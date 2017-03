Roma Lione streaming live gratis. Siti web. Dove e come vedere

La vittoria contro il Palermo, sebbene ottenuta contro una rivale che certamente non può essere paragonata alla prossima avversaria di coppa, ha restituito morale e fiducia a un gruppo che era uscito abbastanza male da un trittico di gare importante rimediando tre sconfitte consecutive. Roma Lione sarà questo. La sfida del riscatto. Proprio il ko dell’andata, rimediato dopo che i giallorossi erano passati addirittura in vantaggio, ha aperto delle pericolose crepe nell’ambiente giallorosso con punzecchiature reciproche tra Spalletti ed il presidente americano Pallotta.

Polemiche per fortuna dei giallorossi che sono state smorzate dallo stesso tecnico toscano che ha preferito glissare sul suo presente e sul suo futuro per dedicarsi esclusivamente alla conquista di un obiettivo alquanto importante: i quarti di finale della seconda competizione calcistica continentale. Un obiettivo alla portata dei giallorossi che dovranno però dare il massimo in campo per avere ragione di un avversario che potrà contare sulla vittoria per quattro reti a due dell’andata.

Dove e come si può vedere la sfida si staranno chiedendo in molti in queste ore. E saranno altrettanti che inizieranno le ricerche per scovare i siti web migliori che offriranno la possibilità di vedere in streaming la sfida dell’Olimpico.

Roma Lione giallorossi con il 3-4-2-1

Spalletti è orientato a schierare la formazione migliore dopo aver fatto riposare molte delle pedine più importanti del suo scacchiere nell’ultima sfida di campionato al Palermo. Solito modulo per i giallorossi che scenderanno in campo con il 3-4-2-1 che tante soddisfazioni sta dando a De Rossi e compagni.

Manolas, Fazio e Rudiger andranno a formare la linea difensiva davanti ad Alisson, mentre Bruno Peres ed Emerson Palmieri andranno a presidiare le corsie laterali. Strootman e De Rossi saranno i baluardi in mediana. Alle spalle dell’unica punta Dzeko agiranno come al solito Nainggolan e Salah, per un tridente che nelle intenzioni e nelle speranze del tecnico di Certaldo dovrebbe avere tutte le carte in regola, come in effetti sembra essere, per portare scompiglio nella retroguardia francese.

Roma Lione tridente con Ghezzal, Lacazette e Valbuena

Scelte diverse, ovviamente, per il tecnico francese Genesio che proporrà il suo solito 4-3-3 con Tolisso, Gonalons e Tousart a centrocampo e il tridente offensivo formato da Ghezzal, Lacazette e Valbuena. Questo dimostra che il Lione arriverà a Roma con l’intenzione di giocarsi a viso aperto anche la sfida di ritorno senza fare calcoli o costruire particolari barricate a difesa del risultato dell’andata.

Questo può essere un vantaggio per la Roma che con le squadre aperte riesce ad esprimere il meglio, ma anche un campanello d’allarme. Bisogna essere concentrati al massimo e attenti nella gestione dei novanta minuti. Subire una rete anche nella sfida dell’Olimpico potrebbe essere molto, molto doloroso.

Dove e come Roma Lione in streaming

Dove e come vedere Roma Lione in streaming sarà una delle principali preoccupazioni dei tifosi giallorossi che non potranno essere presenti allo stadio visto che non sarà semplice. Oltre alla soluzione offerta da Sky che trasmette tutta l’Europa League in esclusiva anche sulla piattaforma streaming Sky Go, ma per vederla bisognerà aver sottoscritto l’abbonamento con la televisione di Murdoch, si potrà acquistare il singolo evento. Non sarà facile questa volta usufruire dello streaming.

O con i siti web dei bookmakers stranieri che potrebbero trasmettere le immagini in streaming con le stesse modalità utilizzate da Snai e Betclic per le partite della Serie A. Ma per gli italiani potrebbe risultare impossibile iscriversi a queste piattaforme.