Android 7 Nougat e Android 7.1.1: uscita in Italia a Marzo aggiornamento Samsung Galaxy S6, S7, Nexus 5, Nexus 6, HTC One, LG G5

Questo di marzo si sta rivelando un mese decisamente vivace sul fronte degli aggiornamenti di sistema operativo Android 7 Nougat. Come al solito a far registrare molta vivacità è Samsung, anche in Italia. Basti pensare come la nuova major release sia adesso scaricabile su Samsung Galaxy S7 per tutti gli operatori telefonici, compresi in modelli no brand. Di più: questi sono anche i giorni in cui ha preso il via il rollout per l'ex top di gamma Samsung Galaxy S6. A essere coinvolti sono adesso solo i possessori dello smartphone con brand Vodafone. Ma siamo appena alle battute iniziali per cui è da mettere in conto un'accelerazione del rollout nell'arco di pochi giorni.

In ogni caso, quando disponibili Android 7, Android 7.1.1 o Android 7.1.2 sui terminali per cui è stata annunciato il supporto, arriverà una notifica con la segnalazione, ma seguendo il percorso Impostazioni -> Info sul telefono -> Aggiornamenti sistema, è comunque possibile verificare la disponibilità di eventuali upgrade di sistema operativo sul proprio dispositivo. Siamo davanti a una situazione piuttosto caotica in cui a farla da padrone è come al solito la frammentazione tra Paesi, device e operatori telefonici. Tutto fila liscio solo per i dipositivi della gamma Nexus di Google - Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus 9, Pixel C, Nexus Player e i nuovi Google Pixel e Google Pixel XL - i primi a ricevere il nuovo update Android 7.1.1 e davanti a tutti anche in vista di Android 7.1.2, ancora in fase di sviluppo.

A proposito di compatibilità, a ricevere il nuovo aggiornamento di sistema operativo ANdroid 7 Nougat sono anche Huawei P9, Huawei P9 Plus, Huawei P9 Lite, Huawei P8, Huawei P8 Lite, Huawei Mate 8, Huawei P8 Max, Huawei Mate S2. E poi: Huawei Mate 7, Huawei Mate S, Huawei P8 Youth, Huawei P8 Max, Huawei G7 Plus. Stessa cosa per Honor 8, Honor 7, Honor 5X, Honor 5C, Honor 6, Honor 6 Plus da una parte e OnePlus 3, OnePlus 2 e OnePlus X dall'altra. Via libera anche su Motorola Moto X Style, Motorola Moto X Play, Motorola Moto X Force. E semaforo verde per Lenovo Moto Z, Lenovo Moto Z Force, Lenovo Moto Z Play, Lenovo Moto G4 Play, Lenovo Moto G4, Lenovo Moto G4 Plus.

Tra le novità c'è la rivisitazione del menu delle notifiche che passa dai template, dalla possibilità di raggrupparle per mostrarle come gruppo e di sfruttarle per la risposta diretta. Con Android 7 sono state migliorate le impostazioni rapide e contiene molto più informazioni. Con uno swipe da sinistra a destra o toccando il tasto hamburger si può aprire il pannello per passare velocemente da una funzione all'altra senza tornare tutte le volte indietro. Sicuramente interessante è la modalità risparmio dati per contenere il consumo di traffico web.

Ecco poi l'aumento delle performance con i visori per la realtà virtuale, la migliore compatibilità con gli sfondi live, nuovi emoji, la possibilità di inviare GIF animate dalla tastiera quando si digita un messaggio di chat, il supporto alle app shortcut per l'accesso rapido a specifiche funzionalità delle applicazioni dalla homescreen o dal launcher.