La vendemmiata di gol con la quale la squadra di Pioli ha sepolto l’Atalanta, una diretta rivale per la corsa all’Europa che conta, nella sfida di domenica scorsa renderebbe quasi superfluo l’appuntamento di Torino dove l’Inter affronterà la squadra allenata da Sinisa Mihajlovic che deve riscattarsi dall’ennesimo tonfo subito in casa della Lazio.

L’ennesima delusione per i tifosi granata che si aspettavano tutta un’altra musica viste le prime uscite della squadra e invece la stagione si sta spegnendo senza infamia e senza lode. Anche per questo i tifosi non vorranno lasciare soli i propri beniamini e li sosterranno in grande numero. Per questo lo stadio Grande Torino sarà gremito in ogni ordine di posti per la sfida all’Inter.

E chi non potrà essere presente sceglierà il modo migliore per vedere questi appassionanti novanta minuti. Tra questi quelli che sceglieranno lo streaming si metteranno alla ricerca dei siti che potrebbero trasmettere le immagini di una sfida molto importante per entrambe le formazioni.

Torino Inter Zappacosta e Castan insidiano De Silvestri e Moretti

Mihajlovic deve sciogliere diversi dubbi che ancora agitano i suoi pensieri. Come ad esempio quello che riguarda Zappacosta e il rientrante Castan che insidiano da vicino le posizioni acquisite di De Silvestri e Moretti. Valdifiori potrebbe tornare dal primo minuto ad occupare la sua posizione davanti alla difesa e questo significa che Lukic dovrà accomodarsi in panchina.

Scalpita anche Iago Falque, che punta a scalzare Iturbe capace di capovolgere le gerarchie iniziali con prestazioni sempre più convincenti. Rientrato dal lungo infortunio Molinaro, che comunque siederà in panchina.

Torino Inter Candreva, Joao Mario ed Eder, dietro a Icardi

Le prove di Pioli durante la settvanno valutate ancora con cautela. Il tecnico nerazzurro ha mischiato un po’ le carte rispetto alle ultime uscite con Cagliari e Atalanta. Il tecnico emiliano, Pioli ha provato il tridente composto da Candreva, Joao Mario e Eder, dietro all’insostituibile Icardi.

A centrocampo provata invece la coppia Brozovic Gagliardini: il croato ha recuperato dall’infortunio ed è a totale disposizione del tecnico nerazzurro. Difficile però che riesca a togliere il posto a Geoffrey Kondogbia, apparso in grandissima forma nelle ultime partite.

Come vedere Torino Inter in streaming

E allora quelli che vorranno avvalersi di questa modalità dovranno solo capire come vedere Torino Inter in streaming. Una modalità che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia, rappresentando un’alternativa alla televisione. Inoltre, scegliendo i siti giusti i resta al sicuro anche da eventuali problemi legali o di sicurezza. Per questo i siti migliori sono quelli stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano.

Ecco qualche indicazione utile: Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Georgia Georgia Public Broadcasting, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Cina China Central Television, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann. Se invece volete tenervi su binari per così dire più classici bisogna considerare la possibilità di usufruire delle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, Sky Go e Meidaset Play, che però possono essere utilizzate solo dagli abbonati.

Resta in piedi anche l’offerta di Now Tv che offre per quindici giorni, con la stessa qualità di Sky, la propria piattaforma dove è possibile vedere anche solo una partita per volta. Oppure i siti dei bookmakers che però richiedono l’obbligo di iscrizione alle rispettive piattaforme e l’apertura di una linea di credito per scommettere con una certa frequenza. In caso contrario nessuna partita sarà visibile.

Torino Inter è disponibile in live streaming in diretta in italiano, senza dover accedere a siti illegali, sulle due PayTV italiane Sky e Mediaset Premium che offrono l'opportunità a chi è fuori casa sistemi innovativi su dispositivi mobile come iPhone, iPad, tablet Android e smartphone, samsung tv le app Sky Go e Premium Play liberamente scaricabili da Apple App Store e Google Play.

L'alternativa è il nuovo prodotto di proprietà di Sky Now TV che ha un'offerta per la visione in streaming della Serie A, Premier League e Serie B a un canone mensile di 19,90 Euro con accesso tramite app per iPad, Tablet Android, Playstation, Xbox e SmartTV.

Pure TIM rende disponibile la cronaca in diretta ai propri utenti e non con i gol di Torino e Inter sull'app Serie A TIM per iPad, iPhone e smartphone e tablet Android e Windows Phone con un abbonamento di 9,99 Euro l'anno o 2,99 al mese.

Esistono anche altre alternative per avere aggiornamenti live sulla partita come Twitter, l'app Radio Rai e Rai.tv o tramite i nostri articoli su Torino Inter streaming.