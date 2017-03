Auguri Festa del Papà: frasi per il Babbo, video per il Papi, dediche e messaggi per il Padre

Frasi, video, immagini dediche e messaggi per fare gli auguri per la Festa del Papā

Essere padre non è un mestiere semplice. Lavoro, famiglia, responsabilità. Spesso ricadono tutte sulle spalle di quello che a torto o a ragione, può essere considerato il pilastro sul quale si fonda la stabilità di una famiglia. Tanta fatica, poca ribalta. Una condizione alla quale i Papà si sono presto adeguati anteponendo spesso il benessere di moglie e figli a quello proprio.

Come si fa a non amare un Papà? Semplicemente non si può. E nel giorno scelto per celebrarne le gesta del Babbo è giusto pensare frasi di auguri all’altezza della sua statura. Scegliere anche i video più belli da dedicare al Papi, magari ricercando quelli che consentono anche una personalizzazione delle immagini. Oppure pensare a dediche e messaggi per il Padre. L’importante è dedicare un pensiero, un gesto affettuoso per restituire l’amore che quotidianamente viene emanato da questa fonte inesauribile.

Frasi di auguri per Babbo

Inviare frasi di auguri per il Babbo nel giorno della sua Festa rappresenta un obbligo, un dovere. Pensare modi originali per dimostrare tutto il proprio affetto è un corollario non trascurabile. E se l’ispirazione vi ha momentaneamente abbandonato non c’è problema. Qui potete leggere una raccolta di frasi che potrà tornarvi utile.

Quando penso al Babbo perfetto, non penso altro al grande uomo che sei tu: Tanti auguri per la tua Festa. Se un giorno dovessi spiegare cosa significa la parola Papà a chi non la conosce, prendere il mio telefonino, farei vedere una tua foto e inizierei a raccontare di te: sei il mio eroe, Papà. Babbo, da sempre ti fai in quattro per me: ogni sera torni a casa stremato, ma non perdi mai la luce che hai negli occhi e il tuo sorriso non smette mai di splendere. Per questo sei il papà migliore del mondo. Tanti auguri per la Festa del Papà. Quando ero piccolo credevo che fossi perfetto. Ora conosco anche i tuoi difetti e ti voglio più bene di allora. Tanti auguri Papà. Papà, forse pensi di non essere all’altezza, ma, credimi, la tua presenza mi ha permesso di essere sicura e serena in giorni che oggi voglio solo dimenticare. Grazie per esserci stato quando nessuno c’era. Tanti auguri per la tua Festa. Non riuscivo a comprendere le tue ansie, le tue apprensioni. Ero figlio, ero spensierato, avevo la sicurezza che qualcuno mi donava. Adesso sono anche io Papà, e posso capire il motivo dei tuoi malinconici silenzi. Il padre è un vulcano di pensieri e di responsabilità. Non è semplice essere padre. Papà, oggi è la tua festa accetta un mio pensiero: ti voglio regalare la tranquillità e la serenità di quando sia io che tu eravamo ancora piccoli figli. Auguri Papà. Nessuno è più ricco di me. Il mio tesoro sei tu, papà. Buona Festa del Papà. In questo giorno dedicato a te, voglio farti arrivare il mio grido d'amore, perché tu non possa mai dubitare dell'affetto immenso che ci lega. Buona festa del papà. Tanti auguri, papà. Questo è un giorno speciale per te. Ti ringrazio per tutte le volte che mi hai dato buoni consigli, per le attenzioni, per tutte le volte che sei stato orgoglioso di me. Grazie, papi. Per una volta voglio dare io i voti e giudicarti: un bel 10 e lode al mio simpaticissimo papà! Auguri, Babbo.

Video per fare Auguri Festa del Papà

Ecco alcuni siti che permettono di fare gli Auguri per la Festa del Papà utilizzando dei video che si possono anche personalizzare con il volto del proprio Papà. Un modo originale e divertente per lasciare il segno nel cuore dei padri di tutto il mondo che, nel giorno della propria festa, possono solo essere felici di queste attenzioni.

Inoltre sarà facilissimo condividere i video anche via WhatsApp e Facebook con i padri, ma anche con le madri o i familiari per suscitare un po’ di ilarità. Un modo sempre più apprezzato che consente di dimostrare ancora di più il grande amore che si nutre per questa figura spesso sottovalutata.

Questi sono alcuni siti che vi permetteranno di scegliere video originali: animoto.com, proshowblog.com, dreamstime.com, it.anygator.com, 123greetings.com, desicomments.com, photobucket.com, askideas.com sayingimages.com smilebox.com, 2gzr.com, rethinkworship.com, adweek.com, heavy.com, funnyordie.com, abcnews.go.com, lds.org.

Dediche e messaggi per il Padre

E infine non potevano mancare dediche e messaggi da dedicare al Padre in occasione della sua Festa. Frasi che partono dal cuore di chi le invia e arrivano direttamente al cuore di chi le riceve. Questo è lo spirito di una giornata che mette al centro una figura che spesso vive nell’ombra ma che rappresenta un cardine per il benessere di tutta la famiglia.

Caro papà, se oggi sono quello che sono lo devo a te. E non mi sembra di essere poi così male. Tanti auguri. Non sarai un angelo e non sarai di certo un re, ma una cosa è sicura: sei proprio il Papà che fa per me. Ti auguro una giornata meravigliosa. Sai quali sono i cattivi padri? Quelli che hanno dimenticato gli errori della loro giovinezza. Non so se lo hai fatto anche tu, ma di sicuro con me non hai mai sbagliato. Ti voglio bene, Papà. Tanti auguri. Non mi ha detto come vivere: ha semplicemente vissuto e ha lasciato che lo osservassi. Grazie per la tua presenza, Papà. Tanti auguri per questo giorno speciale. Un cuore di padre è il capolavoro della natura. Auguri Papà. Sei un Papà pieno di pazienza che mi insegna tante cose ma ho ancora tanto da imparare, ti resterò sempre vicino. Tanti auguri Papà. Con tutto il cuore di doniamo questo regalino. Auguri. Il regalo più bello che ho ricevuto è la costanza con cui mi hai sempre guidato. Non sono un tipo facile ma il tuo amore è immenso. Sei un babbo davvero speciale. Auguri! Con tutto il mio cuore prego il Signore che mi faccia crescere come te caro Papà, perché tu sei il migliore di tutti. Auguri papà. Caro Papà non possiamo ricambiare in nessun modo tutto l’amore che ci dai. Sei fantastico, auguri.