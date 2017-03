Festa del Papà: frasi, video, immagini foto divertenti, simpatiche, originali da inviare Facebook, Whatsapp, Instagram

Ci sono tanti modi per catturare l'attenzione e dare un segno di vicinanza in vista della Festa del papà e uno di questi è fare gli auguri in modo originale, magari inviando un bel video associato a una frase a effetto. Il ventaglio delle occasioni è molto ampio e comprende i filmati divertenti, simpatici e originali e foto e immagini speciali. Ed è proprio l'ampliamento delle possibilità con cui fare gli auguri a favorire l'invio di video ad hoc. Sono infatti realizzati in un formato tale da rivelarsi leggeri e facilmente gestibili. E così possono essere facilmente spediti via WhatsApp al proprio papà, condivisi via Facebook sulla bacheca personale per una testimonianza pubblica. E allo stesso tempo, gli auguri per la Festa del papà possono essere inviati con un messaggio di posta elettronica.

Frasi auguri Festa del Papà divertenti, simpatiche, originali

Si celebra il 19 marzo la Festa del papà 2017 ed è tempo di pensare agli auguri ovvero alle frasi originali e simpatiche. Qual è il modo migliore per fare sentire la propria vicinanza? Quali sono gli auguri più belli? Viene in soccorso il web con tantissime proposte da inviare con un SMS, un messaggio di posta elettronica o via WhatsApp. Solo per fare un esempio, ma naturalmente ciascuno può andare alla ricerca della proposta che ritiene più adatta, si può pensare a una frase originale di questo tenore.

Lo sapevo, sembravo pronta, ma non era vero. Credevo, quel giorno fosse molto lontano. Oggi avrei voluto stringerti la mano. Il mio pensiero dritto a te vola. Il ricordo della tua parola mi consola. Ma oggi è una festa mondiale, auguri a te papà speciale. Ovunque tu sia, un giorno ci ritroveremo nel grande giardino del silenzio. Sarà una festa, ci faremo una risata, auguri ancora da tua cognata. Che bello giocare con il trenino e le costruzioni e poi quando arriva sera guardare i cartoni. Ma il momento magico anche oggi sarà quando ritorni tu a casa papà. Ho visto il mondo attraverso i tuoi occhi, ho vissuto le emozioni attraverso il tuo cuore, ho imparato ad amare camminandoti accanto. Grazie, Grande Papà!

Video e foto originali per la Festa del Papà

E poi, perché no, si può andare alla ricerca di video originali per la Festa del papà. Anche in questo caso, YouTube o DailyMotion rappresentano sempre degli ottimi fonti in cui cercare i filmati migliori. Ci sono anche immagini e video degli scorsi anni, ma alcuni sono generici e sicuramente condivisibili. Per fare un servizio completo è poi possibile aggiungere una bella frase.

Sono sempre molto ricercate le card elettroniche. Fra i portali più attivi c'è cartolineparlanti.net perché offre l'opportunità di allegare anche un messaggio vocale per il proprio papà e tutti i papà del mondo. Dopo aver scelto l'immagine più adatta occorre inserire i dati di destinatario e mittente, i colori dello sfondo, la base musicale per il sottofondo, vedere l'anteprima e dare il via libera alla spedizione. Per chi vuole ampliare le possibilità di scelta, indichiamo anche cartolinespeedy.it con le sue card statiche e animate.