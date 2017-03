Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 riprendono le manifestazioni per le pensioni

Dopo qualche mese di apparente silenzio, tornano a protestare e far sentire la propria voce i gruppi online di Facebook che negli ultimi mesi dello scorso anno sono stati particolarmente attivi nel dibattito sulle novità per le pensioni. E riprendono le manifestazioni da parte degli stessi gruppi online volte soprattutto alla richiesta di ulteriori novità per le pensioni, che vadano oltre le attuali, e fortemente criticate, novità per le pensioni di mini pensione e quota 41.

La nuova manifestazione del 25 marzo: richieste di ulteriori novità per le pensioni

Tra le nuove manifestazioni già organizzate dai gruppi online per chiedere ancora novità per le pensioni importanti, quella di sabato 25 marzo che si terrà dinanzi alla sede Rai di Milano di Corso Sempione. Alla base della protesta le diseguaglianze e le iniquità sociali che potrebbero essere acuite dall'entrata in vigore delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, considerando che come confermano le ultime notizie si tratta di novità per le pensioni limitate e ristrette unicamente ad alcune categorie di lavoratori, lasciandone fuori diverse e continuando, dunque, a lasciare irrisolti i problemi e gli errori nati dall'entrata in vigore delle attuali norme pensionistiche. La manifestazione di sabato 25 è stata organizzata dal gruppo online Giovani, Lavoro e Pensione ex lavoratori, precoci ed esodati, guidato da Franco Rizzo e con l’obiettivo di unire sia giovani sia coloro che sono più vicini alla pensione finale nella definizione di una revisione del sistema pensionistico orientato verso novità per le pensioni di quota 100 e quota 41 per tutti. A sostenere il gruppo di Rizzo anche il gruppo online 41 per tutti di Luciano Cecchini. Dopo le scorse manifestazioni e proteste, avrebbe potuto essere prevedibile pensare i gruppi online sarebbero tornati a chiedere ulteriori novità per le pensioni che fossero effettivamente importanti e per tutti, partendo dalle categorie di lavoratori che sono stati fortemente penalizzati dalle attuali regole previdenziali.

Del resto, lo stesso Rizzo amministratore del gruppo Giovani, Lavoro, Pensione si è sempre detto contrario alle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, troppo ristrette e con troppi paletti posti e che implicano il beffardo piano della restituzione in 20 anni della mini pensione percepita per lasciare anzitempo la propria occupazione. Critica da sempre nei confronti della mini pensione anche Brigida Cristina Ardito, amministratrice insieme a Franco Rizzo del gruppo online Giovani, Lavoro, Pensione ex Lavoratori, precoci ed esodati, che, come riportano le ultime notizie, più volte ne sottolineato il carattere limitato e quindi discriminatorio ma anche i lati negativi da un punto di vista prettamente economico, perché tra decurtazioni sulla pensione finale, piano di rimborso dell’anticipo percepito per andare in pensione, interessi e assicurazione, il diritto alla pensione verrebbe meno, diventando anch’esso costoso per chi ha lavorato e magari fatto sacrifici per un’intera vita.

A sostenere il gruppo di Rizzo nell’organizzazione della manifestazione di sabato 25 il nuovo gruppo online 41 per tutti i Lavoratori uniti, fondato da Luciano Cecchini che tra le richieste di novità per le pensioni che intende rilanciare prevede:

novità per le pensioni di quota 41 per tutti; novità per le pensioni di quota 100; età pensionabile per tutti a 62 anni; abolizione del meccanismo delle aspettative di vita.

La manifestazione del 23 marzo: concomitanza con riunione forze sociali ed esecutivo

Prima della manifestazione del 25 marzo, giovedì 23, in concomitanza con la nuova riunione in programma tra forze sociali ed esecutivo, si terrà un’altra manifestazione organizzata dal gruppo online Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti che chiedono a gran voce novità per le pensioni di quota 41 per tutti e novità per le pensioni di quota 100, le stesse che potrebbero essere affrontate in un momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni, al centro proprio della riunione dello stesso giorno tra esecutivo e forze sociali. Lo stesso amministratore del Grupp Occhiodoro ha già più volte incontrato consiglieri economici ed esponenti maggioranza e opposizione, anche di recente, circa 15 giorni fa e sarà importante, dunque, capire quali saranno gli esiti di queste annunciate manifestazioni.