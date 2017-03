Auguri Festa del Papà 2017 frasi originali, video divertenti, immagini simpatiche per Auguri per la Festa di San Giuseppe

La Festa del PapÓ ha origini antiche. Festeggiarla in maniera adeguata Ŕ quindi il compito di ogni figlio. E non ci pu˛ essere festa senza auguri fatti con il cuore attraverso frasi, video o immagini

Un padre è come il diamante della celebre pubblicità: è per sempre. Almeno nei desideri dei figli che individuano in questa figura il proprio modello da seguire, il supereroe di mille avventure che riesce a combattere e a vincere in ogni occasione. Per la Festa del Papà 2017 non lasciatevi sfuggire dunque la possibilità di fare gli auguri ai vostri Papà attraverso frasi originali che vanno dritto al cuore di chi le riceve. Oppure condividendo video divertenti o immagini simpatiche.

Festa del Papà 2017 frasi auguri originali

Sarebbe davvero un peccato non riuscire ad esprimere tutto il proprio amore nei confronti del proprio Papà in occasione della giornata che lo vede assoluto protagonista. Se la vostra creatività è al palo e non riuscite a produrre niente di meglio che un semplice ‘Auguri’ provate a dare uno sguardo a questa raccolta di frasi di auguri originali per la Festa del Papà 2017. Potreste trovare qualche indicazione utile.

Il mio desiderio più grande è che un giorno mio figlio mi voglia bene almeno quanto io te ne voglio a te. Sei il Padre migliore del Mondo. Auguri. Non c’è sacrificio troppo grande per il cuore di un padre: sei un Papà fantastico e ti faccio i miei migliori auguri per la tua Festa. Non ho mai smesso di pensarti anche dopo che sono cresciuto, nel mio cuore sei e rimani l’uomo più speciale che esiste sulla faccia della Terra. Auguri per la Festa del Papà. Alla persona più coraggiosa che abbia mai conosciuto, alla persona che da quando son piccolo mi ha sempre sollevato portandomi verso il cielo con le sue forti mani. Una felice Festa del Papà 2017. Vorrei che il mio migliore amico fosse come te, Papà. Vorrei che il mio compagno di vita fosse come te papà, affinché io possa essere sicura che i miei segreti rimangano ben custoditi come hai fatto tu. Ti voglio un bene dell’anima Papà e ti auguro una buona Festa. Non si è mai troppo grandi per dire Ti voglio bene Papà. Oggi è il giorno perfetto per farlo e augurarti una vita sempre più bella e ricca di soddisfazioni. Papà, sei l’unico che sa davvero capire, perdonare, darmi tutto quello di cui ho bisogno. Vorrei regalarti le cose più belle che ci sono al mondo. Auguri! Papà, spero un giorno di poter ripagare i sacrifici che hai fatto in questi anni per farmi diventare quello che sono! Grazie e tanti auguri! Tantissimi auguri caro Papà. Sei una persona eccezionale! Quando ero triste c’eri tu che mi consolavi, quando avevo paura c’eri tu che mi proteggevi, non sono mai stato solo perché ho sempre avuto te al mio fianco. Grazie Papà e auguri per la tua festa.

Video divertenti auguri Papà

Ma per fare gli auguri ai vostri Papà potreste pensare anche a qualcosa di più moderno, oltre alle frasi che, per carità, rappresentano sempre un omaggio graditissimo ai padri. La moderna tecnologia offre infatti anche la possibilità di scovare i siti dove selezionare i video divertenti da condividere anche via Whatsapp e Facebook con i vostri amati padri.

Un modo sempre più apprezzato che consente di dimostrare ancora di più il grande amore che si nutre per questa figura spesso sottovalutata. Tra i tanti che potrete adweek.com, heavy.com, funnyordie.com, abcnews.go.com.animoto.com, proshowblog.com, smilebox.com, 2gzr.com, rethinkworship.com,

Immagini simpatiche per la Festa di San Giuseppe

Infine perché non inviare immagini simpatiche ai vostri Papà per fare gli Auguri in occasione della Festa di San Giuseppe che, secondo la tradizione cattolica, è il padre per eccellenza. Un modo semplice ed immediato per riuscire a fare breccia nel cuore di un uomo che, molto probabilmente, non sta aspettando niente altro che questo. L’amore che i padri riescono a dare ai propri figli è infinito. E sarebbero in grado anche di gettarsi nel fuoco per il bene della propria famiglia.

Quindi non fate i timidi, consultate questi siti e scegliete l’immagine che potrebbe essere più adatta ai vostri Papà. Ecco alcuni siti che potrebbero fare al caso vostro: lds.org, dreamstime.com, it.anygator.com, 123greetings.com, desicomments.com, photobucket.com, askideas.com, sayingimages.com. Provare per credere.