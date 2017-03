Reddito di inclusione: nuovo aiuto per famiglie e disoccupati nei bonus 2017 e agevolazioni. Per chi, come funzione, come fare dom

Il Reddito di inclusione 2017 è legge. Si tratta di un nuovo provvedimento a sostegno della famiglia con alcune caratteristiche ben precise. Non ci sarà più il limite a persona - massimo 80 euro a testa per un massimo di 400 euro per famiglie di cinque persone o più come previsto per il Sia (come vedremo nel paragrafo successivo) - ma un beneficio legato a una soglia di Isee 2017, probabilmente 3.000 euro. Per la prova dei mezzi si terrà conto anche del patrimonio. Ad averne diritto sono tutte le famiglie in difficoltà, anche quelle composta d una sola persona. La priorità sarà assegnata alle famiglie con minori, disabili, over 55, disabili e donne in accertato stato di gravidanza. A quanto ammonta l'assegno:

circa 250 euro mensili per le famiglie con una sola persona senza mezzi; circa 390 euro mensili per le famiglie con due persone senza mezzi; circa 500 euro mensili per le famiglie di tre persone senza mezzi.

Conto alla mano, il Rei dovrebbe coinvolgere nel 2017 quasi due milioni di persone in 400.000 famiglie, tra cui 800.000 minori.

Reddito di inclusione: per chi, come funzione

L'articolo unico del disegno di legge per il contrasto alla povertà è collegato alla manovra finanziaria e delega il Governo ad adottare, entro sei mesi, più decreti legislativi:

per introdurre una misura di contrasto della povertà assoluta, denominata reddito di inclusione; per riordinare le prestazioni di natura assistenziale; per rafforzare e coordinare gli interventi dei servizi sociali garantendo in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni.

I principi e criteri direttivi della delega stabiliscono che il reddito di inclusione deve essere una misura unica a livello nazionale, di carattere universale, subordinata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di inclusione, articolata in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona. Per beneficiare della misura sarà previsto un requisito di durata minima di residenza nel territorio nazionale. È previsto un graduale incremento del beneficio e dell'estensione dei beneficiari, da individuare prioritariamente tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave, donne in stato di gravidanza, disoccupati di età superiore a 55 anni. I modelli per fare domanda saranno pronto entro la fine dell'anno.

Per accedere al Reddito di inclusione le famiglie dovranno avere un indice Isee che sarà fissato dal governo, ragionando su un tetto di 3.000 euro. La misura si rivolge anche ai single, che però riceveranno un massimo di 250 euro al mese. Previste priorità per le famiglie con minori, disabili, over 55 disoccupati e donne in stato di gravidanza.

A oggi il Piano nazionale contro l'indigenza dispone di un tesoretto di 1,6 miliardi, che leviteranno a 1,8 miliardi di euro dal 2018. Con l'introduzione del Rei termina la stagione del cosiddetto Sia, ovvero il Sostegno per l'inclusione attiva, che dal settembre del 2016, grazie alla carta acquisti prepagata, ha portato ossigeno nei bilanci di circa 65.000 famiglie, per un totale di 250.000 cittadini in condizioni di indigenza. I criteri di ripartizione e le cifre esatte saranno stabilite con un decreto del Ministero del Lavoro a stretto giro.