai temi e ai diritti sociali. Tra le misure del programma di Fillon, come riportato dalle ultime notizie, particolare attenzione è prestata ad aumento della sicurezza, per cercare di contrastare terrorismo ma anche delinquenza interna, risultato, secondo Fillon, della mancanza e poca certezze della pena; aumenti degli investimenti per le forze dell’ordine e per rafforzare i sistemi di difesa alle frontiere. Attenzione particolare anche alla questione immigrazione, alla riforma della giustizia e alle misure sociali.

Sono queste, secondo Fillon, le linee guida per rendere Francia e la Comunità nuove e più forti, magari con meno austeri vincoli, per permettere ai Paesi di muoversi un po’ più come vorrebbero in base alle proprie esigenze. E questa apertura a vincoli meno rigidi potrebbe tradursi nella possibilità di concreta di novità per le pensioni nel nostro Paese, da realizzare per dare nuovo slancio alla stessa economia interna.

Le ultime posizioni di Dijsselbloem e impatto possibile su novità per le pensioni

Decisamente diversa la posizione del presidente Dijsselbloem: le ultime notizie confermano che lo stesso Dijsselbloem ha affermato di essere disponibile a concedere più tempo al nostro Paese per mettere a punto misure correttive per evitare la procedura di infrazione, ma, nello stesso tempo, ha invitato la stessa Italia ad essere più seria nella definizione di provvedimenti importanti necessari per migliorare conti pubblici e debito. Ma se la sua posizione rimanesse ferma sull’avvio della procedura di infrazione, si rischierebbe un commissariamento che certamente non sosterrebbe l’approvazione di novità per le pensioni importanti, come quota 100 o quota 41 per tutti, troppo costose già ora per il budget disponibile e che nel caso di commissariamento verrebbero del tutto bloccate.