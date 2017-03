Streaming Milan Genoa: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

i rossoneri non potranno accampare alibi se vorranno tenere accesa la fiammella della qualificazione europea. Obiettivo prezioso per una squadra che era abituata anni fa a maramaldeggiare in Europa

Milan Genoa sarà una sfida tra reduci. Almeno in casa rossonera visto quello che è successo nel big match della scorsa giornata di Serie A contro la Juventus. Ma i rossoneri non potranno accampare alibi se vorranno provare a tenere accesa la fiammella di una qualificazione europea che resta un obiettivo prezioso da raggiungere per una squadra che era abituata a maramaldeggiare fuori dai confini nazionali e che adesso fa fatica a conquistare anche una qualificazione alla seconda competizione continentale.

Una sfida da guardare quindi a tutti i costi sia live gratis in streaming, oppure nel caso si disponga di un abbonamento alla pay per view anche in diretta tv. Il Genoa di Mandorlini dovrà provare a battere un colpo dopo le pesanti contestazioni subite dopo il ko nella stracittadina contro la Sampdoria. Il morale del Grifone è molto basso e la mancanza di stimoli non è certo un aspetto favorevole per affrontare una formazione che invece, nonostante l’emergenza, ha una fame disperata di punti.

Milan Genoa Montella in emergenza continua

Vincenzo Montella ormai ci ha fatto il callo. L’emergenza continua sembra essere la costante da qualche mese a questa parte per il tecnico di Pomigliano d’Arco. E se agli infortuni si aggiunge la squalifica di Bacca dopo i fatti seguiti alla sconfitta contro la Juventus, la frittata è fatta. In attacco l’assenza del colombiano e Lapadula che non è ancora al cento per cento delle sue condizioni fisiche, saranno quindi Deulofeu ed Ocampos, grande ex di questa sfida a scendere in campo dal primo minuto anche perché Suso e Bonaventura sono out a causa di infortuni. Problemi anche in difesa ed a centrocampo.

Zapata affiancherà Paletta e probabilmente Locatelli, che è tornato in gruppo dopo l’influenza. Romagnoli e Sosa invece saranno squalificati. Segnali di miglioramento da parte di Abate, in ripresa dall’infortunio all’occhio rimediato nelal sfida contro il Sassuolo. Recupero che però non garantisce il suo impiego contro il Grifone e per questo Vangioni dovrebbe avere spazio sulla sinistra con De Sciglio piazzato sul versante opposto.

Milan Genoa out Veloso, Perin e Ninkovic e Burdisso

Mandorlini dovrà affrontare il Milan senza Veloso, Perin, Ninkovic e Burdisso. Quest’ultimo, squalificato, rappresenta l’assenza più dolorosa per il tecnico rossoblù che dovrà ridisegnare una difesa che sarà orfana della sua pedina più importante. Ecco che a formare la cerniera difensiva davanti a Lamanna sarà il trio Izzo, Gentiletti e Munoz. In attacco spazio al tandem Simeone-Pinilla che nelle intenzioni di Mandorlini dovrebbe provare a scardinare la difesa rossonera a sua volta in emergenza viste le assenze.

Vedere live gratis Milan Genoa

Sarà possibile vedere Milan Genoa live gratis in streaming? Questa è la domanda che si stanno facendo i tifosi delle due squadre che non avranno altra alternativa a quella live gratis offerta dai siti streaming non potendo raggiungere né lo stadio a vedere la sfida dal vivo, né stare comodamente seduti sul proprio divano per godersi la diretta tv.

A questi vanno aggiunti anche le piattaforme streaming di Sky e Mediaset, ovvero Sky Go e Mediaset Play che danno anche la possibilità di ascoltare la telecronaca della partita in lingua italiana, ma solo per gli abbonati ovviamente. In ultimo bisogna considerare anche l’opportunità offerta dai siti dei bookmakers, che però richiedono l’iscrizione obbligatoria alla piattaforma, e poi dimostrare di essere attivi nelle puntate.