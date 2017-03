Pensioni ultime notizie ricalcolo pensioni 2017 INPS come avviene veramente

Tutto è pronto per l'avvio di un ricalcolo contributivo, ma attenzione: si tratta di una revisione del trattamento pensionistico che non penalizzerà, come in tanti temono, ma servirà esclusivamente per riportare equità sociale. Chi, infatti, secondo stime e primi calcoli, sarà penalizzato è colui che è andato in pensione con calcolo dell'assegno finale con sistema retributivo, avendo somme superiori ai 50mila euro lordi l'anno. Si tratta, dunque, soprattutto di liberi professionistici come avvocati, magistrati, dirigenti, medici, professori universitari, andati in pensione ad un'età superiore ai 67 anni.

Ricalcolo pensioni 2017 Inps: come avviene

Le attuali regole pensionistiche, oltre ad aver allungato l’età pensionabile per tutti, hanno contestualmente esteso a tutti il calcolo della propria pensione finale esclusivamente con metodo contributivo, mandando definitivamente in cantina il vecchio e decisamente più vantaggioso calcolo retributivo. La differenza è che se quest’ultimo permetteva di percepire pensioni elevate, per chi avesse maturato almeno 18 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1995, derivanti dalla media degli stipendi degli ultimissimi anni di lavoro, il sistema contributivo prevede l’erogazione della pensione finale esclusivamente in base ai contributi previdenziali effettivamente versati nel corso della propria vita lavorato riva. Ebbene, il ricalcolo contributivo avviato dall’Inps prevede sostanzialmente un adeguamento delle elevate pensioni retributive a quelle contributive, meno convenienti.

Il processo di revisione sarà applicato seguendo due procedimenti: il primo prevede il ricalcolo dell’importo della pensione con sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e con sistema contributivo a partire dal primo gennaio 2012; il secondo prevede il calcolo della pensione finale che sarebbe stata erogata con metodo retributivo anche dopo il 2011 e se l’importo del calcolo con sistema contributivo superiore all’importo risultante dal calcolo con sistema retributivo, la pensione sarà rivista, al ribasso, mentre se sarà inferiore non subirà alcuna revisione. Il ricalcolo delle pensioni con sistema contributivo riguarderà tutti i lavoratori dipendenti e autonomi che dal 2012 hanno calcolato la propria pensione finale sia con sistema contributivo che con sistema retributivo, che al 31 dicembre 1995 abbiano maturato 18 anni di contribuzione.

Ricalcolo contributivo delle pensioni e conseguenze per ulteriori novità per le pensioni

L’avvio del ricalcolo contributivo delle pensioni, che, come abbiamo già detto, non porterà decurtazioni su tutte le pensioni ma principalmente su quelle decisamente elevate che, solitamente, vengono percepite da chi è andato in pensione tardi, dopo cioè i 67 anni, per lo più, dunque, liberi professionisti e lavoratori autonomi dalle alte carriere, è stato pensato dal presidente stesso dell’Inps che sin dall’inizio della sua carica, tra gli obiettivi dichiarati, ha sempre detto di voler rendere il sistema previdenziale italiano più sostenibile ed equo per tutti. Questo senso di equità, però, sembra essersi decisamente perso e attraverso una revisione come quella annunciata si potrebbero compiere i primi passi per rimettere tutto in ordine e si potrebbero iniziare anche a mettere da parte soldi che verrebbero risparmiati. Stando alle ultime e ultimissime notizie, infatti, il denaro risparmiato dalla revisione contributiva delle pensioni dovrebbe finire in un apposito fondo che verrebbe gestito dallo stesso Inps. Sarà poi lo stesso ente ad occuparsi della redistribuzione delle risorse economiche. Diverse al momento le ipotesi di impiego di questo denaro.

Potrebbero, infatti, essere inizialmente impiegati per novità per le pensioni destinate a quelle categorie di persone che sono state fortemente penalizzate dalle attuali norme pensionistiche e per cui ancora non sono stati definiti specifici provvedimenti. Ma un risparmio di ulteriori risorse potrebbe anche portare, finalmente, alla definizione di quelle ulteriori novità per le pensioni, importanti e positive per tutti, come novità per le pensioni di quota 100 e novità per le pensioni di quota 41 per tutti, per cui è previsto un budget al momento non disponibile ma che potrebbe essere recuperato da revisioni contributive delle pensioni ma anche da tagli delle ricche pensioni erogate agli alti esponenti istituzionali.