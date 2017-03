Auguri Festa del Papà 2017 con frasi divertenti, originali, mai banali e immagini, foto, video allegre, simpatiche

In vista del 19 marzo Ŕ tempo di pensare agli auguri per la Festa del PapÓ da condividere su Facebook o inviare con WhatsApp.

Puntuale come sempre arriva la Festa del papà e anche in questo 2017 arriva il tempo di trovare il modo per stupire il proprio con frasi divertenti, originali, mai banali e immagini, foto, video allegri e simpatici. Tutti buoni propositi che possono essere facilmente trasmessi con l'invio di una frase di auguri. Anzi, che siano delle semplice parole o un bel video, una foto speciale o un tradizionale biglietto di buona Festa del papà cambia poco. L'importante è donare un segno di vicinanza. Tra l'altro, le nuove tecnologie permettono anche di raggiungere tutti i papà che si conoscono con pochi passaggi per un augurio collettivo. Basti pensare a Facebook o WhatsApp, due delle piattaforme più utilizzate.

Auguri Festa del Papà con frasi divertenti e originali

Ed è allora tempo di pensare agli auguri per la Festa del Papà da condividere su Facebook o inviare con WhatsApp. Anche in questa occasione il web viene in soccorso dei festeggiamenti e propone diverse soluzioni per fare sentire vicinanza e simpatia in maniera rapida e originale. Ad esempio:

I miei auguri a tutti i papà. Quelli che ci sono, e quelli che non ci sono più. Ma soprattutto a quelli che per svariati motivi, pur essendo papà, non riescono, o non possono, svolgere il loro ruolo. Buon 19 Marzo a tutti. Auguri papà! Grazie per la forza che mi regali ogni giorno, per la tenerezza e la serenità che mi trasmetti anche solo con un sorriso, per la capacità di esprimere il tuo infinito affetto con uno sguardo ed un abbraccio tenerissimo. Al mio meraviglioso papà Semplicemente essendo te stesso mi hai mostrato il modo migliore di essere. Credendo nei miei sogni mi hai reso orgoglioso di me stesso. Tu mi hai fatto un regalo che terrò caro per tutta la vita. Un regalo che il denaro non può comprare e che il tempo non può cancellare. Il mio prezioso regalo sei tu papà! Per la tua festa, tanti auguri.

Foto e video allegri e simpatici per la Festa del papà

Per chi è alla ricerca di un video di auguri per la Festa del papà, un ampio ventaglio di proposte arriva naturalmente dalla coppia delle piattaforme più popolari per la condivisione video ovvero YouTube e DailyMotion. Basta indicare nel box di ricerca le parole chiave più appropriate e i risultati saranno tanti, molti dei quali decisamente apprezzabili. Non è naturalmente il solo mezzo da sfruttare per visualizzare i migliori video sulla Festa del papà. C'è ad esempio un portale molto popolare che anche 19 marzo si rivela utile e divertente. Si tratta di jibjab.com e consente di creare video personalizzati con le proprie immagini di irresistibili balletti di pochi minuti.

Non è dunque difficile trovare la frase migliore per fare gli auguri al proprio papà con un SMS sul cellulare o con una foto, anche perché la maggior parte dei siti è ben equipaggiata con sezioni dedicate. Per trovare le parole giuste ci sono tante nuove soluzioni, anche perché molti siti propongono anche abbondanti selezioni di suggerimenti, molti dei quali inviati dagli stessi utenti e utilizzabili anche per inviare brevi messaggi di testo.