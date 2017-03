Auguri Festa del Papà 2017: frasi d’amore per il Babbo, video simpatici per il Papi, immagini divertenti per il Papà

La Festa del Papā č alle porte e bisogna festeggiarla in maniera adeguata. Le tradizionali frasi d'amore non sono l'unico modo per fare gli auguri ai Papā. Si possono utilizzare anche video e immagini

Sapete quale padre si materializza davanti agli occhi quando arriva la Festa del Papà? Homer Simpson il simpatico personaggio della saga a cartoni animati creata da Matt Groening che spopola ancora sugli schermi televisivi di mezzo mondo può essere considerato la sintesi perfetta dei Papà alle prese con tutto quello che accade nella vita quotidiana.

Dolce e irascibile, ma mai cattivo. Imbranato ma sensibile. Incapace di fare male a una mosca e innamorato del suo divano e delle abitudini che, come un rito tradizionale, rispetta in maniera quasi ossessiva. Per non parlare della sua mogliettina che non riesce a non perdonare le malefatte di una persona che ha l’animo nobile pur non sapendo essere molto d’aiuto per quel che riguarda le faccende domestiche. Ecco, uno spaccato abbastanza veritiero di quello che accade nelle famiglie di mezzo mondo e di quella figura troppo spesso sottovalutata senza la quale però la famiglia rischia di non ritrovare più quell’equilibrio garantito dall’amore di coppia.

Avete un padre che vi ricorda Homer? Siete fortunati, o fortunate. Non vi annoierete e, anche se qualche volta non vi saprà risolvere un problema ‘da uomo’ sapete di poter contare sul suo pieno e incondizionato sostegno. Come fare quindi a non provare in tutti i modi a rendere unica questa giornata utilizzando frasi d’amore per il Babbo, video simpatici da condividere con il Papi oppure immagini divertenti per il Papà?

Frasi d’amore per il Babbo

Per prima cosa bisogna sorprenderlo. Puntare a pizzicare le corde più intime dell’animo di un uomo che raramente è disposto a mostrare i suoi lati nascosti e personali. E non c’è modo migliore di pensare le frasi d’amore da inviare al Babbo in occasione della Festa del Papà che ormai è alle porte. Non le solite, però. Quelle che si buttano lì compresse tra omologazione ed approssimazione. Bisogna essere creativi, originali per far capire al destinatario che questi auguri sono fatti con il cuore. Nascono dall’animo per raggiungere l’anima. Con i sentimenti non si scherza. Figuriamoci quando poi si tratta del Babbo.

Sei la mia guida, la figura che mi ha aiutato a crescere, sei stato e sarai un punto di riferimento per me. Oggi è la tua festa e voglio farti capire quanto io ti voglia bene! Sei una persona speciale, grazie per tutto quello che hai fatto per me. Auguri papà. La stima che ho per te, non è quantificabile. Auguri ad un papà veramente unico ed inimitabile. Sei un bravo papà e sono orgoglioso di averti sempre al mio fianco. Grazie per tutto quello che fai. Auguri. Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre. Sei l’uomo più importante della mia vita, l’unico che non mi lascerà mai e mi vorrà bene incondizionatamente. Gli anni passano e mi rendo conto che avere un Papà come te è davvero una grande fortuna. Grazie per tutto quello che fai e auguri per la tua festa. Sei il miglior papà che potessi avere. Sono tanto orgoglioso di te e spero che io possa diventare uguale a te. Auguri per la Festa del Papà. Nessuno è più ricco di me perché possiedo un papà del tuo calibro. Tanti auguri per la tua festa. Tanti auguri papà. Questo è un giorno speciale per te. Ti ringrazio per tutte le volte che mi hai dato buoni consigli, per le continue attenzioni, per tutte le volte che sei stato orgoglioso di me. Auguri per la tua festa. L’unico uomo che può amarci come nessun altro è solo, sempre, e comunque il nostro Papà. Auguri grande essere.

Auguri con video simpatici per il Papi

Fare gli Auguri con video simpatici per il Papi, potrebbe essere una novità molto gradita per i protagonisti della giornata del diciannove marzo. Potrete scegliere quelli che vi convincono di più visitando alcuni siti che permettono anche di personalizzare con il volto del proprio Papà i video.

Sarà facilissimo condividere i video anche via WhatsApp e Facebook non solo con i legittimi destinatari, ossia i padri, ma anche con le proprie madri, i fratelli o le sorelle che potranno così partecipare all’allegra trovata. Questi sono alcuni siti che vi permetteranno di scegliere immagini originali: abcnews.go.com, lds.org, dreamstime.com, it.anygator.com, 123greetings.com, desicomments.com, photobucket.com, askideas.com, sayingimages.com.

Festa del Papà Auguri con immagini divertenti

Infine chiudiamo con un’altra soluzione moderna e simpatica per fare gli Auguri in occasione della Festa del Papà. Utilizzare immagini divertenti che fanno al caso vostro e che strapperanno sicuramente un sorriso sul volto del vostro bel Papi. Anche in questo caso bisogna fare qualche ricerca sul web per trovare i siti giusti. Come, per esempio animoto.com, proshowblog.com, smilebox.com, 2gzr.com, rethinkworship.com, adweek.com, heavy.com, funnyordie.com.