Torino Inter streaming quando e come

L’Inter crede alla qualificazione all'Europa che conta. Per questo non potrā fare sconti a Mihajlovic che pure č stato un ex quando, durante l'era del primo Mancini, ha indossato la casacca nerazzurra

Torino Inter sarà la classica sfida da non poter sbagliare sia per i granata che per i nerazzurri. Ovviamente non saranno gli stessi gli obiettivi visto che i ragazzi di Mihajlovic dovranno solo difendere l’orgoglio e la propria dignità non avendo più nessun traguardo per cui lottare. Al contrario di Pioli che, pur avendo ammesso che si tratterebbe di un’impresa davvero clamorosa, non ha smesso di sperare in un qualcosa in più, per la prossima stagione, rispetto a un semplice piazzamento in grado di spalancare le porte della seconda competizione calcistica continentale che ormai sembra già messa in cassaforte.

L’Inter ci crede e ci crederà fino a quando la matematica non dichiarerà il contrario. Per questo motivo la Beneamata non potrà fare sconti a Mihajlovic che pure è stato un ex da calciatore e che ha dimostrato di saper stare ad alti livelli anche come allenatore. Certo il suo Torino si è sgonfiato come un pallone bucato mano a mano che le giornate di campionato si susseguivano. Ma lo spirito del Toro, quel Vecchio cuore granata che ha scritto pagine indelebili della storia del calcio, unito alla determinazione del tecnico serbo, potrà creare più di un grattacapo alla corazzata meneghina.

Quando e come vedere Torino Inter in streaming sarà la domanda che ronzerà in testa a tutti quelli che non potranno essere presenti allo stadio, né guardare la televisione comodamente seduti sul proprio divano.

Torino Inter il tentativo di Mihajlovic

Quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare. Questo detto sembra essere stato pronunciato per adattarsi al tecnico granata che proprio quando le cose si complicano riesce a trasmettere il meglio del suo carattere grintoso ai suoi ragazzi. Il tentativo di Mihajlovic sarà proprio questo nella sfida all’Inter.

Motivare i suoi calciatori e farli scendere in campo con la voglia matta e disperatissima di cogliere un successo che, se non avrà risvolti clamorosi sulla classifica e sul futuro della squadra e, probabilmente del tecnico stesso in rotta con Cairo da diverso tempo ormai, farà certamene felici i tifosi granata che troppo spesso hanno dovuto ingoiare bocconi amari in questa stagione.

Torino Inter attacco atomico quello nerazzurro

Una delle chiavi dei successi messi in fila da quando sulla panchina è seduto Stefano Pioli è l’attacco atomico dei nerazzurri. Nelle ultime giornate, infatti Icardi e compagni hanno messo insieme un bottino da far davvero spavento: prendiamo per esempio le ultime due sfide di Serie A nelle quali la Beneamata ha messo a segno ben 12 reti, di cui cinque al Cagliari e ben sette all’Atalanta. Uno schiacciasassi davvero impressionante.

Quando e come vedere Torino Inter in streaming

Un appuntamento del genere, per l’importanza che potrà avere sulle prospettive dei nerazzurri in caso di vittoria, scatenerà certamente la ressa a Torino, come a Milano. Sarà un’intera città, o almeno la parte che parteggia per questi colori sociali, a sostenere l’Inter in questa delicata sfida contro il Torino. Dall’altro lato ci sarà la stessa voglia di conquistare l’intera posta in palio per dimostrare a sé stessi di valere e non poco, archiviando così critiche e malumori.

Ecco perché sono già iniziate le ricerche per capire quando e come vedere Torino Inter in streaming. Il modo migliore e più sicuro, anche in termini legali è quello di cercare i siti delle emittenti televisive straniere che hanno acquistato i diritti televisivi delle partite di Serie A e possono trasmettere le partite in maniera del tutto legale e gratuita. Birmania Myanmar, Kosovo Radio Television of Kosovo, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, National TV, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Cina China Central Television, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Colombia Radio Cadena Nacional, Honduras Televicentro, Lussemburgo Radio Television LuxembourgIndonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, sono quelli che indichiamo, sicuri e legali.

A questi bisogna aggiungere le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go che garantiscono anche la telecronaca in italiano. Da valutare anche la proposta di Now Tv che offre la visione gratuita del suo pacchetto per quattordici giorni. Da considerare anche la possibilità di sfruttare i siti dei bookmakers stranieri. Ma bisogna conoscere i limiti che questa opportunità comporta come l’obbligo di iscriversi alla piattaforma e scommettere in maniera frequente.