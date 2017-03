Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 priorità domande ai disoccupati, poi disabili

Disoccupati e disabili probabilmente avranno la priorità di accesso alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41: le ultime e ultimissime notizie riportate dal Corse ma non ancora ufficiali anticipano alcuni chiarimenti che saranno probabilmente inseriti negli atti finali attesi per fine mese ormai. Stando alle ultime notizie, infatti, disoccupazioni e disabili dovrebbero essere le categorie di persone che avranno priorità di accesso a mini pensione e quota 41.

Priorità di accesso a novità per le pensioni a disoccupati e disabili e domande stimate

Si tratta di una notizia non troppo nuova, considerando che era stata già ipotizzata a causa del budget ristretto stanziato per l'attuazione delle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41. Il meccanismo, dunque, dovrebbe funzionare nel seguente modo: dal primo maggio si potranno inviare le domande per l'accesso a mini pensione e quota 41 (o forse anche da aprile, i tempi devono ancora essere ufficializzati), una volta inviate tutte le domande, rispetto alla platea di coloro che le avranno presentate, sarà data priorità di accesso a mini pensione e quota 41 a coloro che sono rimasti senza occupazione, a seguire ci saranno i disabili e, in base al budget ancora disponibili, seguiranno tutti gli altri lavoratori. Le risorse economiche ristrette, tuttavia, indurranno a necessari tagli di coloro per cui accettare le domande di accesso a mini pensione e quota 41.

Stando, infatti, alle ultime notizie, a fronte delle 300 mila lettere inviate ai lavoratori contribuenti che avranno i requisiti per la richiesta di mini pensione e quota 41 a partire da maggio prossimo, potranno effettivamente accedervi circa 50-60mila persone, decisamente pochi, dunque. La notizia di dare priorità ai disoccupati prima e ai disabili poi, però, non è ancora ufficiale, come detto, per cui è probabile che, date le polemiche che certamente si scateneranno, qualcosa potrebbe cambiare ulteriormente. Certamente, però, qualche criterio di priorità sarà definito, visto che si tratta di uno dei chiarimenti che da tempo si dice sarebbe dovuto rientrate negli atti ufficiali relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41.

Requisiti già fissati per mini pensione e quota 41

Stando alle ultime notizie già note sui requisiti necessari per la richiesta di mini pensione e quota 41, la mini pensione con oneri può essere da richiesta da tutti coloro che vogliono anticipare la propria età pensionabile, fino a tre anni, a patto di:

aver raggiunto l’età di 63 anni; aver maturato 20 anni di contributi; accettare una decurtazione sulla pensione finale.

Chi, infatti, decide di andare in pensione prima con la mini pensione dovrà sottoscrivere un piano di rimborso 20ennale per restituire l’anticipo percepito agli istituti di credito, che si occuperanno dell’erogazione dello stesso anticipo attraverso l’Istituto di previdenza, calcolandovi i relativi tassi di interesse. E bisognerà stipulare anche una polizza assicurativa di copertura dei costi in caso di premorienza del lavoratore. Secondo le stime, il costo della rata di rimborso dovrebbe essere compreso tra un 4,5% e un 4,7%, con un’ipotesi di tan del 2,5% e un premio assicurativo sul 29%.

Tutti costi della mini pensione con oneri si azzerano per la mini pensione senza oneri e quota 41 ad essa collegata. Ma si tratta di un beneficio valido solo per determinate categorie di persone considerate svantaggiate, e cioè disoccupati, disabili e malati gravi, lavoratori impiegati in occupazioni faticose. Diversi poi i requisiti richiesti ad ognuna di queste categorie:

i disoccupati possono richiedere la mini pensione senza oneri se hanno raggiunto 63 anni di età, almeno 30 anni di contributi, e abbiano esaurito tutti i sussidi di disoccupazione da almeno tre mesi; i disabili devono aver raggiunto 63 anni di età, 30 anni di contributi e devono avere una percentuale di invalidità dal 74% in su; coloro che svolgono occupazioni faticose possono richiede l’ape social se hanno raggiunto 63 anni di età, 36 anni di contributi e svolgano una delle attività considerate faticose. E queste attività comprendono, tra le altre, maestre d’asilo nido ed educatori di asilo; infermiere ed ostetriche; addetti all'assistenza personale di persone non autosufficienti; lavoratori edili; addetti alla lavorazione dell’amianto.