Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Rizzo, Cecchin, Occhiodoro

I gruppi online di Facebook dalla parte di novità per le pensioni, dopo un breve periodo di silenzio, tornano a farsi sentire, in concomitanza all’avvio del momento successivo di discussione su ulteriori novità per le pensioni che sta per iniziare tra forze sociali ed esecutivo. E tra nuovi obiettivi, rilancio di ulteriori novità per le pensioni e nuove manifestazioni, sembrano quasi unanimi, stando a quanto riportano le ultime notizie, le posizioni degli amministratori e fondatori dei diversi gruppi online, tutti accomunati dall’intenzione di portare l’esecutivo ad approvare importanti novità che le pensioni che vadano oltre le attuali mini pensioni e quota 41.

Le posizioni di Franco Rizzo e impatto su novità per le pensioni

Da sempre critico proprio nei confronti delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, Franco Rizzo, amministratore del gruppo Giovani, Lavoro, Pensione, che, stando a quanto riportano le ultime notizie, continua a ribadire la necessità della quota 41 per tutti, senza condizioni e limiti e senza oneri, continuando a spiegare che le attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 non sono utili né per tutelare lavoratori che sono entrati giovanissimi nel mondo occupazionale o che svolgono occupazioni faticose, nè per rilanciare l’occupazione giovanile, perché non permettono, considerando tutti i paletti fissati, di dare avvio a quel ricambio generazionale necessario per un rilancio dell’occupazione giovanile. Secondo Rizzo, ma non solo, solo attraverso novità per le pensioni che sosterrebbero il pensionamento dei lavoratori più anziani, si creerebbero nuovi posti di lavoro in cui impiegare i più giovani, rilanciando, al tempo stesso, produttività ed economia in generale. Rizzo ritiene che sia decisamente più proficuo investire i soldi in novità per le pensioni più importanti e profonde e rilancia soprattutto la quota 41 per tutti, senza condizioni e penalità.

Le ultime affermazioni di Luciano Cecchin e conseguenze per novità per le pensioni

Decisamente dalla parte della necessità di approvazione di importanti novità per le pensioni anche Luciano Cecchin, fondatore del nuovo Gruppo Facebook ‘Quota 41 per tutti lavoratori uniti’ che non chiede solo novità per le pensioni di quota 41 per tutti. Ben convinto che le attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 non siano effettivamente positive, Cecchin rilancia su:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 senza penalità; novità per le pensioni con abbassamento dell’età pensionabile per tutti a 62 anni; cancellazione del meccanismo delle aspettative di vita.

Le ultime posizioni di Occhiodoro e conseguenze su novità per le pensioni

Le attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 continuano a rappresentare un vero e proprio paradosso per Roberto Occhiodoro, amministratore del gruppo Lavoratori precoci uniti, che è già stato protagonista di diversi incontri con consiglieri economici ed esponenti di maggioranza e opposizione, proprio per rappresentare l’urgenza di un rilancio di novità per le pensioni più importanti delle attuali mini pensioni e quota 41 con i tanti paletti al momento previsti, che siano in grado di risolvere i problemi creati dalle attuali regole pensionistiche, a partire dalle difficoltà dei cosiddetti quota 41, cioè coloro che sono entrati giovanissimi nel mondo occupazionale ma costretti a rimanere a lavoro sempre più a lungo a causa delle norme previdenziali in vigore, per arrivare alla necessità della quota 100, che potrebbe rappresentare la migliore soluzione pensionistica per tutti.