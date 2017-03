Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Ape Volontaria domanda con priorità per disoccupati in decreti attuativi ufficiali

Primi dettagli sui decreti attuativi ufficiali relativi allĺApe: chiarimenti non ancora ufficiali su novitÓ per le pensioni e cosa prevedono

Si attendono ancora i decreti attuativi ufficiali relativi alle regole di funzionamento delle novità per le pensioni di ape volontaria, social e quota 41 che, stando alle ultime notizie, dovrebbero arrivare entro la fine di questo mese (salvo ulteriori rinvii) in modo da permettere il via alle stesse novità per le pensioni dal prossimo primo maggio. In realtà, per quanto riguarda i tempi di entrata in vigore di ape volontaria, ape social e quota 41 si attendono ulteriori chiarimenti: non è, infatti, ancora chiaro se dal primo maggio si potrà già accedere ad ape e quota 41, per cui la domanda potrà essere inviata già da aprile, o se il primo maggio sarà il tempo da cui potranno essere inviate solo le domande che dovranno essere poi essere analizzate da Istituto di Previdenza e istituti bancari che si occuperanno dell’erogazione dell’Ape.

Primi chiarimenti Ape: priorità per disoccupati e disabili

Dalle ultime notizie sarebbero trapelate le prime novità relative ai decreti attuativi ufficiali sull’ape riguardanti le priorità di accesso alle ultime novità per le pensioni. Da quanto emerso, sembrerebbe che la priorità per l’accesso all’ape social a costo zero, e alla quota 41 collegata, sarà data ai disoccupati prima e ai disabili, o lavoratori con disabili a carico, poi. Si tratterebbe di una prima scrematura dovuta, come noto, alle risorse economiche disponibili limitate. Ma i numeri dei potenziali beneficiari dell’Ape sono altissime:lo stesso Istituto di Previdenza avrebbe iniziato ad inviare le lettere ai 300mila potenziali lavoratori che potranno chiedere l’Ape ma vi potranno accedere tra le 50 e le 60 mila persone. E’ chiaro, dunque, che, come già annunciato, vi sarebbero stati criteri di priorità di accesso all’ape social senza costi. E si è pensato di dare priorità alle categorie delle persone più svantaggiate, appunto disoccupati e disabili. Si tratta, tuttavia, di ultime notizie che non sono ancora ufficiali e che potrebbero essere suscettibili di ulteriori cambiamenti.

Decreti attuativi ufficiali attesi e dettagli mancanti

Sono tuttavia ancora diversi i dettagli mancanti necessari per definire il funzionamento ufficiale di ape volontaria, ape social e quota 41. E’, infatti, necessario ancora definire

tassi di interesse da calcolare sull’ape da restituire agli istituti di credito, e che, stando alle ultime notizie, gli istituti stessi vorrebbero aumentare; condizioni ufficiali delle polizze assicurative in caso di premorienza; eventuale allargamento della platea delle occupazioni faticose per la richiesta di ape social e quota 41; quota 41 in base all’attività del lavoratore e non il settore dell’azienda; una franchigia di 12 mesi per i sei anni continuativi di impiego in occupazioni faticose soprattutto per sostenere i lavoratori impiegati nel settore dell’edilizia.



Ape volontaria, ape social e quota 41: requisiti già fissati e categorie

Nell’attesa di conoscere gli ultimi chiarimenti relativi ad ape volontaria, ape social e quota 41, i requisiti e le condizioni già stabilite sono diverse. Partendo dall’ape volontaria, può essere richiesta da tutti coloro a cui manchino almeno tre anni alla pensione finale, ricevendo un anticipo pensionistico che sarà erogato dagli istituti di credito, attraverso l’Istituto di Previdenza, e a cui dovrà essere restituito calcolandovi i tassi di interesse ancora mancanti. Il piano di rimborso dell’anticipo percepito sarà 20ennale. Stando alle ultime notizie, l’importo del prestito dipenderà dalla pensione di vecchiaia e sarà erogato fino alla maturazione dei requisiti per la pensione e la penalizzazione per ogni anni di anticipo dovrebbe essere tra il 4,5% e il 4,7% circa. I requisiti per l’ape sociale sono:

aver raggiunto l’età di 63 anni; aver maturato 20 anni di contributi; accettare una decurtazione sulla pensione finale.

I costi dell’ape volontaria si azzerano per l’ape social, e la quota 41 ad essa collegata, per le categorie di persone svantaggiate che sono:

disoccupati; disabili; lavoratori impiegati in occupazioni faticose.

Per queste categorie di persone cambiano i requisiti di accesso alla pensione anticipata, che sono:

63 anni di età e 30 di contributi per i disoccupati a patto di aver esaurito da almeno tre mesi tutti i sussidi di disoccupazione; 63 anni di età e 30 anni di contributi per gli invalidi con una percentuale di invalidità dal 74% in su; 63 anni di età e 36 anni di contributi per coloro che sono impiegati in occupazioni faticose almeno da sei anni consecutivi e che svolgano determinate attività faticose

La lista di queste attività comprende:

maestre d’asilo nido ed educatori di asilo; infermiere ed ostetriche; addetti all'assistenza personale di persone non autosufficienti; lavoratori edili; addetti alla lavorazione dell’amianto; macchinisti e personale viaggiante ferroviario; autisti di mezzi pesanti e camion; lavoratori addetti all’estrazione e alla lavorazione dell’amianto; conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce.