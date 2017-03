Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 causa-effetto del deficit in crescita

Il debito pubblico italiano torna ad attestarsi in crescita: stando a quanto riportato dalle ultime notizie, a gennaio sarebbe di 32,7 miliardi di euro a 2.250,4 miliardi. Secondo bollettino Finanza pubblica, fabbisogno e debito di Banca d'Italia, il livello del debito di gennaio non raggiunge ancora il record toccato a luglio 2016 di 2.255,2 miliardi.

Cause dell’aumento del debito e conseguenze

Secondo quanto spiegato dalla Banca Centrale, l’aumento del deficit è il risultato del conseguenze aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (34,3 miliardi, a 77,4; 63,5 miliardi alla fine di gennaio 2016), solo in parte compensato dall'avanzo di cassa (1,3 miliardi) e dell'effetto complessivo degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione del cambio dell'euro (0,4 miliardi). Dalle ultime notizie, emerge anche un aumento del debito delle amministrazioni centrali di 33,2 miliardi e degli enti di previdenza di 0,1 miliardi. Le conseguenze di tale aumento chiaramente si ripercuoteranno anche su altre questioni della vita italiana, novità per le pensioni comprese.

Effetti del deficit in crescita sulle novità per le pensioni

L’effetto del nuovo aumento del debito pubblico italiano sulle novità per le pensioni non sarà altro che negativo: un debito elevato non permetterà, infatti, di mettere in atto alcuna modifica per il rilancio delle novità per le pensioni che tanto si vorrebbero attuare. Ma non solo: stando alle ultime notizie, è anche possibile che le stesse novità per le pensioni possano subire un peggioramento, considerando poi la necessità di dare risposte alla Comunità, per cui la questione soldi è prioritaria. Bisognerà, infatti, entro la fine di aprile presentare quelle misure correttive del valore di 3,4 miliardi di euro che sono state richieste al nostro Paese e senza le quali si rischierebbe l’avvio di una nuova procedura di infrazione, ma, alla luce delle ultime notizie sul mancato impiego di soldi dati dalla Comunità al nostro Paese per sostenere gli investimenti, cosa che in realtà al Comunità dice che non è stata fatta, bisognerà anche giustificare questa situazione, altrimenti si correrebbe il rischio di dover restituire i soldi ricevuti a tal fine. E si parla di altri 3,4 miliardi di euro. E a questi miliardi si aggiungono anche i 19,5 miliardi di euro necessari per le clausole. E’, dunque, chiaro che in un simile contesto, le ultime notizie sull’aumento attestato del debito italiano non sono certo di sostegno all’attuazione di novità per le pensioni ulteriori per cui servirebbero non pochi soldi.

Cause di aumento del debito e conseguenze su novità per le pensioni

Le cause di aumento del debito pubblico derivano soprattutto dal fatto che nel bilancio italiano le spese continuano ad aumentare mentre le entrate son sempre troppo basse. E con particolare riferimento alle novità per le pensioni, impossibile non pensare allo spreco di soldi verificatosi con l’attuazione di misure che si sono rivelati inutili e inefficaci, sempre una tantum e non universali per tutti e strutturali, che hanno contribuito solo ad un aumento dei costi senza trarne poi alcun profitto. Parliamo, per esempio, della staffetta, o anche della norma per l’occupazione introdotta dal precedente esecutivo. Di contro, però, non si è messa in atto alcuna misura che avrebbe permesso, e permetterebbe, di recuperare risorse economiche:

nulla contro le truffe; nulla contro corruzione ed evasione fiscale; nulla per un concreto rilancio di occupazione, e quindi produttività, consumi ed economia in generale;+ nulla per una concreta revisione della spesa pubblica.

Eppure si tratterebbe di misure che, tra lotta all’evasione fiscale e corruzione, tagli di spese inutili e superflue, permetterebbero di accumulare centinaia di miliardi di euro che potrebbero essere poi reimpiegati per provvedimenti positivi per tutti, comprese quelle importanti novità per le pensioni di quota 100 o quota 41 per tutti che permetterebbero di rilanciare, allo stesso tempo, occupazione, consumi e produttività. E così si innescherebbe un nuovo e importante ciclo di crescita economica.