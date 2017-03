Auguri Festa del Papà 2017: frasi, immagini, video, foto, idee regalo, cosa fare e dove andare feste e iniziative

Idee per frasi di auguri per la festa del papā, idee regalo e iniziative particolari cui partecipare. I consigli per domenica 19 marzo

Domenica 19 marzo si celebra la Festa del Papà, giorno di San Giuseppe, occasione che solitamente è particolarmente attesa dai più piccini pronti a sbizzarrirsi con lavoretti di scuole e auguri dei più divertenti e simpatici per il proprio papà. Ma capitando quest’anno di domenica potrebbe essere anche l’occasione ideale per trascorrere qualche giorno fuori con la propria famiglia.

Frasi auguri per la Festa del papà

Immancabili, chiaramente, le frasi di auguri da dedicare al proprio papà per la sua festa di domenica, occasione speciale che per molti potrebbe essere quella ideale per esprimere pensieri e sentimenti che quasi mai rivolgiamo ai papà, ‘omoni’ che spesso vediamo troppo forti e grandi per dire sempre un ti voglio bene. Per chi non avesse idee per frasi da dedicare, proponiamo di seguito dei consigli da cui poter prendere spunto:

‘Mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un’altra persona: ha creduto in me. Auguri a te, il papà migliore del mondo’; ‘Ci sono felici, ci sono giorni tristi, ma oggi è un giorno super perché è dedicato alla tua festa. Auguri papà’; ‘Caro papà, in questo giorno speciale non posso non mandare un pensiero speciale a te che rendi speciale ogni mio giorno. Auguri’; ‘Un solo giorno per dedicarti un pensiero speciale non basterebbe per tutto ciò che penso di te, che sei il mio eroe, il mio esempio, il primo grande uomo della vita che camminerà al mio fianco per sempre e comunque. Tanti auguri mio dolce papà’; ‘Caro papà sono poche le certezze di questa vita ma la mia è la fortuna di averti accanto. Auguri in questo speciale’; ‘Mi hai insegnato che tutto si può fare. Mi hai sorretta quando le mie gambe erano stanche e mi hai insegnato non una, ma mille volte a camminare. Mi hai indicato la strada e sei venuto a prendermi ogni volta che la smarrivo. Mi hai sempre accolta in grandi abbracci ed è per questo che ti amo. Auguri papà’; 'Ai miei amici che credono di avere il papà migliore dico che non hanno conosciuto te, che se il papà più speciale del mondo. Tanti auguri'; ‘La Festa del papà: un giorno speciale per l'uomo che, come un abile condottiero, con pazienza e sacrificio, ci ha accompagnato verso il traguardo della maturità. Auguri, papà’; ‘Se un giorno dovessi spiegare cosa significa la parola 'papà' a chi non la conosce, prendere il mio telefonino, farei vedere una tua foto e inizierei a raccontare di te. Auguri al migliore papà del mondo’; 'Al mio fantastico papà perfetto dono il mio cuore con tanto affetto. Auguri'; 'Non è difficile diventare padre. Essere un padre: questo è difficile e tu sei il migliore che io potessi desiderare'.

Auguri Festa del papà con immagini, video, foto

Non solo frasi: per fare gli auguri al proprio papà nel giorno della sua festa, si può scegliere anche di farlo in maniera diversa, magari scegliendo immagini, anche animate, e foto che racchiudano un significato particolare o cercando sul web video particolari, originali, più romantici o divertenti da inviare al proprio papà tramite Whats app o Facebook per auguri decisamente più simpatici. Per scegliere immagini e foto, così come per i video, è possibile consultare siti web specifici come proshowblog.com, smilebox.com, 2gzr.com, rethinkworship.com, adweek.com, heavy.com, funnyordie.com, lds.org, dreamstime.com, it.anygator.com, photobucket.com, askideas.com, o abcnews.go.com e sayingimages.com.

Festa del papà 2017 : idee regalo

In questi ultimi giorni che precedono il giorno della festa del papà la domanda è corsa al regalo giusto: c’è chi si orienta sui dispositivi hi-tech, magari di ultima generazione per chi avesse maggiori disponibilità economiche, come tablet, droni, fotocamere, chi su capi di abbigliamento, come classici cardigan, cravatte, camicie; chi, invece, potrebbe dedicare un pensiero speciale, prenotando magari un B&B o stanze in agriturismi, immersi nel verde e nella natura, dove trascorre due giorni fuori con la propria famiglia e gustarsi i cibi della tradizione, tipici di agriturismi e masserie. Si potrebbero regalare anche portachiavi con le iniziali della propria famiglie incise o, per le figlie più romantiche, si potrebbero per pranzo o per cena i piatti preferiti dei propri papà o le tradizionali zeppole di San Giuseppe.

Festa del papà 2017: cosa fare e dove andare feste e iniziative

Come ogni festa che si rispetti, sono diverse le iniziative e le feste organizzate in occasione della festa della papà e nelle principali di Italia ci sarà solo l'imbarazzo della scelta. Da segnalare, tra le diverse iniziative: a Torino, Presso il Borgo e la Rocca Medievale (Viale Virgilio 107) sarà organizzata una visita speciale nel corso della quale si scoprirà come venivano costruita un’armatura di un guerriero del 1400. Il biglietto d’ingresso, di 9 euro, domenica 19 marzo sarà gratuito per i padri. A Milano, Casa Milan (via Aldo Rossi 8) festeggia la Festa del papà organizzando un laboratorio che coinvolge sia il Junior Club della squadra rossonera che l’associazione lenuovemamme.it: alle 16,30 i bambini con le animatrici realizzeranno un pensierino da regalare ai loro genitori, mentre i più grandi potranno visitare il museo dedicato al team. La Fabbrica del Vapore, invece, grazie alla collaborazione con ABiCiDi dalle 16 alle 18:30, organizzerà domenica un laboratorio di stampa tipografica dedicato ai caratteri mobili: genitori e figli sceglieranno un tema e poi ognuno lo realizzerà a modo proprio componendo due forme tipografiche. Il costo è di 25 euro a testa.