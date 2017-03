Auguri Festa del Papà 2017 frasi, immagini, video originali, idee regalo Papà, dove andare papà-figli Milano, Roma, Napoli, Torino

San Giuseppe e la Festa del Papà 2017 sono ormai alle porte. Cresce l’attesa nelle famiglie non solo italiane, per tributare tutti gli onori del caso a una figura che, spesso in silenzio, conduce un’esistenza al servizio dei propri figli e della famiglia. Quante volte vedete tornare a casa i vostri Papà scuri in volto, stanchi, preoccupati.

Pensate ogni volta che probabilmente quella stanchezza, quella cupezza, quella preoccupazione sono derivanti dall’amore per la propria famiglia e per quel senso del dovere, quasi innato, che li spinge a dare più del massimo per il bene dei propri cari. Ecco perché in questa giornata non potete evitare di scrivere frasi, oppure inviare immagini e video originali per fare gli auguri in occasione della loro festa.

E seguire qualche suggerimento sulle idee regalo per far felice i vostri Papà. E visto che nel fine settimana, facendo tutti i debiti scongiuri, è prevista una situazione di bel tempo generalizzata sulla Penisola, perché no: decidere di visitare alcune delle città più belle d’Italia. Qualche piccolo suggerimento su dove andare a Milano, Roma, Napoli e Torino potrete trovarlo leggendo questo articolo.

Auguri Festa del Papà 2017 con frasi

Frasi, frasi ed ancora frasi. Perché se la Festa del Papà 2017 deve essere celebrata come si deve un pensiero originale di auguri inviato ai padri non può di certo mancare. Magari evitando di perdersi nel mare indefinito dell’omologazione che rende tutto uguale e poco interessante. Ecco un elenco della nostra raccolta di frasi che potrebbero fornire l’ispirazione nel momento in cui dovesse venire meno.

Gli anni passano e mi rendo conto che avere un Papà come te è davvero una grande fortuna. Grazie per tutto quello che fai e auguri per la tua festa. Sei il miglior papà che potessi avere. Sono tanto orgoglioso di te e spero che io possa diventare uguale a te. Auguri per la Festa del Papà. Nessuno è più ricco di me perché possiedo un papà del tuo calibro. Tanti auguri per la tua festa. Sei un bravo papà e sono orgoglioso di averti sempre al mio fianco. Grazie per tutto quello che fai. Auguri. Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre. Sei l’uomo più importante della mia vita, l’unico che non mi lascerà mai e mi vorrà bene incondizionatamente. Tanti auguri papà. Questo è un giorno speciale per te. Ti ringrazio per tutte le volte che mi hai dato buoni consigli, per le continue attenzioni, per tutte le volte che sei stato orgoglioso di me. Auguri per la tua festa. Sei la mia guida, la figura che mi ha aiutato a crescere, sei stato e sarai un punto di riferimento per me. Oggi è la tua festa e voglio farti capire quanto io ti voglia bene! Sei una persona speciale, grazie per tutto quello che hai fatto per me. Auguri papà. La stima che ho per te, non è quantificabile. Auguri ad un papà veramente unico ed inimitabile. L’unico uomo che può amarci come nessun altro è solo, sempre, e comunque il nostro Papà. Auguri grande essere!

Festa del Papà 2017 auguri con immagini e video originali

Ecco alcuni siti che permettono di fare gli Auguri per la Festa del Papà utilizzando le immagini che si possono anche personalizzare con il volto del proprio Papà. Oppure scegliere di fare i propri auguri condividendo video originali. Un modo originale e divertente per lasciare il segno nel cuore dei padri di tutto il mondo che, nel giorno della propria festa, possono solo essere felici di queste attenzioni.

Inoltre sarà facilissimo condividere sia immagini che video anche via WhatsApp e Facebook con i padri, ma anche con le madri o i familiari con la certezza di sorprendere e non poco i destinatari dei vostri auguri. Un modo sempre più apprezzato che consente di dimostrare ancora di più il grande amore che si nutre per questa figura.

Questi sono alcuni siti che vi permetteranno di scegliere immagini originali: animoto.com, proshowblog.com, dreamstime.com, it.anygator.com, 123greetings.com, desicomments.com, photobucket.com. Oppure se avete deciso di optare per i video potreste provare cliccando su questi siti: askideas.com sayingimages.com. per le smilebox.com, 2gzr.com, rethinkworship.com, adweek.com, heavy.com, funnyordie.com, abcnews.go.com, lds.org.

