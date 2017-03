Torino Inter streaming. Siti web. Dove e come vedere

Mihajlovic ha chiesto una reazione di orgoglio a una squadra che non ha più obiettivi e che potrebbe lasciarsi per questo andare in balia di una classifica a cui non c’è più nulla da chiedere

Torino Inter sarà uno snodo delicato per entrambe le formazioni. La sfida di sabato pomeriggio potrebbe configurarsi come la gara della svolta per i granata che dovranno conquistare assolutamente i tre punti se vorranno finalmente uscire dall’impasse in cui sono precipitati da diverse settimane ormai. Mihajlovic ha chiesto una reazione di orgoglio a una squadra che non ha più obiettivi e che potrebbe lasciarsi per questo andare in balia di una classifica a cui non c’è più nulla da chiedere.

Ma contro l’Inter gli stimoli dovrebbero venire automaticamente e per questo Pioli dovrà stare attento. La sua squadra ha dimostrato di essere un rullo compressore capace di schiantare qualsiasi avversario. L’ultima prova di forza messa in campo contro l’Atalanta è davvero impressionante. L’unico neo è quello di aver perso gli unici due scontri diretti con le formazioni che la precedevano in classifica ossia Roma e Juventus.

La trasferta al Grande Torino non sarà affatto facile se non affrontata con lo spirito giusto. Quello che mette in conto anche un po’ di sofferenza. Vedere la sfida Torino Inter in streaming sarà possibile, basta saper scegliere i siti web giusti. I dubbi, per i tifosi e per quelli che non vorranno perdersi questi novanta minuti, saranno relativi a dove e come vedere la sfida.

Torino Inter Mihajlovic spera nel fattore campo

L’impresa è di quelle titaniche ma Mihajlovic spera nel fattore campo. Il tecnico serbo affronterà l’Inter da una posizione sicuramente di inferiorità sia tecnica che fisica. Ma il Torino ha già dimostrato in altre occasioni di sapersi trasformare quando gioca tra le mura amiche e di diventare una squadra molto più temibile della versione, per così dire, da trasferta. E se il Gallo Belotti continua a mantenere questo rendimento per l’Inter non sarà affatto facile uscire con i tre punti dallo stadio Grande Torino.

Torino Inter problemi di abbondanza per Pioli

Problemi di abbondanza per Pioli. Il tecnico emiliano, dopo aver recuperato Brozovic potrà nuovamente avvalersi del contributo di Banega e sulla duttilità di Joao Mario. Davanti ad Handanovic ci saranno ancora una volta Ansaldi e D’Ambrosio che formeranno il reparto difensivo insieme alla coppia centrale Medel Miranda. Murillo dovrebbe partire nuovamente dalla panchina. In mediana confermato il tandem Gagliardini Kondogbia con Perisic e Candreva esterni inamovibili.

Dove e come vedere Torino Inter in streaming

Dove e come vedere Torino Inter in streaming si staranno chiedendo tanti tra i tifosi e gli appassionati di calcio. Le soluzioni migliori sono quelle offerte dai siti web stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano.

Lussemburgo Radio Television Luxembourg Australia Special Broadcasting Service, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Birmania Myanmar, Georgia Georgia Public Broadcasting, Austria Österreichischer Rundfunk, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Finlandia Yleisradio Oy, Kosovo Radio Television of Kosovo, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Cina China Central Television, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Colombia Radio Cadena Nacional Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, che garantiscono anche una buona qualità audio e video oltre al rispetto degli aspetti legali.

Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium possono essere invece utilizzate da chi ha sottoscritto un abbonamento. Interessante l’offerta di Now Tv che garantisce, a chi non ha un abbonamento la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni. Infine da provare anche i siti dei bookmakers stranieri che potrebbero trasmettere le partite della Serie A sulle proprie piattaforme. In tal caso per gli utenti sarà obbligatorio iscriversi alla piattaforma e dimostrare di essere attivi, cioè di scommettere con una certa regolarità.