Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 aziende ancora una volta rilanciano pensioni

La rigidità del sistema previdenziale italiano e la necessità di introduzione di novità per le pensioni per tutti in questi ultimissimi giorni tornano ad essere protagoniste delle discussioni, non solo politiche. Le ultime notizie, infatti, si concentrano sulle recenti affermazioni Alberto Balocco, capo della nota azienda dolciaria, che è tra coloro che hanno fortemente accusato le attuali norme pensionistiche di aver creato uno stallo negativo al mercato occupazionale italiano, bloccando le possibilità per i giovani di entrare nel mondo del lavoro e ai più anziani di andare finalmente in pensione. In risposta alla grave situazione di disoccupazione italiana, Balocco ha spiegato che non sono le imprese a non voler assumere ma è la politica italiana a non sostenere assunzioni e mercato occupazionale con importanti modifiche e novità per le pensioni che darebbero una certa nuova spinta al rilancio della stessa occupazione giovanile. Lo stesso Balocco si è detto d’accordo sulle iniziative già proposte per sostenere chi vuole lasciare anzitempo la propria occupazione, come la staffetta generazionale, ma non solo. Del resto non è l’unico caso di imprenditore che rilancia in maniera autonoma sulle novità per le pensioni. Sono, infatti, già stati diversi i casi resi noti.

Singole imprese e rilancio di novità per le pensioni in autonomia

Sono, infatti, diverse le singole iniziative di novità per le pensioni già avviate da alcune aziende private. Tra queste spiccano:

caso Ducati; caso Luxottica; caso Fca; caso Banca Intesa Sanpaolo.

Ducati, infatti, ha deciso che chi maturerà i requisiti pensionistici richiesti per la lasciare la propria occupazione entro i prossimi due anni circa, cioè due anni e mezzo, può chiedere di lasciare anzitempo la propria occupazione, continuando a percepire dall'azienda un assegno pari all'80% dello stipendio ricevuto in servizio fino alla maturazione della normale pensione finale, a condizione di avvio di contestuali assunzioni di più giovani; Luxottica, invece, ha definito un nuovo bonus vita (del valore compreso tra i 30mila e i 70mila euro per le famiglie dei propri dipendenti in caso di loro scomparsa anche fuori dal luogo di lavoro) e un patto generazionale per prepensionamenti (per coloro cui mancano tre anni alla pensione normale) e contestuali nuove assunzioni.



Fca, invece, il mese di febbraio scorso ha introdotto un nuovo bonus retributivo per i propri dipendenti, legato agli obiettivi di produttività previsti dalla stessa azienda. Il bonus prevede importi medi di circa 1.320 euro. Infine, per quanto riguarda ulteriori novità per le pensioni per i bancari, Banca Intesa Sanpaolo che ha approvato la staffetta generazione interna, che prevede riduzione dell’orario di lavoro in cambio di assunzioni di nuovi giovani ma che continuerà a prevedere il regolare versamento dei contributi previdenziali fino al raggiungimento dei normali requisiti pensionistici da parte del lavoratore.

Aziende private e misure a sostegno della famiglia: attese decisioni universali

Nell'attesa che, insieme a novità per le pensioni strutturali e universali per tutti, l'esecutivo pensi anche a misure sociali, soprattutto di sostegno a famiglie e natalità, per tutti e strutturali, le singole aziende private si muovono in maniera autonoma anche su questa strada. Le ultime notizie in merito arrivano da Vicenza, dove il patron della più antica azienda lattiero-casearia italiana ha introdotto un nuovo bonus destinato ai dipendenti che faranno figli. Ben consapevole del bassissimo tasso di natalità che interessa l'Italia e perplesso dal fatto che il mondo della politica non si muova per cercare di cambiare la situazione, ha deciso di sostenere la natalità tra i suoi dipendenti e ha deciso di dare un bonus da 1.500 euro a chi nella sua azienda farà figli.

E si tratta di una singola iniziativa che dovrebbe dimostrare quanto importante sia mettere a punto misure del genere ma che siano per tutti e strutturali e non sistemi isolati come l’ultimo indicato del valore di 200 euro al mese per chi ha figli fino ai 26 anni di età. Questo inedito sistema proposto da poco, come riportano le ultime notizie, sarebbe uguale per tutti per diminuire per coloro che hanno un valore Isee compreso tra 30 e 50mila euro. Stando alle ultime notizie, questo assegno avrebbe un valore più alto nei primi anni di vita del bambino per poi ridursi progressivamente fino ad arrivare ai 26 anni. E in particolare sarebbe di:

200 euro al mese per ogni figlio fino ai 3 anni di età;

150 euro fino ai 18 anni;

100 euro fino ai 26 anni.