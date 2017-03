Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 cosa è successo per le pensioni questi 7 giorni

Gli ultimi sette giorni sono ruotati attorno alle vicende politico-giudiziarie di Luca Lotti, ministro dello Sport. La mozione di sfiducia è caduta nel vuoto ovvero è stata respinta con la soddisfazione dell'esecutivo. Di conseguenza la mancanza di uno scossone non interrompe l'azione politico-amministrativa dell'esecutivo, anche in riferimento alle novità per le pensioni. In buona sostanza le speranze di chi crede che possa arrivare un colpo di coda sulle pensioni da qui alla fine della legislatura, anche nell'ottica di ottenere facile consenso, sono ancora accese. Di contro si tratta di un segnale negativo di chi punta a elezioni in tempi brevi per la riscrittura di un nuovo progetto per le novità per le pensioni, magari con nuovi inquilini nei palazzi del potere.

Convergenza anche con il centrodestra: anche sulle novità per le pensioni?

Il dato politico è la convergenza tra centrodestra (Forza Italia) e centrosinistra (Partito democratico) nelle operazioni di salvataggio di Lotti. Un avvicinamento, ripetuto anche in occasione di un secondo salvataggio, quello del senatore Augusto Minzolini, che lascia presagire altri scenari anche a lungo termine. Sulle novità per le pensioni, ad esempio, il principale partito del centrodestra sta mettendo a punto un piano programmatico che ruota attorno a tre punti, parte dei quali potrebbero essere presi dallo stesso centrosinistra, anche nell'ottica delle prossime scadenze elettorale. In particolare si tratta

di introdurre un nuovo metodo per smettere anzitempo che vada al di là delle mini pensioni con o senza oneri; di prevedere assegno universale oltre gli attuali sistemi varati dall'esecutivo; la crescita delle pensioni inferiori, da sempre al centro dei progetti di Forza Italia sulle novità per le pensioni.

Tutti si muovono sulle novità per le pensioni

E sarà perché si andrà alle elezioni entro un anno al massimo, ma anche gli altri schieramenti stanno mostrando un certo fermento sulle novità per le pensioni. Il Partito democratico, ad esempio, sta cercando di riorganizzarsi dopo la scissione dell'opposizione interna e in vista delle primarie. Ed è inevitabile che le pensioni rappresentino un tema molto caldo. E lo stesso sta accadendo all'interno del Movimento 5 Stelle, pronto ad andare anche al di là dell'introduzione dell'assegno universale, cavallo di battaglia sin dal giorno del loro approdo in parlamento. In buona sostanza, all'interno dei vari schieramenti sono stati costituiti specifici gruppi di lavoro sulle novità per le pensioni, a dimostrazione di come la questione sia costantemente aperta e il sistema adesso in vigore è abbondantemente migliorabile.

Ma ci sono problemi di equilibri: le ultime notizie sulle pensioni

Le buone intenzioni sulle novità per le pensioni devono comunque fare i conti con la difficoltà a sistemare tutti i tasselli nel mosaico dei conti pubblici. E la dimostrazione sta arrivando con la stesura del Documento di economia e finanza su cui si stanno abbattendo le accuse delle Comunità sull'impiego dei conti pubblici con tanto di richiesta di manovra correttiva di 3,4 miliardi di euro. La risposta dell'esecutivo è piuttosto blanda e, sul versante del sociale, si punta su bonus e assegni dal carattere assistenziale, come quelli ai figli, alla ricollocazione o all'inclusione. Continua insomma a mancare quella visione d'insieme, accompagnata da una chiara separazione tra spesa per pensioni e spesa per assistenza, fondamentale per mettere in piedi un sistema funzionante ed efficiente.

E, ciliegina sulla torta degli ultimi sette giorni, è saltata la riunione per le mini pensioni con e senza oneri e quota 41 e sembra che possano essere introdotti nuovi criteri per fare richiesta. Se ne saprà di più, si spera, lunedì prossimo, quando è stata fissata un'ennesima riunione tra forze sociali ed esecutivo, che precederà quella più attesa di giovedì, in cui si cercherà di andare oltre al metodo assodato delle mini pensioni.