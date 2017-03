Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 previsioni due riunioni Forze Sociali-Esecutivo

Le prossime riunioni tra forze sociali ed esecutivo, ultime notizie su temi in discussione e definizione di ulteriori novitÓ per le pensioni

Si preannunciano settimane importanti per nuovi appuntamenti relativi alle novità per le pensioni, sia in itinere che prossime: due, in particolare, le attese nuove riunioni tra forze sociali ed esecutivo. Le ultime notizie confermano, infatti, una riunione in programma il 23 marzo e una lunedì 20.

La riunione del 23 marzo tra esecutivo e forze sociali e cosa aspettarsi

Giovedì 23 marzo è stata già fissata la riunione tra forze sociali ed esecutivo che si preannuncia decisamente importante considerando che, secondo le ultime e ultimissime notizie, sarà l’occasione in cui si dovrà iniziare a discutere di ulteriori novità per le pensioni da affrontare in un momento di lavoro successivo. E dovrebbe trattarsi di novità per le pensioni ben più profonde delle attuali, una volta che saranno definitivamente conclusi gli iter di definizione delle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41. Stando alle ultime notizie, in un secondo momento di analisi di ulteriori novità per le pensioni, nonostante la divergenza di posizioni, si potrebbe parlare di:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti e senza penalità; novità per le pensioni con revisione delle aspettative di vita; novità per le pensioni per dare nuova spinta a previdenza complementare e integrativa; novità per le pensioni a costo zero in riferimento a modifiche per le singole casse di categoria.

Il problema da risolvere prima, però, è che mini pensione e quota 41 sono ancora ben lontane dall’essere definite ufficialmente, considerando che, come riportano le ultime notizie, sono ancora diversi i dettagli e i chiarimenti da definire per il loro funzionamento ufficiale. A determinare l’incertezza attuale relativa a mini pensione e quota 41 le ultime notizie sulla nuova divergenza tra le parti: da alcune indiscrezioni trapelate in questi ultimissimi giorni, sembra, infatti, che Tesoro e tecnici siano nuovamente distanti su copertura dei costi di tassi e assicurazioni che il Tesoro avrebbe detto di non riuscire a sostenere.

Divergenza anche con le forze sociali sulla revisione di alcune condizioni già fissate per l’attuazione di mini pensione e quota 41 e che potrebbero saltare a causa di una scarsa disponibilità di risorse economiche. E, come emerge dalle ultime notizie, è possibile che vengano definiti ulteriori limiti che porteranno all’esclusione di tanti dalla possibilità di accesso alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 100. E il fatto che sia saltata la riunione in programma qualche giorno fa già non rappresenta un fatto positivo perché significa che la strada per la definizione effettiva dei dettagli mancanti relativi a mini pensione e quota 41 sia ancora decisamente lunga.

L’attesa, comunque, è per la definizione dei tassi di interesse da calcolare sulla mini pensione e le condizioni ufficiali delle polizze assicurative, cosa che se non dovessero essere definite potrebbero far slittare, di conseguenza, il momento successivo per le novità per le pensioni più importanti che, secondo le ultime notizie, come riportato, potrebbe interessare diversi aspetti di modifica degli attuali requisi di pensione e dell’attuale sistema previdenziale. Il ritardo nella definizione di tassi di interesse e condizioni delle polizze assicurative rappresenta un ennesimo ostacolo all’attuazione di novità per le pensioni che si affianca ai problemi di budget decisamente ristretto.

La riunione del 20 marzo tra forze sociali ed esecutivo e attese per novità per le pensioni

Prima dell’attesa riunione del 23 da cui si capirà se effettivamente ci saranno le condizioni per l’avvio di un secondo momento di analisi di ulteriori novità per le pensioni, lunedì 20 marzo è in programma la riunione tra forze sociali ed esecutivo che sarebbe quella slittata qualche giorno fa e che, salvo sorprese, dovrebbe finalmente tenersi. Si preannuncia, tuttavia, come una riunione puramente tecnica che potrebbe anche rivelarsi uno scontro abbastanza duro tra le diverse posizioni divergenti. Ma non resta che attendere ancora qualche giorno per capire come effettivamente andrà.