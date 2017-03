Roma Lione streaming live gratis. Dove vedere su link

Sessanta contro sessantasette. No, non stiamo dando i numeri. Stiamo semplicemente riportando le percentuali di qualificazione che gli allenatori di Roma e Lione pensano di avere per le rispettive squadre. Un ottimismo che può essere facilmente compreso rileggendo la sfida di andata che, nonostante un risultato negativo per i giallorossi, si è dimostrata molto più equilibrata di quanto si possa immaginare.

La Roma era addirittura riuscita a passare in vantaggio nell’ostica trasferta francese prima di crollare, sul piano fisico, e concedere la rimonta a una squadra che ha dimostrato di avere valori interessanti. Una sfida quindi interessantissima visto che questi ultimi appuntamento europei hanno già dimostrato che le imprese difficili, anche quelle che appaiono impossibili, si possono sempre realizzare. È quello che ha fatto il Barcellona contro il Psg o il Monaco capace di buttare fuori dal torneo per la vittoria della coppa con le grandi orecchie dopo aver perso la gara di andata. Stesso discorso per il Leicester City che da brutto anatroccolo si sta trasformando in un cigno spettacolare.

Spalletti, quindi, ha provato a motivare i suoi portando questi esempi. Quelli che sembrano già motivati sono i supporters giallorossi che non vogliono perdersi per nessuna ragione al mondo questi novanta minuti e si stanno mettendo già all’opera per cercare i link giusti dove sarà possibile vedere Roma Lione live gratis in streaming.

Roma Lione centrocampo muscolare con De Rossi e Strootman

Per superare gli uomini di Genesio, Spalletti sembra schiererò la Roma migliore facendo rientrare dal primo minuto molti calciatori che hanno beneficiato di un turno di riposo contro il Palermo. Alisson ad esempio torna in porta, mentre Rudiger insieme a Fazio, Manolas e Palmieri sulla sinistra formerà la cerniera difensiva.

Centrocampo muscolare con De Rossi e Strootman, mentre alle spalle di Edin Dzeko ci saranno Salah, Nainggolan ed El Shaarawy, confermato dopo l'ottima prestazione contro i rosanero. Approdare ai quarti sarebbe un traguardo storico per i giallorossi che, da quando questa competizione ha assunto la nuova denominazione, non ci sono mai riusciti.

Roma Lione francesi a caccia dell’impresa

Il tecnico francese Genesio non si è nascosto alla vigilia di Roma Lione. I francesi, pur con la consapevolezza che sarà una sfida molto difficile ed equilibrata, andranno a caccia dell’impresa anche grazie al 4 a 2 conquistato nella gara di andata. Saranno quindi pronti ad approfittare di qualsiasi distrazione della Roma che ha già dimostrato di non essere sempre impeccabili nella fase difensiva.

Dove vedere Roma Lione in streaming link

Dove vedere Roma Lione in streaming sarà una delle principali preoccupazioni visto che non sarà semplice trovare i link giusti, quelli che consentirebbero in poche parole di trovare le soluzioni più efficaci, sicure e legali per non aver nessun tipo di problema. Oltre alla soluzione offerta da Sky che trasmette tutta l’Europa League in esclusiva anche sulla piattaforma streaming Sky Go, anche se per vederla bisognerà aver sottoscritto l’abbonamento con la televisione di Murdoch oppure si potrà acquistare il singolo evento, si potrà tentare con i siti delle principali emittenti televisive satellitari straniere.

Per esempio con Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, National TV, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia.

Oppure si potrebbe provare anche con i siti web dei bookmakers stranieri che potrebbero trasmettere le immagini in streaming con le stesse modalità utilizzate da Snai e Betclic per le partite della Serie A. Ma per gli italiani spesso questo tentativo risulta vano perché l’iscrizione è vietata agli italiani quando è impegnata una squadra della stessa nazione.