Idee regalo per la Festa del Papà 2017

E non azzardatevi a pensare di far trascorrere questa giornata senza aver pensato a come gratificare il vostro Papà. I sentimenti non si possono descrivere con parametri materialistici e concreti. Ma si possono misurare attraverso qualche piccolo segno, simbolo dell’amore per chi quotidianamente con il sudore della fronte lotta per regalare alla propria famiglia, figli in primis, un avvenire quanto più è roseo possibile.

Se non avete deciso ancora potreste avere bisogno di idee per il regalo da fare in occasione della Festa del Papà 2017. Profumi, cravatte, penna a sfera decorata, camicie, portachiavi, set per la barba, bracciali. Insomma c’è da poter scegliere una vasta gamma di soluzioni diverse. A seconda anche dei gusti dei vostri Papà.

Dove andare con Papà a Milano e Roma

Se avete deciso di organizzare in occasione della Festa del Papà 2017 una gita fuori porta approfittando anche del sole che dovrebbe splendere anche a Milano e a Roma ecco qualche suggerimento su dove andare in questo fine settimana.

Milano

Il 17 marzo un venerdì speciale da FunLab: un laboratorio dedicato ai papà con i loro bambini, per stare insieme, giocare e cucinare insieme per la Festa del Papà. Informazioni e dettagli sul sito: www.funlab.it.

Domenica 19 marzo BioLab e brunch dedicato alle famiglie, organizzato da Assodidattica museale. Due ore di attività divertenti per tutta la famiglia e al termine, uno sfizioso brunch biologico.

Al Museo del Duomo si terrà una festa dedicata a tutte le famiglie, soprattutto ai papà. I bambini, accompagnati dai loro genitori, muniti di macchina fotografica, cellulari o tablet sono coinvolti in una speciale visita gioco, in cui possono scattare selfie o divertenti foto con i loro papà per condividerle poi sui social network in ricordo di una visita al Museo. L’hashtag è #FathersDay e #FathersMe. Prenotazione obbligatoria a: visite@duomomilano.it

Roma

Il 19 marzo, serata speciale gratuita al Teatro Quirino, dedicata alla Festa del papà. Alle 20.30 in scena lo spettacolo ‘Viva Viva San Giuseppe’, una commedia ironica interpretata da un amatissima coppia comica: Alessandro Di Carlo con Fabrizio Sabatucci. A fine spettacolo dolci per festeggiare i Papà.

Gioca con me - Festa del papà Giovedì 16 marzo 2017 ore 17.00-18.00

per bambini fino ai 36 mesi presso il Giardino di Lulù in Via Francesco Pais Serra, 11/a. Sarà redatta una semplicissima lettera per i Papà, in cui i bambini con l’aiuto della mamma potranno lasciare l’impronta della loro piccola mano

Festa del Papà 2017 a Napoli e Torino

Le previsioni del tempo che parlano di un fine settimana con tempo sereno o poco nuvoloso sia a Napoli che a Torino invoglieranno di sicuro le famiglie a organizzare un bel regalo ai Papà in occasione della loro Festa. Una gita fuori porta a caccia di iniziative, mostre e musei da visitare. La cultura è sempre un’ottima compagna per chi ha sete di conoscenza. E assaporare i primi vagiti della primavera 2017 nel giorno dedicato ai Papà potrebbe essere davvero la scelta giusta per trascorrere la Festa del Papà 2017.

Napoli

Il 19 marzo 2017 si terrà un’anteprima esclusiva del nuovo film “La Bella e la Bestia” della Disney presso gli UCI Cinema di Marcianise e di Casoria alle ore 11 in entrambi i cinema. Per tale occasione, l’agenzia QMI ha offerto ai primi lettori di Napoli da Vivere 100 biglietti omaggio.

Sabato 18 marzo 2017 dalle ore 17:00 Laboratorio per la Festa del Papà “La Feltrinelli” di Via Santa Caterina a Chiaia.

Torino

Le sorelle Suburbe il peggio del meglio il 19 marzo 2017 a Villar Perosa, Teatro ‘Una finestra sulle valli’ Viale Galileo Ferraris 2

Paolo Hendel ‘Non ho parole’ dal 18 al 19 marzo 2017’ a Torino ore 21.00 Teatro Colosseo via Madama Cristina.

La Belle Helene dal 18 al 19 marzo a Torino Alfa Teatro.

Sempre a Torino, proprio nel fine settimana della festa del Papà, riapre una bellissima mostra ‘Fare gli italiani’, ovvero 150 anni di storia italiana.