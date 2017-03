Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Meloni, Morando, Biondelli

Tra le accuse della Comunità, la necessità di varare il Documento di economia e finanza in tempi stretti e le urne che si avvicinano, le novità per le pensioni rappresentano il collante delle principali questioni nell'agenda politica.

Le ultime posizioni di Meloni: il centrodestra prepara il rilancio

Non c'è tempo da perdere e il centrodestra, oltre a cercare l'unità delle parti, sta definendo il perimetro entro cui muoversi. E le novità per le pensioni - come indicato da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia - irrompono nella scena. In prima fila ci sono le proposte di prevedere assegno universale oltre gli attuali sistemi varati dall'esecutivo; di introdurre un nuovo metodo per smettere anzitempo che vada al di là delle mini pensioni con o senza oneri; di portare più in su le pensioni inferiori, da sempre al centro dei progetti di Forza Italia sulle novità per le pensioni. Difficile riuscire a far passare questi cambiamenti già in questa legislatura ed è probabile che le proposte rappresenteranno la base programmatica in vista della prossima chiamata alle urne, al più tardi tra meno di un anno.

Le ultime affermazioni di Morando: serve far quadrare i conti

Come un copione che si ripete, la priorità di una parte dell'esecutivo è di tutelare i conti pubblici. Poi si può eventualmente lavorare sulle novità per le pensioni. E quando Enrico Morando, viceministro al Tesoro, ricorda come l'attuale momento sia delicato, non fa altro che rinviare l'appuntamento con i cambiamento. Il Tesoro è adesso alle prese con la preparazione del Documento di economia e finanza su cui sono puntate le attenzioni (e le accuse) della Comunità con la richiesta di una manovra correttiva di 3,4 miliardi di euro. Le prime indicazioni arriveranno entro il 10 aprile nel Def. Poi a fine mese, o forse qualche giorno più tardi considerando la coincidenza con le primarie del Partito democratico, la manovra individuerà i provvedimenti che potrebbero lambire o coinvolgere le novità per le pensioni. Una volta definito il Def, il quadro sarà più chiaro e potrebbe contenere qualche sorpresa.

Le ultime posizioni di Biondelli: scommettere sugli assegni universali

La strada seguita dall'esecutivo è però differente rispetto a quella sollecitata da più parti e si basa sul rilancio degli assegni universali. In qualche modo si tratta di provvedimenti a corto raggio di natura assistenziale. Manca una netta divisione tra pensione e assistenza e più in generale lo sforzo di creare un disegno complessivo per rilanciare le novità per le pensioni. Come spiegato da Franca Biondelli, sottosegretario al dicastero dell'occupazione, l'azione dell'eseguito si muoverà lungo questi binari. La prova è arrivata una dopo l'altra dall'assegno per i figli, per favorire la ricollocazione e per agevolare l'inclusione. Da qui alla fine della legislatura c'è una parte dell'esecutivo che preferisce la gradualità ai cambiamenti più netti, in attesa della fissazione della data certa delle elezioni, quando tutto sarà messo in discussione. Almeno a parole.