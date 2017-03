Auguri Festa del Papà 2017 frasi originali,mai banali,cosa fare,dove andare festa papà 2017 musei gratis Milano,Roma,Napoli,Torino

Non solo frasi di auguri. Per festeggiare i PapÓ provate ad organizzare una giornata diversa e valutate la possibilitÓ di visitare musei e partecipare alle iniziative delle principali cittÓ italiane

Ormai ci siamo. Il diciannove marzo si avvicina e bisogna farsi trovare pronti alle celebrazioni in onore del Papà. Come ogni anno la Festa del Papà ricorre il giorno di San Giuseppe, padre putativo di Gesù e protettore, in qualche modo, dei padri di tutto il mondo chiamati alla difficile sfida che questo ruolo, spesso non considerato abbastanza, impone.

Una giornata da celebrare degnamente con frasi di auguri originali e mai banali e, perché no, con una gita fuori porta per dare la possibilità ai Papà di vivere una giornata, la loro giornata, speciale. Ecco perché è importante sapere cosa fare, dove andare e i musei gratis aperti per l’occasione. Qui potrete trovare le offerte di alcune tra le città più importanti d’Italia come Milano, Roma, Napoli e Torino.

Frasi auguri mai banali per Papà

La giornata dedicata alla Festa del Papà è l’occasione giusta per dismettere quella maschera che spesso viene indossata per ricoprire il proprio ruolo nella società e dichiarare il proprio amore in maniera chiara e senza inibizioni. Se avete bisogno di un piccolo aiuto per superare timidezze ed impacci vari ecco una selezione di frasi mai banali per fare gli Auguri al vostro Papà.

Con il tuo amore sono cresciuto e spero un giorno di essere un papà speciale come te. Auguri Papà. Io ho un tesoro di Papà e nessuno è più ricco di me. Ti voglio bene. Auguri per la tua Festa. Non sempre te lo dimostro ma caro Papà, ma ti voglio un bene immenso. Auguri per la tua Festa con tutto il cuore. Io faccio qualche capriccio, tu non sei da meno, ma quanto ci amiamo. Sei un Papà davvero speciale e ti mando auguri speciali per la tua Festa. Non vivo più sotto lo stesso tetto ma sento sempre la tua affettuosa presenza. Ti voglio tanto bene Papà. Auguri. Per la tua festa voglio farti una promessa speciale: cercherò di non farti arrabbiare per almeno cinque minuti. Auguri papà. Caro papà la tua saggezza ci accompagnerà per sempre. Grazie con tutto il nostro amore per quello che fai quotidianamente per noi. Auguri! La bellezza dell’essere figlia sta nell’avere un papà speciale come te. Tanti auguri! a Sei un papà pieno di pazienza che mi insegna tante cose ma ho ancora tanto da imparare, ti resterò sempre vicino. Prima ti ringraziavo solo per i tuoi si, ora anche e soprattutto per i no con cui mi hai educato alla vita. Ti voglio un mondo di bene papà. Tanti auguri.

Cosa fare e musei gratis a Milano e Roma

Ecco qualche idea su cosa fare a Milano e a Roma

Milano

Il 17 marzo un sabato speciale da FunLab: un laboratorio dedicato ai papà con i loro bambini, per stare insieme, giocare e cucinare insieme per la Festa del Papà. Informazioni e dettagli sul sito: www.funlab.it.

Domenica 19 marzo BioLab e brunch dedicato alle famiglie, organizzato da Assodidattica museale. Due ore di attività divertenti per tutta la famiglia e al termine, uno sfizioso brunch biologico.

Al Museo del Duomo si terrà una festa dedicata a tutte le famiglie, soprattutto ai papà. I bambini, accompagnati dai loro genitori, muniti di macchina fotografica, cellulari o tablet sono coinvolti in una speciale visita gioco, in cui possono scattare selfie o divertenti foto con i loro papà per condividerle poi sui social network in ricordo di una visita al Museo. L’hashtag è #FathersDay e #FathersMe. Prenotazione obbligatoria a: visite@duomomilano.it

Roma

Il 19 marzo, serata speciale gratuita al Teatro Quirino, dedicata alla Festa del papà. Alle 20.30 in scena lo spettacolo ‘Viva Viva San Giuseppe’, una commedia ironica interpretata da un amatissima coppia comica: Alessandro Di Carlo con Fabrizio Sabatucci. A fine spettacolo dolci per festeggiare i Papà.

Gioca con me - Festa del papà Giovedì 16 marzo 2017 ore 17.00-18.00

per bambini fino ai 36 mesi presso il Giardino di Lulù in Via Francesco Pais Serra, 11/a. Sarà redatta una semplicissima lettera per i Papà, in cui i bambini con l’aiuto della mamma potranno lasciare l’impronta della loro piccola mano

Dove andare musei a Napoli e Torino Festa del Papà

Napoli

Il 19 marzo 2017 si terrà un’anteprima esclusiva del nuovo film “La Bella e la Bestia” della Disney presso gli UCI Cinema di Marcianise e di Casoria alle ore 11 in entrambi i cinema. Per tale occasione, l’agenzia QMI ha offerto ai primi lettori di Napoli da Vivere 100 biglietti omaggio.

Sabato 18 marzo 2017 dalle ore 17:00 Laboratorio per la Festa del Papà “La Feltrinelli” di Via Santa Caterina a Chiaia.

Torino

Le sorelle Suburbe il peggio del meglio il 19 marzo 2017 a Villar Perosa, Teatro ‘Una finestra sulle valli’ Viale Galileo Ferraris 2

Paolo Hendel ‘Non ho parole’ dal 18 al 19 marzo 2017’ a Torino ore 21.00 Teatro Colosseo via Madama Cristina.

La Belle Helene dal 18 al 19 marzo a Torino Alfa Teatro

Sempre a Torino, proprio nel fine settimana della festa del Papà, riapre una bellissima mostra ‘Fare gli italiani’, ovvero 150 anni di storia italiana.