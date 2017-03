Milan Genoa streaming

Come vedere Milan Genoa in streaming

Milan Genoa per dimenticare i veleni di Torino e la sconfitta patita venerdì scorso per mano della Juventus. E per provare, sul versante rossoblù a dimostrare di essere ancora una squadra che gioca a calcio e non che ha concentrato le attenzioni sui luoghi nei quali trascorrere le prossime vacanze estive.

Ecco in breve la descrizione della sfida di sabato sera tra rossoneri e Grifone. Montella dovrà fare ancora i conti con l’emergenza, Mandorlini proverà a conquistare qualche punticino utile più al morale che a una classifica ormai definita e che non prospetta alcun traguardo degno di nota da qui alla fine del campionato. Se avete intenzione di vedere Milan Genoa in streaming leggete quest’articolo e troverete indicazioni interessanti.

Milan Genoa Montella emergenza per ogni reparto

La sconfitta contro la Juventus, oltre alla delusione per come è maturata, ha lasciato strascichi importanti nella formazione rossonera. Verrebbe quasi da dire che oltre il danno Montella dovrà affrontare anche la beffa. Quella che riguarda l’emergenza in ogni reparto a causa delle squalifiche di Bacca, Sosa e Romagnoli, che non potranno essere della partita. Il tecnico di Pomigliano d’Arco, ormai abituato a convivere con l’impossibilità di schierare la formazione titolare solo in base ai suoi convincimenti, proverà a fare anche questa volta di necessità virtù.

Milan Genoa settimana pesante per il Grifone

Settimana pesante anche per il Grifone dopo la dura contestazione subita dai tifosi per la sconfitta, la seconda in questa stagione, nel derby contro i cugini della Sampdoria. Un risultato negativo che non verrà perdonato tanto facilmente dal cuore del tifo rossoblù visto che ha spostato per quest’anno il piatto della bilancia della supremazia calcistica cittadina chiaramente sul versante blucerchiato.

La scossa che ci si aspettava per il cambio in panchina con l’arrivo di Mandorlini, evidentemente non c’è stata. Oppure si è rivelata troppo debole per poter effettivamente cambiare l’inerzia di una stagione che si avvia a concludersi con più ombre rispetto alle luci che si erano viste nel girone di andata culminate con la rotonda vittoria per tre reti a zero conquistata in casa nella sfida contro la Juventus. Un mercato di gennaio che ha visto la partenza degli uomini più rappresentativi e la mancanza di obiettivi seri e concreti, hanno fatto il resto.

Vedere Milan Genoa in streaming

Per vedere Milan Genoa, si potranno scegliere diverse strade. C’è chi la seguirà comodamente da casa perché ha un abbonamento alla televisione a pagamento e chi invece si recherà allo stadio. Altri ancora preferiranno cercare il sito giusto per seguire la partita in streaming. Il modo migliore e più sicuro, anche in termini legali è quello di cercare siti stranieri che hanno acquistato i diritti televisivi delle partite di Serie A all’estero e possono trasmettere le partite in maniera del tutto legale e gratuita.

Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, sono quelli sicuri e legali che potrebbero trasmettere il match. A questi bisogna aggiungere le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go che garantiscono anche la telecronaca in italiano.

Da valutare, per chi non ha un abbonamento, anche l’offerta di Now Tv che propone il suo pacchetto gratis per quattordici giorni e i siti dei bookmakers che però non garantiscono la visione dell’evento perché oltre ad iscriversi alle piattaforme c’è bisogno di dimostrare di essere attivi, cioè di puntare con una certa continuità.