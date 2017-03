Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Marchionne, Balocco, Domenicali

Modificare le attuali norme pensionistiche con novità per le pensioni in grado di sostenere le uscite anticipate e rendere più morbide le regole vigenti e permettere, contestualmente, un rilancio dell’occupazione giovanile, e definendo misure sociali a sostegno di tutti: sono queste le necessità da tempo dimostrate da lavoratori e cittadini su cui sembra che l’esecutivo da tempo si impegni ma per cui non è ancora stato fatto nulla di concreto e strutturale. Solo e sempre misure tampone, come confermano le ultime notizie, limitate e ristrette, non per tutti e con diversi paletti. E nell’attesa che l’esecutivo si muova con novità per le pensioni per tutti e strutturali e misure sociali, allo stesso modo strutturali, ci pensano le singole imprese private a portare avanti novità.

Le ultime posizioni di Marchionne e impatto su novità per le pensioni

Tra gli esempi che indipendentemente hanno messo in campo novità per i propri dipendenti quello di Fca: l’amministratore delegato del Gruppo, Sergio Marchionne, che mostra da sempre una particolare attenzione a misure assistenziali e aiuto dei propri dipendenti, lo scorso mese di febbraio ha introdotto un nuovo bonus retributivo per i propri dipendenti, legato agli obiettivi di produttività previsti dalla stessa azienda. Il bonus prevede importi medi di circa 1.320 euro. Ma non solo: sta anche lavorando per favorire forme di staffetta generazionale con conseguente riduzione dell’orario lavorativo, per chi lo desiderasse, in cambio di assunzione di nuovi giovani in azienda. E Marchionne sa bene quanto i giovani possano essere una grande risorsa aziendale di rilancio di produttività e crescita economica.

Le ultime affermazioni di Alberto Balocco e conseguenze per novità per le pensioni



Anche le recenti affermazioni di Alberto Balocco, patron della nota azienda dolciaria, hanno chiaramente spiegato la necessità di novità per le pensioni capaci di modificare le regole previdenziali oggi in vigore. Blocco è, infatti, tra coloro che sostengono che le attuali norme pensionistiche abbiano fortemente bloccato il mercato del lavoro, chiudendo le porte del mondo occupazionale soprattutto ai più giovani che, al contrario, dovrebbero essere spinti e incentivati al lavoro, sia per un loro beneficio in termini economici e di futuro previdenziale, sia per un beneficio delle aziende stesse, considerando che, esattamente in linea con Marchionne e non solo, i giovani sono simbolo di produttività e quindi di rilancio dell’economia in generale.

Balocco si è detto d’accordo sulle iniziative già proposte per sostenere chi vuole lasciare anzitempo la propria occupazione, con particolare riferimento alla staffetta generazionale, d’accordo, però, anche con le proposte di novità per le pensioni più importanti come quota 100 e novità per le pensioni di quota 41 per tutti e senza penalità.

Le ultime posizioni di Domenicali e conseguenze per novità per le pensioni

Ad anticipare la posizione di Balocco, c’è stato Claudio Domenicali, amministrato delegato Ducati, che già tempo fa ha dato il via ad importanti cambiamenti e novità per le pensioni nella sua azienda. Via libera, infatti, alla staffetta che prevede che chi maturerà i requisiti pensionistici richiesti per la lasciare la propria occupazione entro 30 mesi può chiedere di uscire prima, continuando a percepire dall'azienda un assegno pari all'80% dello stipendio ricevuto in servizio fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti attualmente.

La staffetta deve essere accompagnata dalla contestuale assunzione di nuovi giovani. In particolare, secondo quanto previsto dalla Ducati, il posto di un lavoratore più anziano dovrà essere occupato da un giovane assunto con contratto di apprendistato; un operaio sarebbe sostituito da un dipendente assunto ad orario ridotto che inizierebbe a lavorare ad orario pieno; un lavoratore stagionale sostituirebbe l’operaio prima assunto con orario ridotto.