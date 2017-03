Roma Lione streaming

La Roma č chiamata alla difficile rimonta contro i francesi del Lione per conquistare l'accesso ai quarti di finale della seconda competizione calcistica continentale. Si parte dal 4 a 2 per il Lione

Come vedere Roma Lione in streaming

La stagione della Roma passa di qui. Passa dalla sfida al Lione per l’accesso ai quarti di finale della seconda competizione calcistica europea. Non ci sono calcoli da fare. Il quattro a due subito dai giallorossi nella gara di andata lascia ancora la porta aperta della speranza, ma bisogna essere cinici e spietati. L’obiettivo è di segnare due gol senza subirne. Una possibilità che rientra pienamente nelle corde dei giallorossi che hanno dimostrato anche nel corso di questa stagione di avere un attacco prolifico e una difesa, che quando gira, diventa impenetrabile.

Ma… c’è un ma, per l’appunto ed è legato alle condizioni fisiche di una squadra che anche nella sfida contro il Palermo vinta per tre reti a zero ha palesato qualche limite fisico soprattutto nella seconda parte della ripresa. Spalletti ha caricato a molla i suoi. La Roma può legittimamente aspirare a qualcosa di più di una semplice comparsata in questa competizione. È arrivato il momento di cacciare gli attributi e dimostrare di non aver smarrito la vocazione alla vittoria e ai traguardi ambiziosi. Vedere live gratis il tentativo di rimonta dei giallorossi sarà possibile anche in streaming.

Roma Lione Spalletti ritrova Rudiger

Spalletti ritrova Rudiger dopo la squalifica e avrà a disposizione anche Peres, Emerson e Perotti. Proprio l’ex del Genoa però è l’unico ad avere la certezza di scendere in campo dal primo minuto nel trio di trequartisti alle spalle di Dzeko. Il tecnico di Certaldo schiererà quindi una retroguardia a quattro con Rudiger, Manolas, Fazio e Mario Rui a comporre la cerniera difensiva davanti ad Alisson. De Rossi e Strootman in mezzo al campo, mentre i soliti Salah, Nainggolan e Perotti agiranno alle spalle di Edin Dzeko.

Roma Lione francesi al gran completo

Il tecnico francese Génèsio ha concesso un turno di riposo in campionato a molti dei suoi calciatori per averli belli freschi e riposati per il gran galà dell’Olimpico al quale i francesi di presenteranno dunque al gran completo. Ecco che torneranno subito ad occupare la propria posizione in mezzo al campo i vari Diakhaby, Tolisso, Tousart, Lacazette e Valbuena. In difesa toccherà a Jallet, Mammana, Diakhaby e Morel, mentre a centrocampo agiranno Tolisso, Gonalons e Tousart. Il tridente sarà formato da Fekir, Lacazette e Valbuena.

Vedere Roma Lione in streaming

Vedere Roma Lione in streaming non sarà facile, ma nemmeno impossibile. Bisogna però sempre tenere fede ad alcuni suggerimenti per evitare ogni tipo di problema e soprattutto per riuscire nel proprio intento non rimanendo a bocca asciutta. La soluzione più immediata è quella di scegliere Sky che ha acquistato in esclusiva i diritti dell’Europa League e trasmetterà in diretta tv l’evento o anche in streaming grazie alla piattaforma Sky Go, ma bisognerà aver sottoscritto l’abbonamento con la pay per view oppure comprare la singola partita.

Altrimenti vale sempre il discorso di cercare i siti dei canali satellitari stranieri che potrebbero trasmettere le immagini della partita in maniera del tutto legale. Ecco qualche esempio: Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Colombia Radio Cadena Nacional, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi,Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation.

Infine alcuni siti dei bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming perché hanno comprato i diritti con la stessa modalità con cui Snai e Betclic hanno acquistato quelli per trasmettere alcune partite del campionato italiano. Ma per gli italiani potrebbe essere molto difficile accedervi perché non viene data la possibilità di iscrizione.