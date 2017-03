Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 il più concreto è sempre l'Istituto Previdenza

L’Istituto di Previdenza dimostra da tempo ormai si essere l’unico ente ad operare concretamente per la realizzazione di effettive novità per le pensioni e modifiche di gestione dello stesso Istituto di Previdenza. E sono diversi già gli atti concreti avviati dallo stesso Istituto come:

avvio dell’operazione trasparenza; primi invii della cosiddetta busta arancione per simulazioni online sul futuro pensionistico dei lavoratori; verità sulle pensioni gonfiate dell’Inpdap; blocco delle erogazioni del Tfr maturato nel periodo di Cassa Integrazione e mobilità di 42 piloti che, a seguito di indagini, si è scoperto che percepivano contestualmente all’indennità di disoccupazione anche lauti stipendi da parte di altre compagnie; avvio di controlli serrati da parte dell’Istituto su tutte le gestioni speciali, in modo da arginare gli abusi nei versamenti pensionistici.

Si tratta di atti che dimostrano come fino ad ora, nonostante continue discussioni e ultime notizie sui prossimi obiettivi di novità per le pensioni e modifiche pensionistiche che si vogliono portare avanti, sia stato solo l’Istituto di Previdenza a far qualcosa di concreto per le pensioni. E non sono quelli appena riportati gli unici atti concreti compiuti.

Circolare Istituto di Previdenza per pensione a 64 anni

Tra le ulteriori misure definite dall’Istituto di Previdenza per modificare l’attuale sistema pensionistico anche la recente circolare che permette l’uscita dal lavoro a 64 anni ad alcune categorie di lavoratori e il suo ampliamento a tutti. La nuova circolare dell’Istituto di Previdenza ha,infatti, ampliato la possibilità di anticipare l’età pensionabile da 66 anni e sette mesi attualmente richiesti a 64 anni a tutti gli impiegati del settore privato. Ma andiamo con ordine: inizialmente questa possibilità era limitata a coloro che avessero raggiunto:

l’età di 64 anni e almeno 36 anni di contributi; l’età di 61 anni con 35 di contributi entro il 31 dicembre 2012; l’età di 60 anni e 20 anni di contributi per le donne, entro il 31 dicembre 2012; e che alla data del 28 dicembre 2011 fossero regolarmente impiegati in attività da lavoro dipendente del settore privato.

Dopo la recente circolare dell’Istituto, questa possibilità è stata ampliata anche coloro che alla data del 28 dicembre 2011 fossero regolarmente impiegati in attività da lavoro dipendente. E si tratta di una modifica che fa chiaramente intendere come ci sia la reale intenzione da parte dell’Istituto di andare avanti con le novità per le pensioni per tutti. Del resto, lo stesso presidente dell’Istituto non ha mai nascosto l’intenzione di voler modificare le attuali regole pensionistiche, tanto da aver proposto un suo piano pensioni, tra novità per le pensioni di quota 100, taglio delle elevate pensioni e novità per le pensioni collegate all’assegno universale.

Piano di revisione contributiva delle pensioni e ulteriori atti concreti dell’Istituto di Previdenza

E anche in questo senso, l’Istituto di Previdenza è andato avanti: in riferimento ai tagli delle pensioni più elevate, lo stesso Istituto ha annunciato il via alla revisione contributiva delle pensioni, novità che prevede un ricalcolo delle pensioni calcolate con il vecchio sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e poi con sistema contributivo a partire dal primo gennaio 2012, in modo da adeguare i ricchi trattamenti pensionistici risultato del vecchio calcolo retributivo a quelli contributivi, cercando di garantire quell’equità sociale che lo stesso presidente dell’Istituto di Previdenza ha sempre detto di voler perseguire. E questo nuovo meccanismo di calcolo pensionistico tende, infatti, a rivedere i trattamenti di coloro che percepiscono pensioni decisamente elevate, superiori ai 50mila euro annui, e che sono andati in pensione ad unì'età generalmente superiore ai 67 anni.