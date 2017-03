Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Fassino, Gurria, Brunetta

Le recenti posizioni di Fassino, Gurria, Brunetta su ultime notizie del debito pubblico italiano e conseguenza per novitÓ per le pensioni

Il nuovo attestato aumento del debito pubblico italiano sta riportando alla necessità di nuove riflessioni in merito: le ultime notizie confermano un peggioramento della situazione economica italiana che stenta a risollevarsi con conseguenze decisamente negative su tutti quei provvedimenti che l’esecutivo vorrebbe mettere in atto proprio per rilanciare la crescita di Italia ma sempre più difficili da attuare in mancanza di soldi che sono già insufficienti.

Le ultime affermazioni di Fassino e conseguenze per novità per le pensioni

Le ultime affermazioni dell’ex sindaco di Torino, Piero Fassino, mirano, infatti, innanzitutto alla necessità di una riduzione del debito pubblico italiano, cosa che dovrebbe rappresentare la priorità dell’attuale esecutivo prima di poter andare avanti con la definizione di misure che necessitano di denaro. Per Fassino, infatti, la riduzione del debito pubblico rappresenta una priorità non rinviabile per l’esecutivo che non sembra essere più transitorio, considerando che alla luce delle ultime notizie, arriverà fino alla fine dell’attuale legislatura, e per cui si prospettano, dunque, diverse importanti scadenza.

Fassino ha spiegato che ridurre il debito permetterebbe finalmente di liberare risorse economiche, al momento bloccate per il pagamento degli interessi del debito, che verrebbero impiegate per mettere in atto misure destinate al rilancio della crescita italiana, degli investimenti, e di quelle stesse novità per le pensioni, importanti, come la quota 100, che permetterebbero di dare nuova spinta ad occupazione e produttività sostenendo proprio la crescita economica del nostro Paese.

Le ultime posizioni di Gurria e impatto su novità per le pensioni

Josè Angel Gurria, segretario generale dell’Ocse, è tra coloro che ha presentato i numeri negativi dell’Italia, confermando, come riportano le ultime notizie, un debito pubblico italiano a fine 2016 a quota 2.217,7 miliardi di euro, in aumento di 45 miliardi rispetto ai 2.172,7 miliardi del 2015 (132,3% del Pil) e specificando che il dato di 38,2 miliardi è inferiore al record di 2.255,9 miliardi toccato a luglio e di 13,2 miliardi più basso rispetto ai 2.230,9 miliardi di fine novembre. L’Ocse stessa, come già aveva fatto tempo fa, è tornata anche a rilanciare sulla possibilità di revisione dell’attuale sistema pensionistico e di importanti misure come l’assegno universale. Il rilancio di importanti novità per le pensioni, come potrebbero essere quota 100 e quota 41, è stata spiegata dall’Ocse in relazione al necessario rilancio della produttività.

L’Ocse ha, infatti, parlato di un generale calo della produttività in Italia, derivante da un impiego decisamente esiguo di giovani nel mondo del lavoro e per dare nuova spinta alla produttività, con l'ingresso di più giovani nel mondo occupazionale, è necessario avviare quelle novità per le pensioni che permetterebbero i prepensionamenti dei lavoratori più anziani e le contestuali assunzioni di nuovi giovani. Ma per poter attuare effettive novità per le necessario è innanzitutto necessario ridurre il debito pubblico.

Le ultime affermazioni di Brunetta e conseguenze per novità per le pensioni

Sui dati della crescita italiana resi noti dall'Ocse, che collocano l’Italia ultima tra i Paesi in crescita nel 2017, Brunetta ha chiaramente parlato di dato per nulla positivo che impone all’attuale esecutivo di fare qualcosa, qualcosa che però sia concreto e utile. E si chiede dove l’attuale premier troverà, per esempio, i soldi per ridurre il cuneo fiscale o per azzerare le clausole di salvaguardia, e se deciderà di aumentare l'Iva, per esempio, al 24%. Ma continuando così, ha affermato Brunetta, non ci sarà alcun miglioramento. Il capogruppo di Forza Italia a Montecitorio ha quindi rilanciato sulla necessità di misure importanti per i cittadini e sull’urgenza di novità per le pensioni, come quota 100, pensando innanzitutto a coloro che sono costretti a vivere in condizioni di grosse difficoltà, alla necessità di un rilancio dell’occupazione, all’introduzione dell’assegno universale.