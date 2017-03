Auguri Festa del Papà 10 frasi d’affetto, 10 video divertenti, 10 immagini originali, 10 foto simpatiche

A poche ore dall'arrivo della Festa del PapÓ i preparativi per celebrare questa giornata sono iniziati in tutte le famiglie italiane. Ecco una raccolta di frasi, video, immagini e foto da dedicare

Se state aspettando il momento più adatto per esprimere i vostri sentimenti d’amore nei confronti del vostro Papà sappiate che tra pochi giorni avrete l’occasione giusta per compiere questa azione. Il diciannove marzo, come ogni anno, si festeggia la Festa del Papà e queste figure che spesso agiscono sottotraccia avranno finalmente le luci della ribalta puntate tutte su di loro. Uomini che lottano e spesso lo fanno in silenzio. Uomini che lavorano sodo per portare avanti la famiglia. Uomini capaci di amare in maniera incondizionata. Uomini che, per tutto questo, meritano la giusta considerazione nel giorno della loro festa.

Anche per superare qualche incomprensione che, inevitabilmente, può nascere durante il percorso quotidiano di una vita che non sempre è semplice né per i genitori né per i figli. E allora per questa occasione sciogliete le briglie della vostra fantasia ed immaginazione e pensate a come rendere unica questa giornata per il cosiddetto uomo di casa. Scrivere frasi, cercare video divertenti o immagini originali.

O ancora scegliere le foto più simpatiche per strappare un sorriso a chi di solito mostra l’aspetto più austero di sé stesso perché bisogna dare l’esempio. E qui potrete trovare 10 frasi d’affetto, 10 video divertenti, 10 immagini originali, 10 foto simpatiche che costituiscono una base su cui contare per elaborare i propri auguri.

10 frasi d’affetto per la Festa del Papà

La mamma è sempre la mamma. Mater certa est, pater numquam. Sono solo alcune espressioni che sottolineano l’importanza della figura materna all’interno del quadro familiare. Ovvio. La madre da la vita, è il custode dell’economia domestica. È la regina della casa. Tutto vero. Come è pur vero che tutta questa attenzione per la mamma può mettere in un angolo quella del Papà che in molti casi sgobba, corre e provvede alle esigenze della famiglia nel silenzio più totale.

Nel giorno della festa del Papà il minimo che si possa fare è far capire quanto amore si provi per i padri. Magari prendendo spunto da una di queste 10 frasi d’affetto per la Festa del Papà.

Quando penso al papà perfetto, non penso altro al grande uomo che sei tu, papà: ti voglio bene. Tanti auguri. Se un giorno dovessi spiegare cosa significa la parola papà a chi non la conosce inizierei a raccontare quello che sei capace di fare: sei il mio eroe, Papà. Tanti auguri. Papà, da sempre ti fai in quattro per me: ogni sera torni a casa stremato, ma non perdi mai la luce che hai negli occhi e il tuo sorriso non smette mai di splendere. Per questo sei il papà migliore del mondo. Auguri. Quando ero piccolo credevo che fossi perfetto, l’uomo più buono del mondo. Ora conosco anche i tuoi difetti e ti voglio più bene di allora. Tanti auguri, Papà. Papà, forse pensi di non essere all’altezza, ma, credimi, la tua presenza mi ha permesso di essere sicura e serena in giorni che oggi voglio solo dimenticare. Auguri per la tua Festa. Nessuno è più ricco di me. Il mio tesoro sei tu, Papà. Auguri. In questo giorno dedicato a te, voglio farti arrivare il mio grido d’amore, perché tu non possa mai dubitare dell’affetto che ci lega. Buona festa del Papà. Tanti auguri, Papà. Questo è un giorno speciale per te. Ti ringrazio per tutte le volte che mi hai dato buoni consigli, per le attenzioni, per tutte le volte che sei stato orgoglioso di me. Grazie, papi. Per una volta voglio dare io i voti e giudicarti: un bel 10 e lode al mio simpaticissimo Papà. Auguri di cuore. Non sarai un angelo e non sarai di certo un re, ma una cosa è sicura: sei proprio il Papà che fa per me. Ti voglio un mondo di bene.

Auguri Papà con 10 video divertenti

Dreamstime.com, it.anygator.com, 123greetings.com, desicomments.com, photobucket.com, askideas.com, sayingimages.com. Sono questi alcuni dei siti dove potrete selezionare 10, o anche di più, video divertenti per fare gli Auguri ai vostri Papà. Grazie alla tecnologia attuale è possibile anche personalizzare questi video con le fattezze dei Papà e poi condividerli attraverso i social, Facebook e Whatsapp sopra tutti o anche inviandoli via email. State sicuri che il vostro babbo rimarrà a bocca aperta e non potrà nascondere quel sorriso che comparirà sotto i baffi.

Festa del Papà 10 immagini originali e 10 foto simpatiche

Se preferite altre metodologie per assolvere a quello che è anche un dovere oltre che un piacere, potete pensare di augurare una buona Festa del Papà utilizzando immagini originali o foto simpatiche. La cosa più semplice da fare allora è andare sui siti che vi proponiamo, come per esempio animoto.com, proshowblog.com, smilebox.com, 2gzr.com, rethinkworship.com, adweek.com, heavy.com, funnyordie.com, abcnews.go.com, lds.org, che ovviamente rappresentano solo una piccola parte delle opportunità che offre la Rete.

Poi non dovrete fare altro che scegliere le immagini più originali o le foto più simpatiche per far sbellicare dalle risate il vostro Papi che, ne siamo convinti, sarà davvero felice di ricevere auguri così moderni e spiritosi.