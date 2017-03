Torino Inter streaming. Come e dove vedere link

L'Inter di Pioli alla prova del Torino. I granata di Mihajlovic in casa si trasformano e diventano una squadra difficile da affrontare. E poi con un Belotti in stato di grazia tutto č possibile

Mihajlovic avrà un compito difficile, ma proverà ad assolverlo. Quello di conquistare una vittoria che, in casa, manca addirittura dalla stagione 1993/1994. Torino Inter sarà di sicuro una sfida appassionante visto che entrambe le formazioni dovranno andare alla ricerca dei tre punti. I granata per una questione di prestigio, una vittoria sui nerazzurri fa sempre morale, e per sfatare un tabù che dura ormai da più di venti anni. La squadra di Pioli non potrà affatto arrestare la rincorsa a Lazio e Napoli che la precedono in classifica.

L’obiettivo è chiaro e tutto l’ambiente ci crede, almeno fino a quando la matematica non dirà il contrario: il raggiungimento di un posto che dà accesso alla competizione calcistica più importante d’Europa. Come e dove vedere, quali sono i link da cliccare per avere la possibilità di vedere Torino Inter in streaming saranno le preoccupazioni che occuperanno, nelle prossime ore, tifosi granata e nerazzurri che non avranno la possibilità di assistere alla sfida al Grande Torino e nemmeno a casa davanti al televisore.

Torino Inter Mihajlovic pensa a Maxi Lopez

Nella difesa granata Zappacosta punta a riprendersi il posto ai danni di De Silvestri. Nel tridente Iago Falque può spodestare Iturbe rispetto a Roma. Mihajlovic però pensa seriamente di inserire Maxi Lopez dal primo minuto con l’argentino a far coppia con l’indiscusso leader del reparto avanzato del Torino che risponde al nome di Belotti. In cabina di regia verso la conferma Lukic, questo significa che Valdifiori verrà relegato nuovamente in panchina.

Torino Inter ballottaggio in difesa tra Ansaldi e Murilli

Si rinnova il ballottaggio in difesa tra Ansaldi e Murillo, verso conferma per Banega sulla trequarti. Stefano Pioli avrebbe anche già deciso di spedire nuovamente in panchina, per poi magari inserirli a partita in corso sia Brozovic che Joao Mario. In attacco sarà ovviamente Icardi a tenere sulle sue spalle tutto il peso dell’attacco nerazzurro.

Come e dove vedere Lazio Torino in streaming link

L’attesa sta per finire e finalmente sia i tifosi delle due squadre che gli appassionati di calcio potranno proiettarsi sulla sfida Torino Inter che si preannuncia intensa ed interessante. Sono in tanti che, non potendo vedere la sfida in televisione, né allo stadio, si stanno organizzando su come e dove vedere Torino Inter in streaming. Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Australia Special Broadcasting Service, Broadcasting Corporation, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Radio Television of Kosovo, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Cina China Central Television, Lussemburgo Radio Television Luxembourgsono, Ecuador RedTeleSistema, sono alcuni dei siti che garantiscono, oltre a una buona qualità audio e video, anche il rispetto degli aspetti legali perché si tratta di siti web rintracciabili attraverso i link di riferimento, che hanno comprato i diritti per trasmettere le partite della Serie A all’estero.

Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium possono essere invece utilizzate da chi ha sottoscritto un abbonamento. Interessante l’offerta di Now Tv che garantisce, a chi non ha un abbonamento la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni. Da segnalare anche la possibilità, che non sempre si realizza, di sfruttare anche i siti dei bookmakers. Per usufruirne è obbligatoria l’iscrizione alla piattaforma.