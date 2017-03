Streaming Torino Inter: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Riuscirà il Torino a fermare l’Inter di Pioli? Questa è la domanda che si staranno facendo i tifosi granata che vorrebbero avere qualche soddisfazione in questo torneo di Serie A iniziato bene ma che sta pian piano diventando un calvario. Molti, tra quelli che non potranno raggiungere lo stadio Grande Torino, stanno già decidendo come vedere i novanta minuti di Torino Inter.

Ci sono quelli che cercheranno sul web i siti per le immagini in diretta tv, altri invece non sanno rinunciare al live gratis streaming. Insomma intorno a questa sfida si sta accendendo l’interesse delle due tifoserie che vorranno di sicuro festeggiare una vittoria. Ovviamente le previsioni pendono nettamente dalla parte dei nerazzurri che, fatte salve le sfide contro la Juventus e la Roma, sembrano attrezzati per vincere contro ogni avversario.

Torino Inter Mihajlovic ha un dubbio per reparto

Mihajlovic ha un dubbio per reparto in vista della sfida Torino Inter. Il primo riguarda la difesa dove Rossettini sembra certo del suo posto davanti ad Hart, mentre la sorpresa dovrebbe riguardare Castan che dovrebbe essere impiegato dal primo minuto dopo un’assenza che dura dal 22 dicembre. Turno di riposo quindi per Moretti. Per quanto riguarda invece il centrocampo Lukic, dopo le belle prestazioni, non vuole lasciare il campo ora che sta trovando continuità, ma Valdifiori potrebbe rientrare.

Vuole rientrare nelle rotazioni anche Acquah, che insidia Baselli e Benassi per una maglia contro l’Inter. In avanti invece Iturbe non ha del tutto sfigurato nella sua prima da titolare in campionato, e potrebbe nuovamente essergli data una chance. Tuttavia, Iago Falque scalpita e potrebbe convincere il tecnico serbo.

Torino Inter Kondogbia scalza Brozovic

Pioli ha deciso di mandare in campo la sua squadra con lo stesso 4-2-3-1 visto a Cagliari fatta eccezione di Joao Mario che prenderà, molto probabilmente il posto di Banega. La coppia che si posizionerà davanti alla difesa dovrebbe essere invece formata da Gagliardini e Kondogbia che, quindi, ha scalzato nuovamente Brozovic nella classifica del gradimento del tecnico emiliano. Per quanto riguarda il reparto offensivo i giochi sono praticamente fatti. Dietro Icardi giocheranno infatti Candreva, Joao Mario e Perisic.

Torino Inter live gratis su siti streaming

E allora quelli che vorranno avvalersi di questa possibilità dovranno solo capire come vedere Torino Inter live gratis in streaming. I siti migliori, che offrono garanzie sotto l’aspetto della legalità e anche della sicurezza sono quelli stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano. Ad esempio Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia,Cina China Central Television, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Kosovo Radio Television of Kosovo, Colombia Radio Cadena Nacional, Ecuador RedTeleSistema Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Birmania Myanmar, National TV, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Irlanda Raidió Teilifís Éireann.

Per chi è alla ricerca di una qualità ancora maggiore e ha sottoscritto l’abbonamento resta in piedi l’offerta streaming di Sky e Mediaset Premium rispettivamente con Sky Go e Mediaset Play. I non abbonati possono valutare l’offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmakers. Per questa opzione sarà obbligatorio iscriversi alla piattaforma e dimostrare di essere attivi con le scommesse.