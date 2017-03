Auguri Festa del Papà frasi ti voglio bene su Facebook, immagini simpatiche su WhatsApp, video divertenti su Instragram

Non è affatto un problema riuscire a fare gli auguri per la Festa del papà quando si può disporre delle infinite possibilità offerte dal web. Tutto molto facile se si va a caccia delle frasi per dire ti voglio bene su Facebook, delle immagini simpatiche su WhatsApp, dei video divertenti su Instragram. La maggiore difficoltà è forse rappresentata non tanto dall'individuare la frase migliore, il video più divertente o l'immagine più adatta per augurare buona Festa del papà ovvero riuscire a orientarsi tra le centinaia e centinaia di proposte. Complice anche l'aumento dei modi con cui fare gli auguri, dai tradizionali SMS ai più recenti messaggi via WhatsApp passando per la facilità con cui via Facebook è possibile raggiungere tutti i papà, il numero delle occasioni tra cui scegliere è sterminato.

Festa del papà: frasi auguri

Arriva puntuale il giorno del 19 marzo e l'attenzione è concentrata anche sulle frasi di auguri per la Festa del papà. Così come nelle altre ricorrenze dell'anno, il web è il posto migliore dove andare alla ricerca delle soluzioni migliori per stupire il proprio papà. Da una parte ci sono i tanti siti che propongono frasi nuove e originali da inviare via WhatsApp, con un SMS o con un messaggio di posta elettronica e dall'altra c'è chi raccoglie i migliori messaggi da spedire con pochi passaggi. Tra i più condivisi in questa edizione 2017 ci sono

Papà, siamo diversamente uguali e ugualmente diversi. Ma il bello è che ci vogliamo bene per come siamo, mescolando le nostre diversità con le nostre uguaglianze. Auguri. Ti amo! Noi donne passiamo la vita a cercare l'uomo perfetto, quello che non ci tradirà mai, ma non ci rendiamo conto che l'unico uomo che non ci tradirà mai è il nostro papà! auguri a tutti i papà del mondo! Secondo un nuovo studio, padri americani stanno spendendo più del doppio della quantità di tempo con i loro figli rispetto al passato negli anni passati. Gli esperti dicono che è a causa di una nuova ampia tendenza chiamata disoccupazione. (Conan O'Brien).

Auguri per la Festa del papà con Facebook, WhatsApp e Instragram: frasi, immagini e video

Non solo frasi perché ci sono i siti che consentono di inviare anche immagini e video in occasione della Festa del papà. Così come la personalizzazione dei biglietti di auguri con pochi click con tanto di possibilità salvare il lavoro sul PC, stamparlo, spedirlo con un messaggio di posta elettronica e condividerlo sulle principali piattaforme di social network, Facebook, WhatsApp e Instragram compresi. Così come esistono decine di piattaforme web che propongono cartoline elettroniche in grado di accontentare tutti i gusti. Ma la presenza di una frase di accompagnamento è sempre obbligatoria. Non solo foto anche con cardkarma.com, ma anche cartoline digitali da inviare scegliendo i soggetti che andranno a comporla. Proprio i siti stranieri sono quelli da seguire con attenzione per trovare frasi, idee e immagini che vanno al di là di quelle più tradizionali. Infine, non potevano essere da meno i siti di social network, a partire da Facebook.