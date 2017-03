Torino Inter streaming su siti web, Rojadirecta, link per vedere

Aumentano le richieste per vedere in streaming italiano le sfide del campionato italiano di calcio, compresa Torino Inter, e di conseguenza si moltiplicano le soluzioni a disposizione di chi preferisce la visione da PC, smartphone e tablet ovvero in mobilità anziché dal salotto di casa. E si va sempre al di là dei modi illegali come Rojadirecta. Con il trascorrere del tempo stanno infatti aumentando le occasioni in grado di assicurare una esperienza gratificante sia in termini di qualità delle immagini e sia di audio. Anche se, anticipiamolo subito non tutte le proposte che indichiamo offrono lo streaming delle sfide del campionato in lingua italiana, si tratta comunque di soluzioni lecite e consentite, anche per vedere Torino Inter in streaming.

Vedere in streaming Torino Inter con i siti esteri

Sul satellite, soprattutto chi abita al confine per via della maggiore facilità di ricezione, può fare un tentativo anche sulle emittenti svizzere e austriache. Ma in realtà è possibile tentare di vedere Torino Inter in live streaming sui siti di tante altre emittenti satellitari. Gli utenti italiani possono provare con quanto proposto nei Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, in Paraguay con Sistema Nacional De Television, in Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, in Repubblica Ceca con Ceská Televize, in Serbia con Radio-televizija Srbije, in Slovacchia con Slovenská Televízia, in Suriname con Surinaamse Televisie Stichting, in Svezia con Modern Times Group, in Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen, in Turchia con Turkish Radio and Television Corporation. A tal proposito, le decisioni della magistratura non sono andate tutte nella stessa direzione e manca una scelta finale.

Streaming italiano Torino Inter con Premium e Sky

Sono due le strade proposte da Sky, una per abbonati e una senza contratto, per lo streaming di Torino Inter. La prima è l'app Sky Go che non è altro che lo strumento messo a disposizione degli abbonati per seguire quanto accade sull'emittente satellitare. In aggiunta è anche la porta di accesso all'archivio di centinaia di contenuti on demand. La compatibilità è molto ampia, ma occorre evidenziare come l'app non giri su iPhone e iPad sbloccati con il jailbreak. La seconda possibilità offerta da Sky offre una maggiore libertà di azione ovvero meno vincoli. Si tratta della piattaforma web Now TV, per il cui utilizzo non serve appunto aver sottoscritto alcun contratto. Dal canto suo, Mediaset Premium propone Premium Play, solo per abbonati, per vedere in streaming italiano Torino Inter.

Live streaming con le piattaforme dei bookmaker

Lo streaming della sfida Torino Inter e più in generale di tutte quelle del campionato italiano di calcio può essere visto anche dai siti di bookmaker. Sono le stesse società che operano in Italia a proporre il live streaming sulle rispettive piattaforme web. Con alcune limitazioni, a iniziare da quelle relative alla non trasmissione di tutti gli appuntamenti. Senza contare che questa opzione è quasi sempre riservata a chi ha attivato un account ed è attivo nelle puntate online.